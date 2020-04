Horoscop eveniment: Saturn, lordul karmei, in Varsator dupa 29 ani! Puternice schimbari pentru toata lumea!

Saturn este Lordul Karmei.

El aduce mari lectii si cresteri si ne ghideaza sa ne asumam responsabilitatea pentru vietile noastre in moduri noi de a trai. Saturn este despre lectiile dure si cum depasim obstacolele ca sa gasim darurile puse pe cale tot de el.

Cu un aer maiestuos asa cum si este, Saturn in Varsator isi va orienta energia spre un teritoriu necunoscut ca sa aduca acolo si sa cultive intelepciune in afara normelor clasice de functionare. Saturn se simte sigur pe sine, puternic si confortabil acasa in Varsator, dar descopera un alt tip de exprimare a energiei sale fata de anii 2017-2020 cand a fost in cealalta zodie pe care o conduce, in Capricorn, unde a fost inconjurat de pietre dense si subiecte foarte pamantene. In climatul de aer oferit de Varsator, Saturn isi focuseaza energia lenta si stabila ca sa reorganizeze structuri sociale, de colectivitati, sa aduca noi reguli de functionare pentru omenire dar si limite necesare pentru a se crea noi conexiuni, a se distribui informatiile si a se dezvolta noi inovatii.

Varsatorul este zodia viitorului, umanitarismului, colectivitatii, deci vom simti cum aceste blocaje vor da nastere unei noi libertati de viata.

Cand zidurile vor cadea, vom putea vedea mai bine si mai clar. Vom identifica ce ne tinea pe loc si ne dadea inapoi dar si care sunt noile drumuri disponibile pentru fiecare. Va dura ceva pana cand ne vom clarifica mintile cu privire la aceasta noua libertate, dar Saturn ne va da pana in decembrie timp sa ne dam seama.

Saturn este considerata una din cele mai provocatoare si dure planete ale sistemului solar, dar exista o profunzime a lui Saturn pe care prea putini oameni o inteleg. Energia lui Saturn ne forteaza sa ne uitam la partea mai serioasa a vietii si sa ne asumam responsabilitatea pentru ea. El ne cere sa fim cu picioarele pe pamant si conectati la realitate ca sa ne asumam tot ce am facut, simtit si experimentat. Pentru cei ce s-au tinut de treaba fara sa o ia pe scurtaturi si sa fuga de raspunderi, Saturn este plin de cadouri si minuni. Pe ceilalti insa ii va scutura ca sa ii aduca in fata adevarului, asa cum face un profesor corect cu elevii sai.

Schimbarea va fi in aer din clipa in care Saturn intra in Varsator, pentru ca imediat va incepe sa formeze un aspect astral catalizator cu rebelul cu socantul Uranus in Taur.

Saturn nu isi va finaliza acest aspect cu Uranus in 2020 pentru ca va intra retrograd pe 10 mai in Varsator, urmand sa reajunga in Capricorn. Vom simti efectul lui Uranus prin faptul ca vom pune sub semnul intrebarii limitele sub care functionam in viata noastra si vom incepe procesul de a le restructura. In loc sa tinem de vechi conceptii de care am fost atasati, vom deveni mult mai interesati sa experimentam unele noi si sa ne eliberam de orice model vechi de functionare care parea a fi batut in cuie pentru noi.

Revenirea dupa 29 ani a lui Saturn in Varsator va avea efect asupra tuturor zodiilor, in special asupra persoanelor care au avut pe Saturn in aceasta zodie la momentul nasterii – ei vor trai momentul numit "revenirea lui Saturn" in viata lor. Saturn revine in viata fiecaruia dupa 28-29 ani, atat are nevoie sa parcurga toate cele 12 zodii, iar cand se intampla se simte si in viata persoanei. Cei care vor avea intre anii 2020-2023 varstele cuprinse intre 27-30, 57-60 sau 87-90 vor avea parte, asadar, de revenirea lui Saturn in Varsator in viata lor. Pentru multe informatii despre revenirea lui Saturn pentru fiecare, click AICI.

Saturn in Varsator din prima jumatate a anului 2020 are nu doar influenta lui Uranus ce creeaza o atmosfera de revelatii si situatii neobisnuite, ci si energia pentru schimbari radicale ce vine de la planeta relatiilor si iubirii Venus ce va fi retrograda anul acesta din 13 mai in zodia Gemeni. Venus va ramane retrograda pana pe 25 iunie, cu o saptamana inainte ca Saturn sa ajunga din nou in Capricorn.

Astfel, intreaga perioada retrograda a lui Venus in care ne pune sa revedem si reevaluam relatii se va intampla cat timp Saturn este in Varsator!

Toate laolalta – Saturn, Uranus si Venus – ne fac sa ne asteptam la schimbari profunde in valorile noastre de viata de baza si in felul in care ele se manifesta ca aspiratii in relatii si la munca. Capacitatea lui Saturn in Varsator de a se detasa de coplesire emotionala ca sa poata analiza pasii urmatori pentru crestere personala si colectiva este o sursa puternica de putere in aceste vremuri unice mondiale.

Dupa ce Saturn va reveni retrograd in Capricorn in luna iulie, vom avea acea fereastra de timp disponibila pana in decembrie ca sa reflectam cum s-a simtit energia lui Saturn in Varsator intre martie si iulie, ca sa stim ce ne asteapta din decembrie incolo pana in 2022.

Pe 17 decembrie 2020, Saturn va reveni in Varsator pentru aproape 3 ani laolalta cu Jupiter care si el tot pe aceasi data intra tot in Varsator. Intrucat aceasta uniune a lui Jupiter cu Saturn in Varsator va seta temele pentru urmatorii douazeci de ani, Saturn in Varsator de acum va fi de mare ajutor ca sa analizam structurile prezente acum in propria viata, ca sa vedem ce trebuie sa ramana si ce trebuie sa fie catalizator pentru transformare si crestere.

Iata ce inseamna tranzitul SATURN IN VARSATOR pentru cele 12 ZODII:

SATURN IN VARSATOR pentru BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Acesti ani ar trebui sa fie foarte buni pentru tine, cu viata mai stabila, mai concreta si mai buna decat in anii anteriori. Energia lui Saturn in Varsator creste incet dar sigur, intarindu-ti fiecare sector al vietii. De exemplu, daca ai o relatie serioasa si stabila in iubire, acesti ani pot aduce o evolutie care sa duca la ceva foarte concret cum ar fi un nou cuib pentru familie, un domiciliu nou care sa vina urmare a unei munci sustinute si unor sacrificii dar care aduc satisfactii pentru multi ani de acum incolo.

Saturn iti va permite sa fii foarte concret in munca si in implicarea din planul profesional si astfel vei atrage mai mult noroc dar si stabilitate importanta economica. Investitiile financiare si imobiliare pot fi foarte pozitive. In general, tot ce creezi in acesti doi ani poate fi obositor si pe alocuri complicat insa va aduce rezultate excelente si in unele cazuri succes chiar uimitor care sa iti permita o viata pasnica viitoare. In acest pasaj astrologic vei deveni mai matur, intelept, senin, mai concret iar evolutia ta interioara va fi foarte evidenta.

SATURN IN VARSATOR pentru TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Saturn in Varsator poate aduce o energie mai densa pentru tine, nu foarte usor de digerat care nu va simplifica viata de zi cu zi. Este nevoie de atentie asupra sanatatii si nu subestima nicio stare de disconfort pe care o simti ; imediat ce nu te simti bine, nu neglija, mergi la medic. Daca sanatatea este calcaiul lui Ahile in acest tranzit planetar, exista totusi o portie de optimism pe care o vei invata in diverse circumstante ce numai optimiste nu par a fi. Astfel iti creste stima de sine cand vezi cum pozitivitatea aduce lucruri bune in timp ce gandurile negative si pesimismul creaza dificultati.

Ca sa combati orice efect mai putin placut al acestui tranzit, solutia este sa muncesti mult, sa transpiri mult pentru munca depusa, efort pe care Saturn il apreciaza si il recompenseaza, spre satisfactia ta. De aceea aceste luni sunt obositoare profesional si multi puteti dezvolta probleme la dinti (furie neexprimata si tinuta in gura) si oase (devalorizare de sine ca nu ai face destul de bine/mult sau ca zice cineva asa ceva despre munca ta) daca nu va gestionati cu atentie emotiile. Ca sa ai cat mai putine probleme, fii atent sa nu risipesti banii pe investitii absolut gresite.

