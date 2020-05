Horoscop Gemeni. Totul despre barbatul Gemeni. Totul despre femeia Gemeni

Horoscop Gemeni. Incepand din 21 mai si pana in 20 iunie, suntem oficial in zodia Gemeni. Este vremea sa iti deschizi mintea, sa te abandonezi si sa imbratisezi toata distractia pe care lucrurile mici ale vietii le au de oferit. Este perioada in care Soarele din Gemeni ii face pe oameni sa straluceasca de optimism. Ne punem gandurile negative la odihna, ne rezolvam sau amanam conflictele cu altii si ne bucuram de spiritul inteligent si stralucitor pe care il avem fiecare in noi.