Horoscop iarnă 2019. Câteva zodii vor avea de suferit în următoarele luni, iar o alta se va umple de bani

Berbec Ai mai multe idei creative, dar te complaci într-o stare de neîncredere și s-ar putea să nu duci la capăt niciun proiect. Ești o persoană „alunecoasă" și prietenii și-au cam pierdut încrederea în tine. Energia negativă te va acapara iarna aceasta și îți va aduce neînțelegeri și certuri cu rudele. Spre finalul lunii decembrie îți va reveni starea de bine și vei avea parte de sărbători liniștite.

Taur Ai trecut prin multe momente critice vara aceasta, dar nimic nu este întâmplător. Acum este momentul să culegi roadele, iar lucrurile decurg în favoarea ta. Relația cu partenerul de viață se va consolida în timpul unei vacanțe. Rămâi ancorat în realitate, altfel s-ar putea să cazi în prăpastia depresiei. Gemeni Reușești să-ți deschizi sufletul în fața partenerului de viață și scoți la suprafață sentimentele pe care le porți în inimă. După ce în ultimele luni ai dus o viață agitată și haotică, iarna aceasta vei reuși să găsești echilibrul de care ai nevoie. Schimbări importante vor avea loc în viața ta. Rac Muncești foarte mult, iar acest lucru se vede în dispoziția ta. Nu mai ai energie și ai senzația că treburile nu se mai termină. Petrece cât mai mult timp alături de familie și relaxează-te. Iarna e lungă și ai timp să-ți încarci bateriile. Ai câteva decizii importante de luat legat de carieră care va rămâne pe primul loc. Leu Treci prin mai multe situații care te vor provoca să ieși din zona de confort. Descoperi care sunt adevăratele intenții ale celor din jur și devii o persoană implacabilă. La locul de muncă vei reuși să mai urci o treaptă și îți vei găsi echilibrul interior. Iarna aceasta vei avea parte de armonie, liniște și alegeri raționale. Fecioară Adaptează-te din mers la situațiile în care ești pus. Viața de familie te solicită foarte mult și vor avea loc multe schimbări radicale. Și la locul de muncă ai multe lucruri de rezolvat și va trebui să-ți concentrezi toată atenția pe sarcinile pe care le ai de îndeplinit. Strânge bani dacă vrei să pleci în vacanță iarna asta. Balanță Drumul tău spre sucses a fost presărat cu multe obstacole, dar acum primești numeroase propuneri și nu știi pe care să o accepți. Sprijinul și încrederea celor din jur funcționează ca un catalizator pentru tine. Relația cu partenerul de viață se va stabiliza și îți va aduce înțelegere și armonie. Scorpion Mereu ai vrut să fii pe primul loc și uneori i-ai călcat pe alții în picioare pentru a-ți atinge scopul. Mai gândește-te și la cei din jur și dă-le o șansă. Este foarte important să investești timp în relația cu prietenii și familia. Ești într-un proces continuu de autodezvoltare personală și profesională. Săgetător Relația de iubire va căpăta nuanțe pozitive și fericirea în doi va da un nou sens vieții. La locul de muncă vei avea parte de agitație, stres și multe sarcini. Ești motivat să duci la capăt toate proiectele pentru că îți dorești să fii promovat. La sfârșitul anului te vei simți împlinit și realizat pe toate planurile. Capricorn Viața ta se va schimba la 180 de grade, dar nu vei reuși să te bucuri la intensitate maximă. Te lași condus de impulsuri și asta va afecta armonia de care ai parte. Felul în care alegi să faci lucrurile îți va defini personalitatea. Oamenii din jur și-au pierdut încrederea în tine și nici tu nu te mai simți motivat. Deciziile greșite vor avea efecte și în ultimele luni ale anului. Vărsător Traversezi o perioadă dificilă și ai nevoie de ajutorul cuiva. Uneori mândria nu te lasă să-ți expui punctele slabe, dar acum vei avea nevoie de tot sprijinul din lume. Asumă-ți anumite riscuri dacă vrei să ai parte de liniștea și armonia după care tânjești de atâta timp. Soarele va răsări și pe strada ta, trebuie doar să ai răbdare. Ai multe motive care te vor ajuta să depășești barierele pe care ți le-ai impus singur. Pești Visezi la cai verzi pe pereți, dar nu ai motivația necesară. Ai multe decizii de luat, în special legat de relația de cuplu. Îți este greu să accepți că unele lucruri s-au încheiat, dar nici nu ai făcut nimic să le păstrezi. Ai nevoie de ajutorul prietenilor legat de afaceri. Sărbătorile de iarnă te vor găsi singur, dar împăcat. loading...

