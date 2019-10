Articol publicat in: Life

Zodiile care vor scăpa de necazuri până la sfârşitul anului

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net 2019 poate să nu fi fost cel mai bun an al tău. Lucrurile nu ți-au ieșit cum ți-ai planificat, ai ieșit dintr-o relație, finanțele nu ți-au fost suficiente, și cine știe ce alte probleme ai întâmpinat. Se poate spune chiar că a fost un an ghinionist pentru tine? Totuși, o vorbă cunoscută spune că după nori iese și soarele. Va ieși soarele pe strada ta până la sfârșitul anului? SEMNUL ZODIACAL PEȘTI este unul dintre cele mai norocoase semne ale zodiacului la sfârșitul anului 2019. Jupiter, Saturn și Uranus sunt într-o poziție astrologică bună pe cer și pot indica posibilitatea de a dobândi o mare avere din realizarea unui proiect important, dar în general, toate domeniile vor căpăta o aură norocoasă. Evenimente grozave în sectorul dragostei vor avea loc. O nouă persoană îți va face inima să bată mai repede, și va șterge toate încercările nereușite de iubire din trecut. Este recomandat să nu lași eșecurile anterioare din dragoste să te împiedice să trăiești acum o nouă poveste ce are tot potențialul de a fi cea mai frumoasă. Citeste articolul complet pe horoscop Clair.ro loading...

