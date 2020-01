HOROSCOP IUBIRE 2020. Un an nou cu dezamăgiri, lacrimi şi noi începuturi

TAUR - Vei petrece amintiri de neuitat alaturi de partener in 2020. Iubirea voastra va fi un exemplu de urmat pentru toti cei din jur. Transparenta in relatie te va face un om mai bun. Mijlocul anului aduce mai mult romantism si pasiune. La finalul anului va trebui sa fii mai matura si mai increzatoare. Va trebui sa iei decizii care iti vor afecta viata amoroasa.

GEMENI - Vei incepe anul intr-o nota pozitiva si te vei bucura de amintiri placute alaturi de partenerul tau. De la inceputul lunii ianuarie si pana la mijlocul lunii mai vei trece printr-o perioada buna pentru relatie. Trebuie sa fii atenta insa in lunile octombrie si noiembrie, cand partenerul tau s-ar putea simti neglijat. Trebuie sa ai rabadare in aceasta situatie.

RAC - Anul 2020 va juca un rol important in viata ta. Vei trece printr-un moment de cotitura. Vei fi un partener loial si iti vei iubi jumatatea cu toata inima. Vezi vizita multe locuri si veti petrece timp pretios impreuna. Iti vei da seama ca toate neintelegerile voastre de pana acum au avut loc din cauza fricii tale de o relatie mai serioasa. Persoanele singure ar putea aveanturi noi.

LEU - Schimbarea domina viata ta amoroasa in 2020. Ti-ai putea gasi iubirea vietii sau o relatie veche ar putea ajunge la final. Asigura-te doar ca nu ramai in doua relatii in acelasi timp. Apreciaza-ti partenerul de viata si petrece perioade mai lungi cu el. Lunile ianuarie, februarie, martie, iulie, august, septembrie, octombrie si noiembrie sunt perfecte pentru viata ta amoroasa.

FECIOARA - Vei intelege in sfarsit cat de mult inseamna partenerul tau pentru tine si vei incepe sa traiesti o viata diferita. In perioada 11 mai - 29 septembrie apar suisuri si coborasuri, asa ca asigura-te ca ramai cu picioarele pe pamant. Luna februarie va fi cea mai buna pentru relatia ta de cuplu.

BALANTA - Viata ta amoroasa se va stabiliza in 2020. Vei invata noi lectii si vei afla ce sunt pacea si armonia in cuplu. Daca vrei sa te casatoresti, acesta este anul tau. Este o perioada buna pentru iubire si intelegere. Insa nu incerca sa iti controlezi partenerul. Din mai si pana in septembrie vei descoperi adevaratul inteles al iubirii, fie ca esti intr-o relatie, fie ca esti singura.

SCORPION - Anul 2020 va aduce fericire in viata ta amoroasa. Vei simti ca esti completa, fericita si satisfacuta. Daca esti singura, vei cunoaste o persoana speciala care va intra in viata ta si va ramane acolo pentru mult timp. Perioada cuprinsa intre 13 mai si 25 iunie va fi speciala pentru tine, din punct de vedere amoros. Este o perioada buna pentru decizii importante.

SAGETATOR - Acest an va fi special pentru tine si iti va aduce multa fericire. Iti vei consolida relatia in care te afli in acest moment cu partenerul si vei deveni mai puternica si mai increzatoare. Asigura-te doar ca nu incerci sa il controlezi prea mult. Daca esti singura, iti vei gasi jumatatea incepand cu luna iunie.

CAPRICORN - Vei avea un an bun din punct de vedere sentimental. Daca ai trait departe de partenerul tau, lucrurile se vor schimba in bine. Daca esti singura, vei cunoaste acea persoana speciala. Perioada cuprinsa intre 30 martie si 30 iunie va aduce doar beneficii in iubire. Daca esti intr-o relatie de durata, vei fi ceruta in casatorie.

VARSATOR - Nu vei incepe bine anul 2020 din punct de vedere sentimental. Incepi sa asculti toate zvonurile si nu mai ai incredere in partenerul tau. Vei avea tendinta sa iti indrepti privirea si spre altcineva. Renunta insa la aceasta idee, nu iti va fi deloc bine asa. In perioada februarie-martie exista sanse mari de casatorie sau de relatii noi. Fii atenta insa intre martie si iunie. Apar multe certuri si neintelegeri.

PESTI - Vei avea un an excelent din punct de vedere amoros. Partenerul iti va oferi respectul pe care il meriti, lucru care te va face sa te simti si mai puternica. La inceputul anului ai putea sa nu-i acorzi atentia pe care o merita. De aceea, ar putea aparea anumite provocari in relatia voastra. Daca esti singura, poti intalni pe cineva in lunile februarie-martie.