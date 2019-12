Horoscopul zilei JOI 26 DECEMBRIE 2019. Sesam, deschide-te!

Horoscop zilnic JOI 26 DECEMBRIE 2019. Urmareste ce se intampla azi si mentine-ti o agenda usoara a zilei si neincarcata de nicio responsabilitate. Eclispa aceasta contine cheia pentru viitoarele tale ambitii si realizari. Este un moment electrizant si potent, o zi pe care sa nu o uiti curand.

Lucruri magice se pot intampla in intunericul noptii, cel putin din punct de vedere energetic, iar acest sezon de sarbatori 2019 este o dovada in acest sens.

Vom simti fiecare cumva o schimbare de energie in aceasta noapte si in prima parte a zilei de maine, cumva ceva devine mai clar, ziduri ce parea inchise ermetic si definitiv se vor misca din loc si iar mari porti se vor deschide. Daca au fost evenimente in acest an ce te-au ingenunchiar, aceasta eclipsa vine si iti da o mare portie de energie pentru vindecare, pentru viitor, pentru binele tau. Sesam deschide-te !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ar fi o buna idee azi sa inveti ceva nou care sa te ajute in viata de zi cu zi. Verifica felul in care iti organizezi treaba, ce sa faci si cand. E ceva ce poti modifica pentru a-ti simplifica viata ? Simte-te liber, pe timpul tau, sa explorezi orice iti doreste inima. Studiaza ceva nou, descopera ceva nou despre tine. Orice forma de crestere este o investitie in personalitatea ta. De la gatit pana la genealogie, sigur te asteapta ceva care sa te duca la un nou nivel al tau.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

A te aventura in ceva nou si diferit poate fi ceea ce ai nevoie acum. Tu ai o parte foarte practica si solida a personalitatii tale, dar nevoia de aventura si de adrenalina iti este la fel de puternica. E o zi buna in care sa iti dedici niste timp pentru putina distractie. Intalneste-te cu un prieten sau mai bine mergi cu masina intr-un loc in care nu ai mai fost si exploreaza. Tu ai nevoie de asemenea momente din cand in cand ca sa fii tu insuti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Energia pe care o poti simti astazi te poate face sa te simti atat de surexcitat incat ceilalti sa nu mai stie ce sa faca cu tine. Influenta zilei iti poate aduce un salt. Ai face bine totusi sa planifici lucrurile si nu sa sari inainte nechibzuit doar pentru ca simti ca poti. Foloseste energia ocupandu-te activ de sarcini fizice de facut acasa sau la munca. Organizeaza lucruri, muta mobila, fa orice e nevoie. E mai bine sa fii productiv decat sa ii zapacesti pe ceilalti.

