Horoscop Karmic 2020. Ce ţi-a pregătit KARMA pentru 2020 în funcţie de zodia ta. Schimbări importante la orizont

Horoscop Karmic 2020. Problema este ca nimeni nu tine o tabela de marcaj personala pentru a inregistra bilele albe si bilele negre pe care ni le va da karma. Vestea buna este ca, pornind de la personalitatea fiecarui semn din zodiac, expertii au reusit sa faca o previziune pentru anul 2020.

Poti avea o surpriza placuta sa descoperi ca esti favorizat de karma anul acesta. Starea de calm iti creeaza momente prielnice pentru introspectie, dezvoltare personala. Nu lasa responsabilitatile vietii cotidiene sa te doboare. Fa-ti timp si pentru tine. Vei vedea rezultatele.

Horoscop Karmic 2020. TAUR

Mesajul karmei pentru tine este sa nu lasi lucrurile nerezolvate in acest an. Ia din urma tot si sorteaza. Ce merita sa fie pastrat, ce merita sa fie aruncat. Ai nevoie de pace si echilibru in viata ta. Pastreaza doar elementele care iti aduc aceste doua lucruri. Sortarea este valabila in toate aspectele vietii tale: relatii, job-uri, actiuni.

Horoscop Karmic 2020. GEMENI

Tu esti omul actiunii si ai tot timpul motoarele turate. 2020 este despre altceva. Karma iti spune STOP! Linisteste-te! Ia o pauza! Vor fi momente in care te vei simti coplesit, dar daca iei totul pas cu pas vei vedea cat de usor iti va fi.

Horoscop Karmic 2020. RAC

Vesti bune! Eforturile tale sunt rasplatite. Ai ajutat pe toata lumea, de-acum incep sa vina beneficiile. Karma actioneaza in favoarea ta. Urmeaza o perioada optimista si pozitiva in viata ta. Dar incearca sa nu crezi ca totul ti se cuvine. Atentie, karma lucreaza!

