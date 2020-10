Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2020. Dragostea te cheama!

Si nu in ultimul rand, Soarele intra in iubitorul de distractie Sagetator, din 21 noiembrie. Venus intra in Scorpionul cel sexy. Asteapta-te la un foc de artificii armoros. In 27 noiembrie, Venus, planeta iubirii, face opozitie cu Uranus aflat in Taur. Dragostea te cheama! Asteapta-te la neprevazut.

Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2020 pentru BERBEC

In viata amoroasa, lucrurile vor fi destul de bune, draga Berbec. Doar ca unele situatii au nevoie de solutionare urgenta. Incearca sa fii mai cooperant. Cere suportul partenerului de cuplu si nu pune distanta intre voi. In caz contrar, tot ce veti reusi este sa faci lucrurile si mai dificile. Catre sfarsitul lunii, vei avea sansa sa faci unele mutari care vor impresiona partenerul de cuplu. Arata-ti dragostea si nu face caz din situatii nesemnificative. Poti sa-ti creezi probleme din nimic. Bucura-te de compania persoanei iubite si lasa munca pe planul doi. Daca esti singur, nu te mai plange. Relaxeaza-te si fa-ti ordine in prioritati. In caz contrar, niciodata nu vei fi multumit.

Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2020 pentru TAUR

Aceasta luna va fi foarte interesanta, draga Taur. Pana la mijlocul lunii, vei fi creat o atmosfera armonioasa si romantica in casa, ceea ce te va ajuta sa depasesti orice greutate. Vei putea sa iti impartasesti gandurile si sentimentele cu partenerul fara sa te simtiti nesigur. Acest lucru va intari legatura dintre voi. Ia initiativa si nu lasa timpul sa se iroseasca. Nu te plange, nu te lamenta. Poti tulbura linistea in relatia voastra. Ar fi pacat sa o ruinezi din cauza starii tale de spirit schimbatoare.

Horoscop lunar DRAGOSTE NOIEMBRIE 2020 pentru GEMENI

Momente prielnice la capitolul dragoste, draga Gemeni. Viata ta de zi cu zi langa partenerul tau va fi echilibrata, iar unele mici certuri vor condimenta relatia. Nu vor exista probleme speciale, deci disputele vor fi din cauza unor aspecte minore. Bucura-te de aceasta perioada linistita si nu incerca sa dramatizezi acolo unde nu e cazul. Daca ai unele frici, incearca sa nu te mai gandesti la ele, deoarece nu sunt reale. Daca sunteti singur si iti cauti un partener, profita de primele douazeci de zile ale lunii. Nu ezita sa urmaresti ceea ce iti doresti.

