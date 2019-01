Horoscop lunar FEBRUARIE 2019. Ultima lună din 2019 fără nicio planetă retrogradă! Plus 5 mari planete schimbă zodia!

In plus, vom avea o Luna noua in Varsator, prima asemenea Luna dupa furioasa Luna plina sangerie din vara 2018 in Varsator!

In februarie, Venus si Marte isi schimba semnul din foc spre pamant si, unit cu toate astrele in miscare directa, este timpul sa ne miscam inainte pe toate fronturile si sa ne implinim dorintele in moduri practice !

Ca sa obtii ceva ce nu ai mai avut, trebuie sa faci ceva ce nu ai mai facut. In februarie, ni se dau asemenea ocazii sa imbratisam oricare din caile noi ce ne sustin cel mai bine individualitatea si ne duc spre progres.

Februarie este o luna mai scurta iar planetele pot fi ceva mai frenetice din acest motiv. Cu o energie asa puternica ce ne sustine spre viitor, tendinta este sa ne implicam si noi in multe oportunitati. Insa tot acum devine vitala relaxarea, altfel epuizarea este inevitabila. Progresul sustinut cu dozarea inteleapta a efortului te va duce mai departe decat munca in hopuri mari in care uiti de tine si de restul nevoilor. Si oricum, nu exista o linie de sosire. Exista doar crestere.

Luna aceasta este mai important ca oricand sa faci treburile una cate una. Ca sa fii satisfacut, e mai important sa termini bine ce ai inceput decat sa tot incepi directii noi. Astfel, iti vei mentine in echilibru partile din viata ta care te solicita constant si deseori in acelasi timp – relatii, munca, finante, prietenii, scolarizare si invatare. Fara echilibru si dozarea eforturilor, clacam. Cu asa de multa energie spre tot inainte, trebuie sa invatam sa ne oprim si odihnim. Noroc ca Marte ajunge in Taur unde vom putea face acest lucru din plin.

Iata mesajul lunii FEBRUARIE 2019 pentru fiecare zodie :

Horoscop lunar FEBRUARIE 2019. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vei avea o capacitate extraordinara luna aceasta sa vezi ceea ce nimeni altcineva nu vede. Nu este doar o viziune profetica in energia viitorului ci si o calitate prin care ai idee ce va fi cu mult inainte de timp, fiind totusi insistent ca ai dori sa se intample acum. Desi lumea poate sa nu fie pregatita pentru ce vezi tu, tu esti pregatit si pana la urma asta e tot ce conteaza. A avea viziune asa de clara in viitor nu mereu ne ajuta, dar in februarie va fi biletul tau pentru succes personal si implinire. In plus, aici se afla adevarata ta intelepciune.

Stiind acestea, vei fi motivat sa pui in actiune un plan radical, in special dupa Luna noua din 4 februarie. Nu doar vei gandi in afara limitarilor, dar le vei elimina total. Orice incepi acum are potential foarte mare pentru succes. Daca implica imprastierea mesajului tau spre grupuri mari de oameni, este cu atat mai bine. Nu fii surprins daca Universul iti scoate in fata noi cunostinte care sunt aliniate cu notiunile tale futuriste pe care le vrei realitate. Potentialul de succes este cu adevarat remarcabil.

Horoscop lunar FEBRUARIE 2019. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu esti ultima persoana care te astepti sa primesti o masa pe gratis. Tu stii ca nu exista asa ceva precum succes peste noapte. Ca sa te scufunzi in adevarata glorie a carierei tale, tu stii ca este vorba de multa munca ce trebuie parcursa la care altii nu prea dau importanta. Altii vad rezultatul final si triumful. Dar transpiratia, lacrimile si sangele varsat pe drum il vede cineva asa cum il vezi tu ? Nu prea. In februarie, vei atinge un punct de cotitura in viata ta profesionala in care sa fii in stare sa lansezi ceva magnific cu potential extraordinar. Totusi, este vorba mai mult de ce se intampla in spatele acestei scene frumoase. Tu esti cel ce impinge cu o forta pe care putini o pot vedea. Tu esti ca o lebada plutind pe lac. Toti vad frumusetea si gratia la suprafata, dar nu si tot efortul care se intampla sub apa, forta cu care pasarea depune efortul de a asigura plutirea cu usurinta si pace. Acesta esti tu in februarie, Taurule. Tu esti lebada. Tu esti calm, cool si adunat la suprafata, dar in interior ai o forta uriasa pusa pe munca si efort. Desigur ca vei obtine rezultate mari din acest motiv. Insa chiar trebuie sa iti dozezi eforturile ca sa nu te epuizezi.

Horoscop lunar FEBRUARIE 2019. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cu siguranta gandesti in afara granitelor in aceasta luna. De fapt, tu creezi noi repere ! Tu ai idei si o perspectiva unica ce pare foarte greu de atins pentru multi, fiind progresista si chiar geniala. Daca colaborezi cu cineva cu ideile tale, este o buna sansa ca ceva uimitor sa iasa din asta. Poate lucrezi la o inventie sau o creatie deosebita luna aceasta si daca da, arata foarte promitator. Te-ai putea decide sa iti incepi studii intr-un domeniu netraditional. Poate fi orice de la a deveni maestru reiki, coach, mentor, astrolog sau sa lucrezi produse artizanale cu mana ta. Tot inainte, Gemeni ! Esti sustinut spre orice forma de invatare sau educatie pe subiecte progresiste. Cu cat este mai ciudat, cu atat mai mari sanse de succes vei avea. Aceasta este energia lunii, profita de ea !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.