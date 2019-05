Horoscop lunar IUNIE 2019. Ce ne cere Cosmosul în luna iunie ca să ne fie bine în iulie!

Luna iunie este, din punct de vedere al energiilor astrale, intensa, uneori confuzanta si cu unele aspecte importante de suflet si inima de rezolvat. Este chiar un punct de cotitura, nu numai pentru ca ne aflam fix la mijlocul anului 2019 ci pentru ca Neptun intra retrograd chiar in orele solstitiului de vara, 21 iunie. Neptun este planeta viselor si a imaginatiei si este vedeta acestei luni. Cand o planeta cu miscare asa de lenta precum Neptun schimba directia, simtim aceasta energie intens.

Luna iulie 2019 se anunta a fi una puternica.

In functie de cum ne asternem in iunie, fiecare va avea o luna iulie usoara sau ... mai putin usoara.

Marte, planeta care ne ghideaza energia si actiunea, este in Rac toata luna iunie, pana pe 1 iulie, deci nu ne da o energie rezonanta care sa ne indemne la multa munca. Trebuie sa ne dam voie ca mai mult sa fim decat sa facem. Luna aceasta avem de facut ordine in sectoarele de viata in care lumina nu poate patrunde din pricina mastilor, usilor inchise si intunericului.

Iulie va fi o luna agitata si va aduce si pe Mercur retrograd, sporind influenta atator planete retrograde, dar si eclipsa totala de Luna Noua din 2 iulie dar si eclipsa partiala de Luna plina din 16 iulie. Avem la dispozitie aceasta luna iunie pentru a intampina iulie cum se cuvine si sa ne fie si bine.

De noi depinde!

Asadar, sa ne scufundam in energia Gemenilor care domina luna iunie si sa simtim viata din plin. Avem o singura viata in actuala sa forma. Sa o facem sa merite. Sa avem grija de trupurile noastre, de ce punem in ele, de ce facem cu ele. Sa avem grija de sanatatea noastra mentala si emotionala, de sufletul nostru, fara sa ne simtim vinovati sau egoisti. Lumea ne vede asa cum noi ne vedem si ne trateaza asa cum noi ne tratam. Luna iunie este despre a ne reaminti aceste mari adevaruri ale vietii. Incepe vara, sa traim frumos !

Principalele evenimente astrale ale lunii iunie 2019 sunt :

Pe 3 iunie – Luna Noua in Gemeni: un moment foarte bun pentru un nou inceput, de aceasta data sub energia mentala si intelectuala a Gemenilor. Incepe sa citesti o carte, sa scrii ceva important, sa studiezi ceva nou, diferit, util vietii tale. Secretul de a avansa este sa incepi, spunea Mark Twain.

Pe 4 iunie – Mercur intra in Rac: memoria ni se imbunatateste in acest tranzit al lui Mercur. Emotiile, adica Racul, au un rol foarte important in procesul deciziilor luate. Cand avem de-a face cu oamenii, sa nu uitam ca nu lucram cu fiinte logice ci cu fiinte facute din emotii, spunea Dale Carnegie. Despre asta este vorba cu Mercur in Rac.

Pe 9 iunie – Venus intra in Gemeni: planeta iubirii coordoneaza relatiile de aceasta data prin conexiuni bazate pe interese puternice intelectuale comune si pe hobbyuri intelectuale. Ne face placere sa comunicam cu cei pe care ii iubim, fata in fata, prin telefon sau online. O buna comunicare este la fel de eficienta precum o cafea buna, spunea Anne Morrow Lindbergh.

Pe 17 iunie – Luna plina in Sagetator: este o zi (si o noapte) buna pentru o experienta spirituala, una care sa transceanda perceptia data de simturi. Pentru cei mai pragmatici, mesajul este sa vada imaginea de ansamblu a unor situatii de viata inainte sa isi seteze obiective. Este folositor sa studiezi diferite traditii ca sa poti fi liber de atasamente si sa exprimi ce e dincolo de exprimare, spunea Ravi Ravindra.

Pe 18 iunie – Saturn in Capricorn este in sextil cu Neptun in Pesti: e un aspect astral important care ne ajuta sa vedem ca ne putem implini visele (Neptun) urmare a muncii serioase si sustinute (Saturn). Este a doua oara in acest an cand apare acest sextil, dupa momentul 31 ianuarie si inainte de cel din 8 noiembrie.

Pe 21 iunie – Soarele intra in zodia Rac: incepem sa simtim nevoia de a fi acasa, de a fi in siguranta, iubiti in mod casnic si dulce si sa tinem aproape de familie. Devenim mult mai afectuosi cu cei pe care ii iubim, inclusiv cu animalele de companie. "Iubesc pisicile pentru ca imi place sa fiu in casa mea, iar incet incet ele devin sufletul vizibil al acestui camin", spunea Jean Cocteau.

Tot pe 21 iunie are loc solstitiul de vara si acum chiar ca suntem in sezonul eclipselor, la doar doua saptamani de prima eclipsa si cu Neptun ce intra retrograd in Pesti in aceeasi zi.

Emotiile ating un varf incredibil de mare, apare un sentiment puternic de nostalgie, dor si romantism in jurul acestui solstitiu. Lasam trairile sa ne spele...

Neptun retrograd este specific pentru faptul ca produce o distorsionare a realitatii. Imaginatie necontrolata si visat cu ochii deschisi sunt unele probleme pe care le vom avea in aceste 5 luni de tranzit retrograd. "Da, sunt un visator, pentru ca un visator este cel care isi poate gasi drumul doar sub lumina lunii si pedeapsa sa este ca vede rasaritul inainte de restul lumii", spunea Oscar Wilde.

Pe 27 iunie – Mercur intra in Leu : avem nevoia sa ne exprimam si sa stralucim precum Leul atunci cand o facem ; stim cum sa ne promovam ideile, vorbele trec pe plan secund in fata maretiei. "Este imposibil sa explicam creativitatea ; este ca si cum intrebi o pasare cum zboara. Pur si simplu o faci", spunea Eric Jerome Dickley.

Iata mesajul lunii IUNIE 2019 pentru fiecare zodie :

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta perioada din an poate fi provocatoare pentru tine, Berbecule, intrucat structurile si rutinele tale se schimba din pricina sezonului de vara si ritmului modificat fata de perioada de primavara dominat de energia ta impulsiva, nerabdatoare si urgenta. Indreapta-te sa iti formezi propriile rutine care sa lase mai mult loc pentru spontaneitate si crestere, dar tine-ti mintea si corpul implicate activ.

Fie ca alegi sa mergi mai mult pe jos, sa te intalnesti cu prietenii, inveseste timp si energie in a-ti crea o viata care sa te provoace, sa te faca sa simti ca traiesti din plin fara regrete si care sa iti aduca implinire si multumire. Luna iunie are o vibratie cu totul speciala pentru dragoste si relatii.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Indulgenta, ingaduinta si toleranta nu iti vin ca o manusa, Taurule, pentru ca esti obisnuit sa tragi si sa tot tragi, mai ales ca asta ai facut toata primavara. Insa in aceasta luna, gandeste-te la indulgenta in termeni de ce savurezi tu cel mai mult. Inseamna pentru tine a te trezi mai devreme dimineata ca sa eviti traficul ?

Inseamna sa te uiti la acelasi serial de mai multe ori pentru ca iti place foarte mult si iti da bucurie ? Rasfatul si felul in care iti oferi satisfactii depinde de felul in care tu il definesti. Orice te face sa te simti bine inainte, in timpul si dupa. Luna iunie te indeamna sa te apleci mai mult asupra acestui aspect vital al vietii tale. Restul... vin si trec, ca de obicei. Luna iunie are o vibratie cu totul speciala pentru dragoste si relatii.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

La multi ani, Gemenilor de iunie ! Energia Gemenilor este la punctul maxim ceea ce poate duce la decizii frenetice si uneori la regret. Ca mereu, sfatul pentru tine este sa iti protejezi inima. Mentine in viziune imaginea mare a obiectivelor tale si a vietii tale. De ce faci ceea ce faci ? De ce vrei ceea ce vrei ? Pentru tine este usor sa te focusezi pe detalii de minut in timp ce uiti de imaginea de ansamblu si sa te trezesti pierdut in aceste maruntisuri.

Nu te teme sa apesi pe butonul tau de pauza. Da, poate fi dificil cand energia ta este despre a nu sta sub nicio forma. Ai nevoie de mai multa pauza. Ai nevoie de odihna ca sa poti veni in zori de zi proaspat si in forma ... si abia apoi sa iei acele decizii perfecte specifice tie. Luna iunie are o vibratie cu totul speciala pentru dragoste si relatii.

