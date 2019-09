Horoscop lunar OCTOMBRIE 2019. O lună karmică în relaţii: Pluto iese din retrograd şi începe sezonul întunecatului Scorpion!

Atmosfera de octombrie si aerul viitoarei ierni isi va face simtita prezenta in aceasta luna in care vine si sarbatoarea Halloween de la sfarsitul lunii ce are loc o data cu intrarea lui Mercur in retrograd – da, vine din nou acel tranzit retrograd la care suntem mereu atenti. O buna parte din octombrie suntem in sezonul Balantei ceea ce inseamna ca Universul vrea sa ne relaxam un pic mai mult decat in sezonul Fecioarei, sa avem grija sa ne cultivam relatii echilibrate cu prietenii, cu familia, cu noi insine.

Sezonul Balantei ne incurajeaza sa privim lumea un pic mai echitabil. Ce este just si corect?

Deseori ne lasam ambalati de propriile dorinte si nevoi, fara sa ne uitam la impactul lor sau la imaginea de ansamblu. Balanta si octombrie ne invita sa vedem cum ne echilibram emotiile cu ce este drept si just ? Nu este simplu si mereu e loc pentru a imbunatati acest aspect.

Un alt mesaj pe care Universul il are pentru noi in octombrie si dupa aceea este sa ne reamintim ca emotiile nu sunt fapte. Doar daca cineva nu a fost corect cu tine si te-a facut sa fii trist nu inseamna ca e adevarata critica sa. Cel mai bun mod de a vedea lucrurile echilibrat este sa fim constienti de gandurile noastre inainte ca acestea sa devina incarcate cu emotii. Asa evitam reactii impulsive ce nu pot fi retractate dar si conflicte inutile.

Aspectele astrale importante ce definesc octombrie 2019 sunt:

Pe 3 octombrie, Pluto, planeta renasterii, transformarii, mortii si noilor inceputuri, iese din retrograd si isi reia miscarea directa, cu focus pe relatii. Astfel, octombrie este o luna karmica pentru relatii ! Cand Pluto revine direct si Mercur, planeta comunicarii, intra in Scorpion unde va sta destul de mult, chiar foarte mult, pana pe 9 decembrie ! De obicei, Mercur sta intr-o zodie maxim 3 saptamani insa de aceasta data, Mercur isi va incetini miscarea si va intra retrograd in aceasta zodie sexy, orientata pe putere si brutal de penetranta, Scorpionul. Cine stie ce secrete murdare vor iesi la iveala pe care ai prefera sa le tii in continuare ascunse sau de care vei afla ... vom vedea ! Mercur va intra in retrograd in Scorpion pe 31 octombrie.

Pe 4 octombrie vine si randul planetei rosii de foc, actiune, impuls si energie, Marte, sa isi schimbe zodia gazda, astfel ca intra in Balanta, transformand relatiile si negocierile intr-un teren de confruntari, asa cum ii place lui Marte. Asteapta-te sa curga cu multa energie in tot felul de intelegeri, aranjamente, sa existe batalii in negocieri dar totul cu scopul de a se gasi o noua balanta.

Venus, planeta relatiilor, iubirii, banilor, schimba si ea zodia gazda si intra tot in Scorpion pe 8 octombrie.

Cu Mercur si Venus in Scorpion un lucru este sigur. Nu este vremea sa te joci cu cuvintele. Nu e momentul pentru flecareli periculoase. Ambele planete sunt in opozitie cu rebelul Uranus – pe 7 si 12 octombrie – iar unele adevaruri ies la iveala. Cuvinte, bani, dragoste – teme ce pot taia in aceasta luna pentru ca ele sunt subiecte de mare incredere. Vor fi destule ocazii de a repara ce s-a stricat pentru ca ambele planete vor fi in aspecte astrale vindecatoare cu Saturn, Neptun si Pluto in perioada 14-20 octombrie.

Mijlocul lui octombrie aduce lumina in noapte prin Luna plina in Berbec care e si in cuadratura cu Pluto ! Este vorba de un moment transformator. Noroc ca apare in cadru si Jupiter care aduce putina usurinta si oportunitati, dar nu avem voie sa facem greseli. Pluto are grija sa ardem unele poduri cu trecutul si sa implementam orice schimbari sunt necesare in relatii si viata ca sa fim mai independenti personal si profesional.

Sezonul Balanta face loc Scorpionului din 23 octombrie cand Soarele se muta in intunecatul, sexy si profundul Scorpion responsabil de tenebrele subconstientului nostru. In acest fel, Universul ne pregateste pentru marile schimbari ce incep sa vina deja din ianuarie 2020.

Luna Noua de octombrie are loc tot in Scorpion si e in opozitie cu rebelul Uranus, deci sa ne asteptam sa fim socati din orice in care ne complacem si sa primim un neasteptat start proaspat!

Multe se intampla in luna octombrie 2019, citeste-ti horoscopul zodiei tale:

Horoscop lunar OCTOMBRIE 2019 BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta luna te va recompensa pentru integritatea ta. Retine, dovada ca esti un om integru nu este cum actionam cand lucrurile merg bine pe toate planurile, ci exact cum suntem atunci cand ele nu ies asa cum vrem sau se intampla evenimente total in afara ariei noastre de control. Vei fi nerabdator uneori si va fi bine sa fii asa in multe cazuri pentru ca asta inseamna ca ai energie si determinare sa termini lucrurile, sa le realizezi cu bine. Insa tot aceasta nerabdare te va face sa fii iritat cu tine si cu altii si nu ajuti pe nimeni sa se miste mai repede sau sa faca treaba mai buna.

Luna va fi pozitiva pe multe aspecte pentru tine. Vei face schimbari ce vor readuce pacea si normalitatea acolo unde nu mai era. Vei putea astfel sa faci planuri noi si rezolva treburi vechi. Ai grija mai mare de relatiile cu oamenii care au putere asupra ta. A doua parte a lunii iti favorizeza finantele si viata de amor.

Horoscop lunar OCTOMBRIE 2019 TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta luna este mai buna decat septembrie, insa daca vrei sa fie din ce in ce mai buna este nevoie vitala sa nu mai ramai agatat de trecut si sa nu faci nimic ca sa schimbi viitorul. Lasa tot ce a fost si focuseaza-te la prezent, singurul loc de unde poti sa influentezi ziua de maine asa cum vrei tu. In prima parte a lunii sa nu fii incapatanat pentru ca poate fi mai dificila comunicarea cu lumea.

Respecta opiniile altora. In a doua parte a lunii, totul se va imbunatati si vei deveni mai pozitiv despre oameni si situatii. Spre final de luna vei castiga recompense psihologice si materiale pentru eforturile tale si asta te va ajuta sa ai parte de noi inceputuri. Luna plina din 24 octombrie te va ajuta sa simti iubirea si un ritm mai lent care aduce usurinta.

