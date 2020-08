Horoscop LUNI 17 AUGUST 2020. Moment de claritate. Incotro te indrepti?. Ce spun astrele, runele şi tarotul

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 17 AUGUST 2020 . Mercur si Soarele, aflate in Leu, fac conjunctie aducand un moment de claritate. Marte este si el acolo si nu prea ai cale de intors. Ai avut timp de gandire in acest weekend, iar acum trebuie sa mergi inainte. Venus face si el cuadratura cu Chiron ca sa-ti puna ordine in relatii. Ce urmeaza depinde numai de tine!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu esti pe deplin multumit de viata ta, dar sa stii ca de tine depinde ca sa o imbunatatesti. Ai ajuns la impas. Incearca sa privesti lucrurile din perspectiva ta, fara sa fii timid. Poti cere si suportul prietenilor de incredere. Mai devreme sau mai tarziu, totul va fi asa cum iti doresti tu.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O zi plina de energie si vitalitate care te poate scapa de orice problema iti ingreuneaza existenta. Increderea de sine este mai mare ca oricand, iar astrele sunt de partea ta, ajutandu-te sa-ti atingi obiectivele unul cate unul.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vor fi evenimente pe care nu ti le poti explica usor in viata ta in aceasta perioada. Sentimente tandre curg lin de la tine spre orice persoana intalnesti si vei impresiona mult acesti oameni, in special pe cei de sex opus. Normal ca sub acest efect multe lucruri frumoase se pot intampla pe care nu aveai cum sa le anticipezi. Astfel, devii mai constient de munca pe care trebuie sa o faci cu tine, cu emotiile si energiile tale, ca sa te intelegi bine cu oamenii, atat acasa cat si in zona profesionala.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

https://sfatulparintilor.ro/horoscop-3/horoscop-zilnic-horoscop-3/horoscop-zilnic/

Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 17 AUGUST 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

rcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 17 AUGUST 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

7 de cupe

Ai de facut o alegere din mai multe optiuni si pare dificil, cu atat mai mult cu cat unele dintre aceste optiuni nu sunt chiar concrete. Ai petrecut prea mult timp in lumea visarii incat ti-e greu sa faci diferenta intre vis si realitate. Poate ca este timpul sa revii cu picioarele pe pamant si sa actionezi spre ceea ce iti doresti cu adevarat. Nu te lasa distras de vise desarte.

Horoscop tarot zilnic TAUR

2 de spade

Cartea simbolizeaza nehotarare, alegeri, emotii blocate. Ai de luat o decizie, dar nu stii ce sa faci. Ai doua optiuni si numai tu poti sa iti scoti esarfa de pe ochi pentru a vedea ce anume ti se potriveste mai bine. Nu lasa pe altii sa te deturneze din drumul tau.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

10 de bate (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza povara, responsabilitatea, munca grea, stresul, reusita. Daca iti apare inversata, cartea iti transmite mesajul ca poti depasi solicitarile dificile. Ce a fost mai greu a trecut sau urmeaza sa treaca. Este vremea eliberarii, a depasirii inhibitiilor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Etalare zilnica RUNE mistice LUNI 17 AUGUST 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 17 AUGUST 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). In viata ta pare a fi o furtuna agitata. Dar furtunile nu dureaza pentru totdeauna si, daca vezi refugiul sigur care este imediat dupa colt, totul va fi bine. Foloseste-ti intuitia sa te ghideze in directia buna. Tu ai raspunsurile daca crezi in tine si in drumul tau.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Acum este un timp ideal pentru iubire, pentru relatii si pentru implinire emotionala. Daca ai oportunitatea sa explorezi ce semnificatie are relatia ta cu altii, vei invata multe lucruri despre ce ai invatat tu de la fiecare om semnificativ din viata ta. Cel mai bun cadou pe care il poti da cuiva este experienta si cunoasterea. Nu te astepta la nimic in schimb, altfel cadoul nu mai este cadou.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Berkana : Imparte-ti obiectivele mari in unele mai mici si mai multe dar perfect realizabile. Convinge-te sa muncesti mai putin insa valorifica fiecare moment mai eficient. Este total in puterea ta. Cel mai interesant este sa vezi ca aceasta strategie va contribui activ la rezultatele impresionante pe care le vei obtine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, LUNI 17 AUGUST 2020

Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de LUNI 17 AUGUST 2020 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

ADEVARUL

"Eu sunt sincer(a) cu iubire cu mine si cu ceilalti."

Primesti acest mesaj pentru ca un adevar este cumva ascuns sau retinut din a fi comunicat. Cel mai probabil, tu esti cel/cea care il tine ascuns de tine insuti/insati. Cum te simti cu adevarat despre o situatie care iti vine prima in minte acum ? Acest mesaj te consiliaza ca sa faci un inventar sincer, admitand fata de tine care iti sunt cele mai vulnerabile sentimente. Daca cineva nu este onest cu tine, potrivit pentru tine, corect cu tine, tu stii asta in inima ta. Prima persoana care iti vine in minte este probabil cea implicata intr-o lipsa de sinceritate. Uneori oamenii nu sunt onesti pentru ca fricile lor de conflict ii fac sa spuna vorbe doar ca sa faca pe plac. Alteori, lipsa de sinceritate vine dintr-o mentalitate de lipsa, atunci cand oamenii cred ca trebuie sa isi obtina ceea ce vor pentru ca nu e destul pentru toata lumea.

Ia-ti timp in liniste si meditatie si intreaba-te. Dumnezeu si spiritul sfant iti vor revela adevarul despre o situatie prezenta. Desi adevarul are o componenta subiectiva si fiecare persoana are propria sa opinie, exista o nevoie pentru mai multa onestitate ca sa vindeci si rezolvi o situatie prezenta.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

COPII

"Inima mea este plina cu iubire pentru copii, iar aceasta iubire creaza miracole si schimbari pozitive pentru ei si pentru mine."

Miracolele apar atunci cand iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu curge printr-o inima deschisa de om. Tu esti un canal pentru miracole ce implica copiii. Acest mesaj vine la tine pentru ca raspunsul la o intrebare a ta are legatura cu oamenii tineri, cu copiii. Fecioara Maria vegheaza pe toti cei care au drept misiune de viata copiii pentru ca ea tine foarte mult la bunastarea lor. Lucreaza in cooperare cu ea ca sa aduci si mai multi in viata ta si sa ii ajuti pe cei tineri aflati in nevoie. Ea te va ghida la fiecare pas daca asculti cu atentie de intelepciunea din inima ta.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ENTUZIASM

"Spre ce simt cea mai multa pasiune, aceea este directia pe care o voi urma."

Preocuparile tale cu privire la directia spre care sa te focusezi primesc raspuns sugerandu-ti-se sa iti examinezi incotro se afla interesele tale naturale. Ce iti place cel mai mult sa faci ? Ce aspecte trezesc sufletul tau ? Unde ti-ar placea sa aduci o diferenta mai mare ? Acestea sunt pasiunile tale si entuziasmul iti da energie si motivatie sa urmezi actiuni curajoase. Entuziasmul este o energie pozitiva contagioasa si ajuta un om sa se simta bucuros si plin de trairi bune. Fecioara Maria te roaga sa iti stralucesti lumina puternic. Lasa-i pe cei din jurul tau sa stie despre visele, scopurile, sperantele si aspiratiile tale. Zambeste, impartaseste-ti sentimentele si fii autentic si accesibil pentru ca divinitatea si ceilalti oameni sa ti se alature in entuziasmul tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 17 AUGUST 2020. Ce decizie amani?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 17 AUGUST 2020. Mercur si Marte te indeamna la ac tiune. Nu mai este vreme sa amani. Ai tot intarziat o decizie, dar nu mai ai loc de intors. Luna intra in Leu si trebuie sa fii curajos!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu trece printr-o perioada excelenta asa ca profita la maximum de tot ce se intampla. Daca esti singur, ar trebui sa adopti o atitudine mai pozitiva si fii deschis sa intalnesti oameni noi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Partenerul este dispus sa-si ofere suportul si intelegerea de care ai nevoie pentru a putea rezolva impreuna problemele de cuplu de care nu scapati de ceva vreme. Esti singur? Incearca sa nu mai fii atat de introvertit si sa nu mai petreci fiecare clipa libera pe canapea in fata televizorului. Accepta toate invitatiile pe care le primesti si iesi in oras. Flirteaza cu toata lumea, chiar si cu persoanele care nu te intereseaza cu adevarat. Chiar daca lucrurile nu merg mai departe iti vei imbunatati imaginea de sine.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este nevoie de efort si timp pentru ca relatia de cuplu sa se imbunatateasca semnificativ. Daca, insa, renunti la pesimism, in curand vei gasi cele mai bune solutii la orice problema. Singur? Vei cunoaste cateva persoane interesante si, totodata, atragatoare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.