Horoscop LUNI 19 OCTOMBRIE 2020. Ce zi optimista!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se pare ca esti intr-o stare mai spirituala dar nu o lasa sa iti afecteze abilitatea de a te focusa pe rutinele importante care iti face viata sa mearga mai departe functionala. O influenta pozitiva si ezoterica ce apare zilele acestea ar putea foarte usor sa te faca sa evadezi in idei si vise despre cum ar fi fost daca sau cum ar fi daca. Ai insa noroc ca o companie prietenoasa si activitatile zilnice te pot ajuta sa fii mai mult impamantat.

oroscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu un numar de astre prezente intr-un sector sensibil al tau, multe din cele ce s-au intamplat in lunile anterioare au fost conduse de emotii adanci si de aspecte ce nu au fost niciodata rezolvate complet. Intr-adevar, cu Jupiter aflat intr-un punct delicat al hartii tale, acum este o oportunitate foarte buna sa lucrezi asupra acestor aspecte cu cineva in care ai totala incredere.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te confrunti cu situatia de a te ocupa de o situatie care credeai ca se terminase, sa stii ca este motiv de bucurie. Asta se poate datora lui Marte retrograd ce te incurajeaza sa revizitezi situatia pentru ca poate ai scapat din vedere un detaliu crucial. Orice apare in lumina poate suci lucrurile si poate crea o diferenta majora pentru rezultatul final. Disponibilitatea de a persevera este deasemenea un factor major in rezolvare.

Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 19 OCTOMBRIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 19 OCTOMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

8 de spade

Cartea simbolizeaza izolarea, restrictiile impune de sine, incarcerarea. Obstacole si restrictii apar in calea ta. Multe dintre ele sunt blocaje pe care ti le pui singur, din diverse credinte. Pentru a trece mai departe, redu acea voce din mintea ta care iti spune constant ca nu se poate. Ceva sta in calea ta si trebuie sa eviti sau sa depasesti acel obstacol.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Regina de spade

Aceasta carte simbolizeaza gandirea rapida, organizarea, independenta. Poti fi coplesit de un complex de ganduri si idei. Dar nu trebuie sa te lasi purtat de impulsuri. Nu intra in situatii conflictuale. Respecta si pararea celorlalti.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Asul de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza puterea bruta, victoria, claritatea mentala. Daca iti apare inversata, ea iti aduce mesajul ca trebuie sa fii cu bagare de seama. Nu lasa starea de nervozitate sa escaladeze din pricini minore. Tine-ti furia sub control si vezi daca nu cumva totul are la baza o neintelegere sau o confuzie.

Etalare zilnica RUNE mistice LUNI 19 OCTOMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 19 OCTOMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – MANNAZ (cu fata in jos). Aparent te simti impiedicat sa mergi inainte spre progres. Nu e un timp potrivit sa ceri ajutor altora. Acum trebuie sa te uiti la tine ca sa vezi ce cauzeaza progresul sa intarzie.Runa sugereaza ca exista o povara ce iti consuma energia. Ea trebuie eliberata ca sa poti merge din nou tot inainte in calatoria vietii.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – NAUTHIZ. Semnificatie : RESTRICTIE. Aceasta runa iti indica ca pot fi intarzieri sau schimbari in directiile actiunilor tale. Exista motive puternice pentru care este bine sa iti revizuiesti planurile cu atentie. Restrictia este necesara. Runa Nauthiz iti sugereaza sa iti identifici Umbra, partea intunecata a naturii tale care se reflecta in exterior sub forma de slabiciune. Incearca sa descoperi ce este in interiorul tau care pare a atrage o lipsa de noroc in viata pe un subiect dorit de tine. Dificultatile si esecurile, totusi, ne pot invata multe despre noi insine. La nevoie, rectifica-ti directia si restaureaza-ti echilibrul intern. Priveste partea pozitiva a adversitatii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Perth: Perth reprezinta ceea ca nu stii. Reprezinta cupa din care trebuie sa bei pentru a intelege ce contine. Soarta lucreaza, iar raspunsurile le vei afla numai dupa ce experimentezi. Cunoaste-te pe tine insuti! Exploreaza!

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 19 OCTOMBRIE 2020. Acum ori niciodata!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 19 OCTOMBRIE 2020. Suntem inca sub puternica energie a Lunii noi in Balanta, de aceea ai inca sansa de a pune energie in locuri de care, de obicei, nu te ocupi. Este un moment de acum ori niciodata! Infrunta ce te framanta!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Se anunta cateva schimbari la capitolul dragoste, iar tu nu vei mai fi acelasi om. Nu te stresa, insa. Tot ce se petrece este spre binele tau suprem. Poate parea dificil sa iti dai seama acum care este acest rezultat pozitiv, dar ai putina rabdare. Nu te speria de schimbari. Daca esti singur, nu incerca sa fortezi lucrurile. Vei vedea cum se vor aranja ele mai bine decat ai fi putut tu vreodata sa le aranjezi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ziua se anunta plina de oportunitati de a petrece momente romantice alaturi de partenerul de cuplu. Relaxati-va si uitati de grijile cotidiene, macar pentru cateva ore! Daca esti singur, deschide-ti bratele si fii pregatit pentru marea dragoste ce va veni in viata ta.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Esti sigur ca ai clarificat ce fel de partener iti doresti sa ai langa tine toata viata? Daca nu, acum este timpul sa o faci. Altfel risti sa-ti irosesti viata langa cineva total nepotrivit pentru tine. Daca esti singur, nu dispera. Astrele sunt favorabile marii intalniri cu persoana care sa-ti umple sufletul de bucurie.

