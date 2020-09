Horoscop LUNI 21 SEPTEMBRIE 2020. Gasesti solutiile transformatoare? Ce spun runele, astrele şi cărţile de tarot

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ar putea fi o zi dificila si nu esti imun la probleme. Insa daca te concentrezi suficient de bine, ai putea anticipa cateva dintre evolutii si le-ai putea contracara. Chiar daca suna egoist, concentreaza-te mai intai pe problemele tale, apoi pe ale celorlalti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Se pot intampla mult mai multe lucruri in culise despre care nu stii nimic, ceea ce va face ca zilele urmatoare sa fie chiar interesante. Nu este un moment potrivit sa tanjesti si sa impingi spre ceea ce vrei, ci mai degraba sa lasi sa vina spre tine ceea ce vrei. o abordare receptiva va duce sa primesti o oportunitate pe care ai dorit-o mereu doar pentru ca ii permiti sa apara in viata ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai avea incredere in instinctele tale daca ti-ar indica sa faci o miscare curajoasa? Fie ca raspunsul tau este da sau nu, s-ar putea sa nu prea ai de ales. Destinul te poate convinge sa faci ceva la care ai opus rezistenta pana acum. Pe masura ce iesi din zona de confort totusi, vei incepe sa vezi posibilitati pe care inainte nici nu ai fi indraznit sa le iei in calcul. Si ele pot deveni realitatea ta.

Horoscop TAROT ZILNIC LUNI 21 SEPTEMBRIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de LUNI 21 SEPTEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Regina de pentagrame

Regina de pentagrame simbolizeaza o persoana puternica si foarte inteleapta. Poate fi o mama intelegatoare sau o persoana cu un profund bun simt care te sfatuieste. Iti face bine sa stai pe langa aceasta persoana nu doar pentru ca poseda o stabilitate asigurata de avutia ei, dar si pentru ca, fiind foarte inteleapta, ofera sprijin si securitate.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Regele de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza liderul nativ, vizionarul, antreprenorul, onoarea. O persoana intelectuala apare in calea ta sa te ajute. O actiune viitoare are nevoie de o analiza atenta. Nu trebuie sa te grabesti sau sa nu planifici in amanunt. Aceasta persoana iti poate fi mentor. Concentreaza-te mai bine asupra unui lucru pentru a nu gresi.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Eremitul / Pustnicul

Poate fi o zi aglomerata, dar incearca sa-ti faci timp pentru tine. Mediteaza mai mult, limpezeste-ti mintea. Nu trebuie sa nu faci nimic toata ziua. Ci doar sa-ti acorzi cateva momente in care sa pui ordine in minte si in inima.

Etalare zilnica RUNE mistice LUNI 21 SEPTEMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 21 SEPTEMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Mannaz : Mannaz este runa umanitatii si a umanului in general, tu, corpul tau, mintea ta, egoul tau, lumea si oamenii. Prietenii, familia, asociatii. Semnifica toleranta si minte deschisa, caritate, dedicare, consideratie pentru altul si bunatate. Mannaz este simbolul rasei umane si a naturii umane obisnuite din fiecare barbat sau femeie. Suntem intr-o familie de oameni dar totusi singuri in viata si in calatoria spre moarte. Mannaz este inteligenta, creativitate, vorbit, planificare in avans si implica colaborarea dintre doua persoane pentru un bine comun si pentru o lume mai buna.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Nauthiz: Se pare ca intre tine si telul tau exista o distanta desul de mare. Ai nevoie sa depasesti acest hop. Dar cum?! Trecerea prin aceasta "prapastie" este riscata dar, totodata, ai mare nevoie de ea. Nautiz indica o dorinta a sufletului neimplinita in prezent.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Perth : Intotdeauna si in orice tu ai posibilitatea de a alege. Nimeni si nimic nu te poate supara, decat daca tu alegi sa fii suparat. Nimeni si nicio putere nu te poate influenta, decat daca tu alegi sa fii influentabil si influentat. Nu ar trebui sa permiti ca nimic sa iti compromita adevarul sau sa te blocheze sa faci ceea ce doresti. Revendica-ti clar dreptul de a alege. Cel mai mare pericol pentru tine este sa nu faci nicio alegere si sa lasi lucrurile sa se miste dupa capul lor. Modeleaza-ti viitorul.

Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, LUNI 21 SEPTEMBRIE 2020

Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de LUNI 21 SEPTEMBRIE 2020 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FAMILIA

"Ma rog pentru familia mea si dau aceasta situatie lui Dumnezeu pentru raspunsuri, sustinere si vindecare."

Rugaciunile tale pentru familia ta si binele ei au fost auzite de divinitate. Oricare ar fi subiectul de preocupare acum, Dumnezeu are raspunsuri. Intrucat ingrijorarea poate atrage uneori experiente negative, este esential sa dai divinitatii orice anxietate referitoare la cei dragi. Ia un moment chiar acum si respira adanc si expira poverile din familie spre cer lui Dumnezeu, Fecioarei Maria si ingerilor. Pe masura ce eliberezi aceste griji, umple-ti inima cu credinta ca Dumnezeu are, in intelepciunea si iubirea Sa, un plan pentru tine si familia ta. Deseori, rugaciunile primesc raspuns in moduri ilogice pentru mintea umana, deci nu pierde timp ingrijorandu-te despre "cum" se va prezenta solutia. In schimb, ai credinta in Dumnezeu care te iubeste infinit, la fel si pe intreaga ta familie.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

SOBRIETATE

"Mintea mea clara se poate focusa si concentra cu usurinta."

Fecioara Maria iti sustine intentia de a avea un stil de viata cat mai lipsit de toxicitate de orice fel. Ea te calauzeste spre un proces de detoxifiere si te sustine sa alegi sobrietatea, rand pe rand. O minte clara si sobra este mult mai capabila sa se concentreze in timpul meditatiilor si rugaciunilor, in acelasi fel cum un sofer curat din punct de vedere consum alcool poate sa conduca perfect o masina in directia corecta. Rugaciunile tale pentru ajutor in aceasta privinta pot sa reduca sau chiar sa elimine pofte pentru substante nesanatoase, asa incat atitudinea de sobrietate sa fie o alegere placuta si pasnica. Iubirea Fecioarei Maria iti va da sentimente de confort, fericire si dragoste pe care candva le obtineai prin substantele produselor pe care le consumai.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RUGACIUNE

"In loc sa ma ingrijorez, ma rog pentru aceasta situatie ca divinitatea sa mi aduca solutii reale si bune."

Acest mesaj iti reaminteste de efectul pozitiv si puternic al rugaciunii si iti cere sa o aplici pentru situatia ta prezenta. Este cu atat mai adevarat daca te simti blocat, confuz, fara putere sau in orice fel de durere. Abandoneaza si preda aceste sentimente joase catre divinitate si cere interventie divina. Apoi asculta cu atentie mesajele pe care le primesti prin sentimente noi, semne, idei, oameni. Cand te ingrijorezi despre o situatie, tu de fapt atragi mai multa negativitate si trairi de victima. Asadar, ingrijorarea da nastere la mai multe motive de ingrijorare! In contrast, cand te rogi, tu atragi spre tine cea mai puternica forta din Univers. Fecioara Maria iti aminteste sa iti transformi grijile in rugaciuni spunand "Doamne Dumnezeule, te rog sa ma ajuti cu aceasta situatie .... Iti multumesc pentru acest ajutor!" si sa iti simti inima plina cu El. Vei vedea o eliberare emotionala imediata.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 21 SEPTEMBRIE. Ce vrei mai mult?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 21 septembrie 2020. Incepe o saptamana intensa, cu Mercur si Pluto intr-o cuadratura ce te face sa vorbesti. Gandurile tale sunt fierbinti, te bucuri de magnetism. Luna se muta din Scorpion in Sagetator si iti doresti mai multa dragoste in viata ta.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata personala lucrurile nu merg deloc cum ti-ai dori. Intreaba-te de ce se intampla asta. Pentru a indrepta situatia este momentul sa-ti faci timp pentru a-ti ajuta jumatatea sa depaseasca momentele mai grele prin care trece. De asemenea, asigura-te ca nimeni din exterior nu interfereaza cu relatia voastra. Daca esti singur, relaxeaza-te si bucura-te de toata atentia pe care o primesti azi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Din perspectiva vietii amoroase lucrurile s-au imbunatatit mult. Asa ca pastreaza directia si nu uita ca orice ralatie buna se bazeaza pe comunicare. Nu ai pe nimeni special in viata ta? Este momentul sa iti chestiunea in propriile maine. Iesi in oras pentru a intalni oameni noi – vei fi surprins de rezultate.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Simti ca relatia de cuplu scartaie? Daca situatia te deranjeaza este momentul sa faci rapid ceva. Planifica o seara romantica, focuzeaza-te pe lucrurile pozitive si incearca sa rezolvi problema. Singur? Nu-ti plange singur de mila, inchis intre patru pereti. Adopta o atitudine pozitiva. Fii deschis si lasa-i pe ceilalti sa se apropie de tine. Vei vedea cum viata amoroasa se va schimba in bine.

