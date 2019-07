HOROSCOP MARIANA COJOCARU 13-20 IULIE 2019: Karma pedepseşte multe zodii, iar Mercur retrograd vine cu un alai de probleme

Berbec - Marte, patronul vostru astral, va fi în rezonanță cu Mercur Retrograd în Leu. Marte ar trebui să se simtă confortabil într-o zodie de foc, dar să știți că nu va fi așa. Mercur Retrograd îl va lua la întrebări și-l va ațâța. Urmează Eclipsa Totală de Lună din 15-16 Iulie și hiperbolizează întreaga situație în care vă veți găsi. Harta natală e cea care mă ajută să vă îndrum cum să rezolvați acum situația…

Taur - Șoc existențial pentru cei care nu s-au uitat în trecut la mine sau nu le-am făcut analiza personală/de cuplu(parteneriate). Acum vin polițele scadente. Și cei care acum se bucură că se căsătoresc,se cuplează sau zămislesc copii, le spun eu că pot avea mari disensiuni și probleme pe viitor. Compatibilitatea e o chestiune foarte importantă de analizat și la cei care se înțeleg, acum pe Eclipsă de Lună.

Gemeni -Mercur Retrograd are un întreg alai în spate de planete retrograde: Jupiter Retrograd (afectează Săgetătorii și pe voi), Saturn Retrograd, Pluton Retrograd, Neptun Retrograd și Kiron Retrograd. Trebuie să știm exact ce ați fost într-o viață anterioară, ca să depășim împreună momentele cu întrebări existențiale diverse, diferite de la om la om(valabil și pentru copiii și tinerii care își clădesc acum viitor).

Rac - Sunteți hipersensibili și foarte afectați de Marea Eclipsă de Lună din 15-16 iulie. Soluții găsesc doar când văd astrograma personală, nu cea generală pe care o analizez acum. Vă spuneam săptămâna trecută de cazul fetiței care a fost luată cu forța și care are nouă ani(karma). Ați văzut filmul LIFE FOR MY SISTER? Vă v-a arăta adevărată realitate a ceea ce reprezintă adopția din America.

Leu - Cu Marte și Mercur Retrograd în zodia vostră , veți avea parte de situații de nesiguranță existențială. Să vă asigurați că ați văzut filmul menționat la Rac, pentru a înțelege cum își încarcă negativ karma Procuroarea care a ridicat fetița, căci așa va păți și ea într-o viață viitoare cu întreaga ei familie și cei care au semnat și au dat gir pentru ridicarea micuței.Transplant de organe impus cu forța,cu Marte.