Horoscop Mariana Cojocaru pe următorii 7 ani. Soarele aduce noi începuturi. Toate zodiile trec prin schimbări

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Se anunţă noi începuturi în plan financiar, social, în plan partenerial şi iubiri stabile, statornice (Taurul-Zodie Fixa) în următorii 7 ani. Foto: b1.ro Berbec Se tranşează situaţii care stau în coadă de peşte, la limită. Mă refer la chestiuni de suflet, care ţin de viaţa personală. Un plus de intuiţie şi creativitate. Relaţiile cu cei mici sunt foarte importante, nu-i scăpaţi din ochi. Eclipsele predispun la accidente şi există risc crescut de pierderi de sarcină. Citeşte şi Horoscop Mariana Cojocaru 13 - 19 octombrie 2019! Trecutul KARMIC vă ajunge din urmă. Zile negre pentru trei zodii Taur O perioadă cu decizii în carieră şi viaţa de familie. Axa de Destin din Leu şi Vărsător vă atenţionează asupra câştigurilor şi cheltuielior pe care le puteţi face în săptămâna care vine. Fiţi cumpătaţi şi chibzuiţi. Soarele din Leu şi Eclipsa de Lună din Vărsător vă vrea atenţi la tot şi la toate. Pentru unii se anunţă reîntregirea familiei, reuniuni, revederi prieteni/colegi. Gemeni Deplasări şi comunicare. Mercur Retrograd din Leu şi Eclipsa Totală de Lună din Vărsător se vor un preambul la ceea ce urmează să se descopere din trecut. Repuneţi în drepturi pe cineva, luaţi atitudine, rediscutaţi subiecte abandonate din diverse cauze: lipsă de timp, preocupări care vă umpleau pe deplin timpul preţios. Revederi cu prietenii de suflet şi cu persoane importante din import. Rac Exportul de relaţii e important în viaţa voastră. Aventurierii o păţesc, şi-o fură de la realitate. Trădările în amor sunt aspru sancţionate de Eclipsa Totală de Lună de Lună din Vărsător şi de planetele retrograde din Leu Dharma în conjuncţie perfectă cu Soarele şi Karma în conjuncţie perfectă vor să nu vă expuneţi la niciun fel de risc ce ar putea să vă afecteze sănătatea. Risc de alunecări, de luxaţii. Nu luaţi medicamente în exces. Dacă sunteţi însărcinate aveţi nevoie de protecţie din partea partenerului de viaţă şi familie. Însărcinaţii zodiei cu obligaţii sociale vor trebui să ţină casa şi familia,da? Fecioara Şi Feciorii zodiei să fie atenţi la schimbările care urmează să se facă acum la locul de muncă(Eclipsa Totală de lună şi Karma). Mercur Retrograd este în Leu, deci atenţie la duşmani, la persoanele care vă pot bârfi pe la spate şi/sau vă pot pune piedici în ascensiunea profesională. Excepţie de la regulă fac cei care sunt în concediu. Atenţie mare la produsele expirate şi alterate (toxiinfecţii alimentare). Balanţa Dharma cu Soarele în Leu fixează prietenii de suflet şi le elimină pe cele nepotrivite(Eclipsa de Lună şi Marte Retrograd). Marte Rx taie răul de la rădăcină. Luptaţi să rezolvaţi chestiuni presante, care vă macină de mult timp. Fiţi eficiente în tot ce faceţi şi rezolvaţi cât de prompt puteţi. Venus în Fecioară vă dă protectori de tip femeie(Venus planeta femeilor). Vă susţine sănătatea, afectul, intuiţia, viaţa. Scorpion Cuadratura la Soarele natal pe care o face Axa Timpului din Leu şi Vărsător se vrea credinţă adevărată, vie, constructivă şi nu distructivă.

Relaţii complet lipsite de iubire între cuplurile Scorpion- Săgetător. Apa providenţială a Scorpionul stinge focul Zodiei Săgetător. Relaţii proaste, imposibile în viaţa reală. Incompatibilităţile sunt distructive de destin, deci ţineţi cont de cine să vă feriţi. Săgetător Compatibili sunteţi cu Leul şi Berbecul. Zodiile de Apă vă sting focul amoros şi speranţele. Acum, inclusiv Vărsătorul, datorită Eclipsei Totale de Luna, a Karmei şi a lui Marte Retrograd. Comunicare proastă cu cei din jur, din cauza lui Mercur Retrogad. Risc de accidente. Capricorn Planetele Retrograde din Zodia Voastră plus Lilith, plus Marte Retrograd şi Eclipsa de Lună pe Axă(Stellium-formaţiune în care planetele se atrag ca un magnet) vă pun piedici multe, greu de trecut. Păstraţi-vă integralitatea corporală. Relaţiile sexuale nepotrivite trebuiesc protejate. Vărsător Eclipsa Totală de Lună din zodia voastră are aspecte pozitive în relaţiile compatibile cu voi: Balanţă şi Gemenii(zodii de Aer). Eclipsa lasă în urmă trecutul, închide o poartă şi vă deschide o alta.

O perioadă delicată pentru sănătate şi relaţiile de la locul de muncă. Soarele se vrea Eclipsat de Lună şi vă atenţionează asupra sănătăţii(afecţiuni care se pot croniciza) şi a relaţiilor belicoase din viaţa voastră. Tensiuni profesionale, chiar dacă sunteţi plecaţi în concediu. Mercur Retrograd din Fecioară este în opoziţie cu soarele natal şi creează dispute la locul de muncă şi/sau familie. Atenţie la bani!

