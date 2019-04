Horoscop Mariana Cojocaru pentru Paşte 2019. Săptămâna Patimilor pentru trei zodii

Berbec - O perioadă în care câștigurile sunt guvernate de aspectele karmice. Munca înnobilează pe om, deci cei care muncesc pot avea și probleme de descifrat, dar și câștiguri din care e bine să dăriuască celor mai puțin norocoși. Cei care nu câștigă, vor trebui să înțeleagă cum să-și orienteze destinul pe calea corectă, cu care au venit la naștere pe astrograma personală. Sănătatea are nevoie de sfat astro-avizat.

Taur - Pentru cei mai mulți nativi banii sunt foarte importanți, dar dacă nu înțeleg de la mine cum să îi investească și să-i organizeze, pot avea mari surprise și necazuri pe viitor. Cu cei care nu câștigă și stau pe spinarea altora și a statului nici nu are rost să comunic. Cei din urmă pot avea probleme de sănătate și identitate karmică(identificarea locului în Univers). Love is in the air, pentru tot zodiacul.

Gemeni - Aspecte nu tocmai vesele se prefigurează pe astrograma generală a perioadei. E complicat să vă explic de opoziții, de cuadraturi și de tot felul de aspecte academice ce țin de toate domeniile pe care le-am studiat. Harta natală e cea mai bună busolă de orientare în spațiu și timp pentru cei ca voi. Risc de accidente, luxații, intervenții stomatologice, probleme hepatice și de bilă(sănătate). Rac - Domestice și domestici cum sunteți, vă desprindeți greu de casă. Unii vor dori să revadă meleagurile copilăriei(ordinea karmică ține de rude de grd. unu și de reîncărcarea bateriilor la locul de baștină). Tensiuni în cuplu, certuri, separări, divorț, atunci când vorbim de dragoste. Aspecte pe care trebuie să le înțelegeți în profunzime, indiferent dacă vă considerați compatibili sau nu cu jumătatea-soarta.

Leu - Câștigurile țin de chiverniseală și de alegerile inspirate pe care le faceți. Dar, cum cei mai mulți, intră în domenii de activitate care nu rezonează cu ei e bine să consulte astrograma karmică cu planetele retrograde, pentru a le putea decripta misterele cu care au revenit pe pământ. Sănătatea e dată de relația matrimonială și de cea de concubinaj. Atenție! Risc să trădați în amor și să fiți trădați. Deplasări.

Fecioara - Îndreptați fața către credință și cunoașterea esoterică. Critica nu vă este de folos, decât dacă sunteți și autocritici cu voi înșivă. Spiritualitatea este un domeniu care nu cuprinde doar religia, ci și astrologia profundă, nu cea făcută de amatori. Sunt mulți care se adresează și vorbesc cu amatori în domeniu, chiar și atunci când vorbim de bio-energo-terapie și domenii adiacente. Fiți foarte atente/ți!