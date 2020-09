Horoscop MARTE RETROGRAD 2020 acasa in Berbec. Atentionari in fata impulsivei si agresivei planete rosii!

Marte este cea mai robusta si masculina planeta din toate cele 9. Cu o energie curajoasa si violenta, in vremuri antice oamenii venerau pe Marte numindu-l Zeul Razboaielor. Cand Marte trece dintr-o zodie in alta sau cand intra in retrograd, are potentialul de a aduce multe schimbari.

In intervalul lui Marte retrograd la el acasa, ambitia, libidoul, determinarea pot fi afectate.

Oricum fenomenul Covid 19 a adus schimbari majore pe planul muncii, joburilor, romantismului pentru foarte multa lume. Pana pe 13 noiembrie putem simti ca lucrurile stau pe loc fata de cum am vrea sa avanseze.

Marte conduce energia, actiunea, pasiunea, initiativa, felul in care te impui in lume dar automat si impulsurile noastre animalice, dandu-ne tendinta spre agresiune, furie si salbaticie. Cu toate acestea, Marte ne si motiveaza sa mergem inainte dupa obiectivele noastre, aducandu-ne foarte aproape de implinirea celor mai adanci dorinte.

Cand Marte este retrograd, vitalitatea este scazuta deci orice actiune directa si initiata de noi devine dificila.

Acum este mult mai bine sa calatoresti in interiorul tau, sa termini lucruri ramase incomplete, sa refaci, sa redecorezi, sa renovezi, sa repari, in loc sa impingi lucrurile inainte cu orice idee sau proiect nou.

Oricine initiaza ceva nou, pierde. Un proiect nou, o mare iubire, un conflict, un proces, un razboi. Subiectele incepute de la zero cat timp Marte este retrograd vor crea frustrari, intreruperi pana cand in final se incheie fara succes. Oamenii devin agitati, iritati, nervosi si furiosi pentru ca activitatile nu merg usor iar furia poate exploda in feluri diferite.

Cum poti folosi acest Marte retrograd in avantajul tau?

Acest Marte retrograd are loc in Berbec, zodie condusa de planeta rosie care aici isi dubleaza forta agresivitatii, impulsivitatii, izbucnirilor nervoase. De aceea, foloseste aceste doua luni ca sa practici cat de multa grija de sine poti. Fii mult mai bland cu tine, mai tolerant, mai uman decat intentionai sa fii pentru aceasta toamna. Tine minte ca niciun conflict nu va fi productiv acum, deci focuseaza-te pe introspectie. Petrece timp cu tine, da-ti seama ce vrei cu adevarat, adu-ti focusul aici ca sa iti imbunatatesti vibratia.

Chiar daca lumea trece printr-o perioada de haos cum nu a mai fost, tot te poti trata regeste pe tine. Legea Atractiei functioneaza la fel, deci ce emiti aceea se intoarce spre tine. Fa bai lungi, gateste, plimba-te, relaxeaza-te, dezvolta energia opusa agitatiei lui Marte retrograd in Berbec. Foloseste acest retrograd ca sa iti reeevaluezi aceste domenii de viata conduse de Marte. Planifica orice cu calm, adopta activitati fara risc fizic, de siguranta cu prietenii si cu persoanele iubite. Ai timp pentru nebunii si excentricitati, pentru noi inceputuri dupa ce se incheie aceasta perioada pana in 13 noiembrie.

Iata 10 lucruri la care te poti astepta cand Marte este retrograd, o data la 2 ani:

Cele 2 luni cat timp Marte este retrograd pot aduce o influenta neplacuta asupra noastra daca nu suntem pusi in garda si nu stim cum sa actionam, sau sa NU actionam si sa ne ordonam viata in consecinta.

1. Perioada Marte retrograd poate fi obositoare fizic. Te poti simti apatic, nelinistit, fara energie. Da lucrurilor spatiu sa se dezvolte si tie timp sa te odihnesti si sa faci lucrurile cum trebuie.

2. Renovarile, reparatiile si lucrarile de constructii par ca sunt peste tot, fara pauza si liniste oriunde te-ai duce. Doar accepta, ele sunt favorizate deci se intampla.

3. Pot aparea la suprafata agresiuni latente, furie reprimate, asupriri vechi. Nu sari sa ataci sau sa cauti razbunare. Incearca sa analizezi si sa procesezi ce e cu ele si ce vor sa iti transmita, ce afli despre tine prin ele.

4. Este nevoie de timp suplimentar in jurul oricarui proiect important derulat sub Marte retrograd. Nu impinge inainte indiferent de context. Ia-ti timp sa regandesti si sa refaci pasii sau chiar pune planurile in asteptare pana cand momentul este potrivit.

5. Nu fii tu primul care incepe o batalie. Regula este : cine loveste primul pierde !

6. Proiectele incepute sub Marte retrograd nu prea au niciodata energia de a ajunge la un final fericit. Nu incepe nimic nou (o relatie, o noua afacere, un nou proiect, un nou job).

7. Asteapta-te la un comportament mai ciudat ... Oameni gratiosi isi pierd cumpatul, oamenii care spun mereu DA acum devin rebeli, luptatorii se indoiesc, cei increzatori isi pierd increderea. Pasiunile si interesele se sting inexplicabil.

8. Te-ai putea simti blocat, frustrat si demotivat. Proiectele intalnesc obstacole imprevizibile. Nu ceda fraiele vietii tale altcuiva si nu da vina pe altii daca lucrurile nu iti merg tie bine.

9. Evita sa faci operatii ce au la baza aparatura electrica sau sa cumperi echipamente mecanice. Cutitele si masinariile sunt conduse de Marte si iti doresti ca planeta rosie sa isi puna toate energiile ca acestea sa mearga bine, ori acum nu e acea perioada.

10. Este o perioada buna sa te reintorci si sa lucrezi din nou asupra acelei secvente din viata ta care necesita o imbunatatire. Redirectioneaza-ti energiile spre ceva deja existent – munca, sanatate, iubire – care necesita o atentie marita ca sa reinceapa sa bata intens. Adu la viata un proiect pe care il lasasei balta, reapuca-te de el.

Iata horoscopul perioadei cu Marte retrograd 2020. Cum te afecteaza in functie de zodie?

BERBEC

Marte este semnul tau lord coordonator si va fi retrograd la tine, deci poti simti influenta sa cel mai mult. Sa fii ceva mai constient in aceasta perioada si sa te uiti cu atentie dupa oportunitati. Poti deveni parte din unele proiecte interesante chiar daca se poate lasa si cu unele certuri si comportamente impulsive din partea ta pe care ar fi bine sa le tii sub control. Cheia este sa fii rabdator. Per ansamblu, acest retrograd va fi norocos pentru tine. Iti va lumina ceva benefic in cariera si in viata profesionala. Tot ce ai de facut este sa fii atent ce vibratie ai si sa o folosesti intelept.

TAUR

Tu esti mereu incantator cu toata lumea. Acest retrograd iti va da doar un branci in favoarea ta. Marte retrograd va accelera cariera ta la un nou nivel. Te vei putea elibera de unele obstacole si sa iti indeplinesti toate treburile. In plus, iti va da ocazia unor noi oportunitati pe care sa le vezi si analizezi in aceste doua luni. Pot fi unele colaborari care se vor orienta total in favoarea ta. Unele experiente haotice si obositoare din trecut se vor transforma si poti avea si ocazia unor calatorii in strainatate. Pentru tine, acest eveniment astrologic va aduce pace si calm.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.