Horoscop MARTI 2 IUNIE 2020. Ce mai zi, multe zodii au de primit veşti bune

Dragostea are cai nebanuite azi. Venus, in miscare retrograda in ultimele doua saptamani, este pregatita sa intalnesca Soarele. NU te ingrijora, totul va fi bine. Inclusiv in viata ta amoroasa. Lumina lui Venus va fi acaparata total de pe cer si, practic, nu se va mai vedea. Dar va reaparea cat de curand ca o printesa razboinica pe care o numim Steaua Diminetii. Ce transformare! Trebuie sa fii atent! Asa vulnerabila cum este in acest moment, isi va intalni iubitul. Pe puternicul Marte din Pesti care o provoaca la un duel ce o prinde nepregatita. Dar, totusi, intra in ofensiva.

Luna in diplomata Balanta te face mai ingaduitor, in timp ce cuadratura cu Jupiter si Pluto te face sa renunti la masti si sa-ti arati fata. Apoi, Luna va intra in Scorpion, unde o asteapta Saturn pentru o alta cuadratura. Ce mai zi!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Inima ta poate experimenta niste fluctuatii mari azi. Se pare ca emotiile sunt pe o sina de tren fara nicio directie. Daca este asa, cel mai bun lucru de facut este sa te asezi si sa scrii. Compune orice scris, un mail, o scrisoare, un cantec, o pagina de jurnal. Vei vedea ca devii mai putin confuz decat credeai. Cand esti in dubii, discuta cu cineva pe care iubesti si in care ai incredere. Mergi pe instinct.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ridica-te si fii in priza azi. Nu ai timp de pierdut. Mintea ta rapida va fi ocupata cu multe sarcini, dar acestea ti se potrivesc foarte bine. Esti bine echipat sa te descurci cu situatii provocatoare. Exista multa putere in emotiile tale pe care le poti folosi ca sa te conectezi la altii si sa iti comunici gandurile si intentiile intr-o maniera sanatoasa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Energia zilei este dinamica si haotica si este posibil sa sari peste tot. nu te ingrijora daca nu poti sa fixezi niciun plan acum. Te poti simti ca si cum vrei sa prinzi un peste alunecos in timp ce ai unt pe maini. Daca este asa, nu iti face probleme. Lasa pestele sa inoate deocamdata si relaxeaza-te. Intotdeauna va aparea alt peste la alt moment. Viata este plina de oportunitati la tot pasul.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi vei primi un extra vant in pupa pentru vaporul tau, deci ai grija sa ai ambele maini bine fixate pe carma. In directia in care iti este carma, intr-acolo vei merge. Dupa ce te fixezi bine pe traiectorie, va fi dificil sa schimbi directia, deci asigura-te ca iti fixezi bine si clar compasul. Continua-ti calatoria cu toate panzele sus.

