Horoscop MARTI 24 MARTIE 2020. Azi este singura Luna Noua in Berbec a anului! Noi inceputuri!

Insa este un nou inceput provocator pentru ca ne aventuram cu totii, vrem nu vrem, intr-un teritoriu total nou. Se deschide ceva in fata noastra si trebuie sa ne ocupam de propriul nostru viitor. Aceasta Luna Noua este speciala pentru ca alaturi de ea este implicat si Chiron in Berbec, micul astru vindecator de rani... care ne va indrepta mintea sa cautam remedii si solutii in loc sa ne fie frica.

Sa inceapa vindecarea! Este nevoie sa fim curajosi la ceas de Luna Noua in Berbec !

Este si prima lunatie din noul an astrologic si din sezonul Berbecului. Ce facem acum si in urmatoarele maxim doua saptamani cat tine efectul sau va marca un puternic nou inceput pentru tine, colorandu-ti viata pentru urmatoarele sase luni. Rezultatele vor fi culese de Luna plina in Berbec din octombrie.

In acest an, Luna Noua in Berbec se afla la puternice intersectii de drumuri de destin pentru ca se intersecteaza cu Nodurile Lunare. Deci...tu ce actiuni faci care te tin blocat in trecut fara sa poti avansa spre viitor ? Ce tipare ai pe care trebuie sa le elimini? Este ceva ce iti cere dinamism si curaj, este acum sau niciodata.

Berbecul nu da inapoi vreodata si Luna Noua te face un luptator.

Chiron este in Berbec si foarte aproape de aceasta Luna Noua, ceea ce inseamna un singur lucru : este timpul sa te uiti la ceva ce ai evitat. Este timpul sa faci o actiune care sa remediezi ce te-a durut, sa scoti acel ghimpe din spate, sa vindeci acea rana.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti chiar creativ si cauti moduri noi pentru a te imbunatati la tot pasul. In conversatiile din jurul tau, asigura-te ca mentii totul la nivel diplomatic si profesionist – neintelegerile nu iti sunt de niciun folos, nici acum nici vreodata. Incearca sa nu fii prea absolut in viziunile tale, intrucat opiniile altora iti pot da raspunsurile pe care le cauti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prima ta prioritate este sa iti imbunatatesti relatiile cu cei la care tii si pe care ii respecti. Si vei fi incantat sa afli ca vei reusi in acest demers. Ai grija la cuvinte si incearca sa eviti neintelegerile. Vei vedea ca atunci cand mentii canalele de comunicare deschide cu cei dragi te vei simti mai bine si mai calm zi de zi si in alte aspecte ale vietii tale. Vei vedea ca vei avea mai multa inclinatie si timp de dedicat apropierii de partenerul tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca te incearca o stare de nesiguranta despre mai multe aspecte din viata ta acum si asta te face sa nu ai suficienta incredere in judecata ta. In aceste cazuri, indreapta-te spre partener pentru ajutor sau spre asociati de incredere. Facand asa, vei vedea cum vei primi sfaturi utile si idei bune care te vor ajuta in procesele deciziilor pe care le ai de luat.

