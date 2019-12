Horoscop MARTI 31 DECEMBRIE 2019. Vremea surprizelor! Cum ne este Ajunul Anului Nou pentru fiecare?

Sa ne pregatim pentru 2020 asa cum merita a fi intampinat!

Luna in Pesti nu ar fi nimic fara romantism, visare si stralucire. Uneori ea aduce un aer prea festiv insa acum nu e niciun pericol daca e asa. Luna se afla intre doua eclipse, cea din 26 decembrie 2019 cand a eclipsat inelar Soarele in Capricorn si cea din 10 ianuarie in Rac. Sa profitam de aceste energii si sa trimitem in Univers toate sperantele si dorintele noastre. Este Anul Nou si imaginatia are tot dreptul sa zburde libera. Daca nu acum, atunci cand?

Luna are companie buna, fiind in sextil (aspect astral favorabil) cu Soarele si cu Marele Benefic Jupiter, deci exista o energie reala de optimism. Incepem sa vedem ca lucrurile dorite capata contur, ca suntem pe calea buna si ca avem mai multa sustinere decat credeam ca este posibila. Si tot in aceasta noapte, Luna mai e si in conjunctie (aspect astral tot favorabil) cu visatorul Neptun. Intreaga lume va fi invaluita intr-un aer de magie si ne putem simti precum Cenusareasa careia i-a venit caleasca pentru a fi dusa la bal. La multi ani!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Lucrurile pe care le credeai evidente poate ca nu sunt chiar clare sa cum aveai tu in cap. Fii constient ca sunt unele opozitii intense la planurile tale. Ai grija si de alti oameni si de emotiile lor. Vei vedea ca te poate ridica brusc un zid daca nu dai dovada de tact. Zid intre tine si scopurile tale, zid intre tine si cei dragi. Sfatul zilei este sa iei in calcul si inima, nu numai mintea. Inima ta, inima celor dragi tie, pe care sa nu le treci sub tacere doar de dragul unor obiective pragmatice. Intampina Noul An cu mana pe inima ta !

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este nevoie de doi pentru un tango. Tine minte ca viata nu este un bulevard cu sens unic. Este nevoie sa existe putina daruire si primire daca vrei ca altii sa te trateze exact asa cum doresti sa fii tratat. Nu lasa pe altii sa aiba control asupra ta cand vine vorba de a tine fraiele propriei tale vieti. Altii pot fi emotionali si incapatanati. Rosteste lucruri cu sens pentru tine si pentru ceilalti. Intampina Noul An imputernicit !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Multe dureri vechi pot fi eliminate daca esti dispus sa stai drept si sa spui exact ce trebuie spus. A te lasa dus de val poate fi o cale usoara dar nu intotdeauna te duce spre calea de implinire a viselor tale. Fii un pic mai agresiv in legatura cu pozitia ta azi si proiecteaza-te ca fiind adevaratul maestru al destinului tau. Intampina Noul An cu bagheta magica de creator in mana !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.