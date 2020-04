Horoscop MARTI 7 APRILIE 2020. SuperLuna plina roz la noapte. Marte si Uranus se tin de surprize

HOROSCOP 7 APRILIE 2020. Cea mai mare si mai stralucitoare Luna plina a anului 2020 va aparea pe cerul noptii marti 7 aprilie si va marca varful sezonului Berbec, aducand o rezolutie energetica pentru intentiile pe care le-am trimis in Univers cu ocazia Lunii noi in Berbec de luna trecuta.

Aceasta este atmosfera primei Luni pline a sezonului de primavara 2020 si are loc in zodia relatiilor Balanta, semn cardinal de aer.

SuperLuna plina roz din 7 aprilie 2020 are loc in zodia Balanta, responsabila de relatii, ceea ce inseamna ca este timpul sa ne conectam la cei dragi si sa clarificam ce e de clarificat pe acest plan. Esti singur, iti e bine sau nu asa ? Esti cu cineva, iti e bine sau nu in aceasta relatie ? Luna plina in Balanta va aduce aceste aspecte intr-un focus clar, ajutandu-te sa iti dai seama exact ce iti doresti si ce ai nevoie de la o relatie la acest moment.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Viata este plina de surprize si chiar daca nu te asteptai ca anumiti oameni, inclusiv tu, sa ajunga in anumite pozitii sau destine, daca te gandesti mai bine iti dai seama ca acea directie a fost cea mai logica de urmat. Oamenii care iti sunt aproape pot fi mai distanti emotional decat ai avea tu nevoie ca ei sa fie. Insa de tine depinde sa ii inviti mai cald sa vina in lumea ta prin cuvintele si gesturile tale frumoase. Intareste-ti relatiile de suflet si accepta destinele asa cum sunt ele, indiferent ce spune mintea ta ca era bine sau nu.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate exista o tensiune intre tine si cei cu care esti apropiata sau intima care nu dispare indiferent ce spui sau faci. Aminteste-ti azi ca o cuadratura intre Marte si Uranus poate duce la situatii stresante in relatii si la aspecte deranjante ce ies acum din lumea subconstienta ca sa fie vazute si rezolvate. Exista si o alta cale, nu ? Desi Venus isi va incetini ritmul in Gemeni pentru a intra in retrograd in luna mai, nu este inca momentul sa iti revizuiesti trecutul in relatii, deci priveste optimist spre viitor ca sa dai semnificatii bogate acestor vremuri.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele dorinte si emotii nu vor trece pur si simplu, chiar daca asa ai dori si ti-ai fi mai usor. A-ti parasi lumea emotionala nu a fost niciodata o optiune desi exista unele legaturi si emotii captive ce clar trebuie eliminate cand iti dedici timp in liniste sa te ocupi de asta. Daca te confrunti cu o situatie conflictuala azi, cel mai bine este sa iti prezinti scuzele si sa vezi mai bine cand ai mai simtit o asemenea emotie in trecut. Fii recunoscator pentru tot ce ai acum in viata ta si vei fi la pace cu alegerile tale, fara sa te mai gandesti ca ar fi fost mai bine altfel.

CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARTI 7 APRILIE 2020. Mesajul si rugaciunea zilei!

Iata pentru MARTI 7 APRILIE 2020 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AER PROASPAT

Aerul proaspat era candva vindecat ca remediu de vindecare pentru ca strabunii nostri stiau despre proprietatile sale curative. Acest mesaj indica faptul ca ai nevoie sa deschizi ferestrele ca sa cresti ventilatia aerului din interiorul spatiilor in care traiesti dar si sa petreci mai mult timp in exterior. Mesajele ingerilor sunt purtate de moleculele de oxigen, deci cu cat inhalezi mai mult aer si practici respiratia constienta, rar, profund, numarand pana la 10 pe inspiratie, facand pauza si expirand numarand pana la 10, cu atat iti este mai usor sa te cuplezi la ghidarea lor iubitoare. Acest mesaj semnifica si faptul ca Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) te asista pe tine sau pe persoana la care te gandesti sa respirati mai usor. Asta inseamna ca poverile iti sunt ridicate, se simte o crestere de libertate, capacitatea plamanilor creste sau obtii o eliberare de stresuri anterioare.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: cere arhanghelilor sa te ajute sa renunti la fumat sau sa tii fumatorii departe de tine; cumpara un aparat de purificat aerul in spatiul in care traiesti; evita bauturile carbogazoase care afecteaza consumul de oxigen; implica-te in activitati sportive cardio pentru a-ti creste capacitatea plamanilor; cere arhanghelilor Mihail si Rafael sa curete energia din casa ta si locul tau de munca.

Rugaciune: Draga Arhanghele Mihail si Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca ma ajutati sa respir in moduri mai usoare si astfel sa ajung mai usor la mesajele voastre pentru mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

COPIII

Intrucat marele vindecator a tot si toate este Dumnezeu, iar tu esti creatia Sa, tu ai abilitatile naturale de vindecare de care poate beneficia sanatatea ta (precum si a altora). Acest mesaj de la Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) este o forma de raspuns la o intrebare pe care ai avut-o legata de copii. Ei ti-au auzit rugaciunile si te ajuta din culise. Faptul ca ai primit acum acest mesaj indica faptul ca copiii sunt implicati intr-o situatie la care te gandesti si sunt si in raspunsurile pentru rugaciunea ta. Credinta copiilor in dreptate si in viata este o terapie foarte puternica de vindecare si tu esti sfatuit sa percepi o experienta pe care o traiesti prin ochii de copil. Crede si ai credinta.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: rezultat fericit pentru o conceptie, graviditate, nastere sau adoptie; scopul vietii tale implica ajutarea copiilor; ingerii asista un copil pentru care te rogi; dezvolta calitati specifice copilariei cum ar fi inocenta, puritatea, uimirea si starea de jucaus; urmeaza actiuni ghidate pentru a-ti ajuta copilul; copiii tai sunt vegheati si protejati.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca ma ajutati sa ajut copiii, inclusiv copilul meu interior.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

CHEAMA ARHANGHELII SA TE AJUTE

Arhanghelul Mihail doreste sa te ajute si totusi niciun inger, arhanghel si ghid spiritual nu pot trece peste liberul tau arbitru si vointa ta divina. Asadar, acest mesaj iti reaminteste de faptul ca poti cere ajutorul arhanghelilor pentru a fi ghidat, sustinut, vindecat, protejat. Arhanghelii sunt fiinte spirituale nelimitate cu unic scop de a ne aduce energia lui Dumnezeu, fiecare in functie de domeniul pe care este specializat. Rafael, de exemplu, ne aduce vindecare emotionala si fizica deci scopul si bucuria sa este sa ne ajute in orice subiect pentru o vindecare si recapatare sau mentinere a starii de bine din toate punctele de vedere. Insa primul pas implica dorinta ta de a primi ajutor de la arhangheli apoi sa le ceri concret ceea ce doresti.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE: tine minte sa ceri ajutor fiintelor divine si sa specifici fiecare detaliu; observa si urmeaza ghidarea divina pe care o primesti, ca un mod de a cocrea raspunsul pentru rugaciunea ta; continua sa ceri ajutor divin pana cand rugaciunea a primit raspuns; nu spune ingerilor cum sa te ajute, doar cere ajutorul si lasa divinitatea sa construiasca cel mai bun mod sa te asiste, pentru a fi pentru binele tuturor celor implicati.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma ghidezi spre puterea infinita de ghidare si ajutor a tuturor arhanghelilor.

