Horoscop MIERCURI 1 IANUARIE 2020. Cum incepem prima zi din noul an si deceniu?

Acest an este vital pentru ca schimba regulile jocului, iar Saturn si Pluto decid asta inca din prima zi, spunandu-ne Bun venit in 2020 si ghidandu-ne in directia corecta.

Stim ca avem mult de muncit in acest an, stim inca de la eclipsa din 26 decembrie, dar merita fiecare bucata de efort!

Acest aspect astral de inceput de an are o mare importanta si nu a mai avut loc de zeci de ani. El contribuie la remodelarea lumii pentru urmatoarele trei sau patru decenii ! Este ca un punct zero si ne da oportunitatea de a ne asuma responsabilitatea pentru propriul destin si sa corectam greseli trecute. Incepem anul facand un plan ideal al anului si facand cativa pasi concreti emotionali spre o noua maturitate.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se spune ca felul in care iti petreci prima zi dintr-un nou an seteaza tonul intregului an ce incepe. Astfel, pentru tine a petrece aceasta zi in meditatie si contemplare tacuta este foarte benefic. Poate ca cineva va fi tentat sa iti intrerupa acest timp de tacere si iti poate fi greu sa spui nu. Insa exista si cineva apropiat tie care te intelege poate mai bine decat te intelegi tu. Daca ai incredere in aceasta persoana, las-o sa te ghideze pe un subiect important chiar daca decizia finala este tot a ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Se spune ca felul in care iti petreci prima zi dintr-un nou an seteaza tonul intregului an ce incepe. Pentru tine, a petrece timp cu un prieten care are energie buna si ridicata sau cu un grup caruia ii place sa iasa si sa se distreze, facand lucruri interesante ce aduc bucurie poate denota inceputul unui an de aventura. Ce urmeaza pentru tine, Taurule ? Calatoria sau invatatul pot figura in planurile de viitor. Da-ti seama unde ai nevoie sa cresti sau sa te duci ca sa progresezi in calatoria vietii tale. Este timpul sa simti entuziasm pentru ce va urma.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se spune ca felul in care iti petreci prima zi dintr-un nou an seteaza tonul intregului an ce incepe. Pentru tine, o zi plina in care te gandesti si te ocupi de aspecte ale afacerii tale si mai tai din lucrurile de facut poate denota un an superproductiv 2020. Cere asistenta cuiva cu multa energie. Dealtfel, aspectele astrale ale zilei te pot motiva sa iti faci ordine in casa, literal sau metaforic. Curata-ti reziduuri emotionale dar si spatiile de lucru si trai ca sa faci loc unei energii proaspete si unor experiente noi ce te vor imputernici.

