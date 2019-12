Horoscop miercuri 4 decembrie 2019. Urmează-ţi visurile!

Visuri, inspiratie, romantism. Cam despre asta e vorba azi. Simti nevoia sa evadezi in visare, simti nevoia sa faci ce-ti place. Adu putina magie in viata ta, adu culoare! Primul patrar de Luna in Pesti ti-ar putea aduce lucrurile la care ai visat. Fa cativa pasi inainte pentru implinirea lor.

BERBEC

Poate ai dori sa iti verifici alarma desteptatoare ca sa fii sigur daca chiar te-a trezit astazi de dimineata. Tendinta azi este sa stai in cocoonul tau din mica ta lume imaginara desprinsa de realitate, adancit in gandurile tale. Ganduri obsesive, in particular, vor incerca si pot reusi sa scoata la iveala teme presante din trecut care trebuiesc vazute, infruntate si rezolvate o data pentru totdeauna. Scularea ! Chiar este momentul trezirii.

TAUR

Singurul lucru bun sa fii intr-un carusel emotional este ca niciodata nu te simti la fel pentru mai mult timp. Un moment esti sus, urmatorul moment esti jos. Nu iti poti da seama ce vrei astazi. In loc sa iti aduci partenerul in acelasi carusel cu tine, de ce sa nu iti iei niste pauza de la mediul tau obisnuit ? Ti-ar fi mai bine singur. Cine stie ? O constientizare importanta poate iesi din aceste momente de solitudine.

GEMENI

Ceva trebuie sa se schimbe. Stii asta din clipa in care te trezesti dimineata. Oglinda iti arata ca esti in fata unor rezolutii importante. Este timpul sa incepi o dieta, sa te comiti sa faci miscare fizica sau sa iti intaresti vointa ca sa nu mai fumezi ? Orice faci ca sa iti imbunatatesti sanatatea te va face sa te simti mai bine despre tine. Cumpara haine noi, tunde-te diferit ! Si alti oameni vor observa schimbarea.

RAC

O mica criza tot criza este, nu-i asa ? Asteapta-te la una in viata ta personala astazi. Intrucat tu nu esti o persoana care sa lase un subiect sa plece nerezolvat, nu vei fi in stare sa nu te ocupi de problemele tale si sa le lasi stagnante. Intrebarile sunt din belsug. Sunt impartite egal cu partenerul munca si raspunderile ? Faceti amandoi un effort egal sa mentineti relatia in armonie ? Punand aceste intrebari este primul pas spre raspuns.

Citeste continuarea pe Sfatul Părinților