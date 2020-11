Horoscop MIERCURI 4 NOIEMBRIE 2020. Ce adevăr iese la iveală? Ce spun astrele, cărţile de tarot şi runele

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ultima vreme ai cultivat o retea larga de cunostinte dar doar acel grup mic, de suflet pe care l-ai hranit de-a lungul anilor este cel care va sta alaturi de tine in orice circumstanta. In vremuri de nevoie, este bine sa stii ca te poti baza pe sustinerea lor. Asazi poti experimenta ce importante sunt aceste prietenii.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai ocazia sa implinesti o promisiune, ceea ce iti va consolida relatia cu o persoana importanta pentru tine. Este o zi in care vei excela in orice faci si daca unicul lucru primit este satisfactia ta interioara, ziua si-a atins scopul. Asteapta-te la vesti bune pe seara.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca munca si afacerea ta vor prospera depinde in foarte mare masura de cat de hotarat si perseverent esti. In afara de asta, este timpul sa testezi potentialul celor cu care lucrezi zi de zi, ca sa iti dai seama pe cine te bazezi si pe cine nu. Atunci cand ai o echipa puternica, rezultatele nu se lasa asteptate.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MIERCURI 4 NOIEMBRIE 2020. Treci la actiune

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 4 NOIEMBRIE 2020. Luna in Gemeni aduce informatii importante. Odata ce ai aflat, nu-ti ramane decat sa treci la actiune. Exprima-ti opiniile, spune ce simti. Pe masura ce Luna se indreapta spre zodia Racului, vei simti nevoia de mai multa relaxare.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lucrurile sunt relativ calme in viata de cuplu. Incearca sa elimini stresul si anxietatea si petrece timp de calitate alaturi de jumatatea ta. Amandoi aveti nevoie de asta. In cazul in care esti singur, imbraca-te frumos si iesi in oras. Ai putea intalni chiar azi pe cineva care sa-ti schimbe viata intr-o clipa.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In ultima vreme relatia dintre tine si jumatatea ta a inceput sa scartaie? Este o zi numai buna pentru a incerca sa repari lucrurile, dupa ce ti-ai atentia ti-a fost monopolizata de multitudinea de obligatii si responsabilitati pe care ti le-ai asumat. Impreuna sunteti mai puternici si puteti rezolva aproape orice. Fa tot ce poti pentru crearea unei atmosfere romantice pentru diseara. Daca esti singur si oricat de mult ai vrea sa schimbia asta nu te stresa. Te asteapta o surpriza placuta.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Se simte tensiunea dintre tine si partenerul tau. Insa trebuie sa-ti pastrezi calmul. Nu spune nimic din ce ai putea sa regreti mai tarziu. Ramai flexibil si asculta cu atentie ce are de spus si jumatatea ta. Nu lasa neintelegerile sa va strice o zi minunata. Daca esti singur este obligatoriu sa iesi diseara. Bucura-te de faptul ca ai inca inima libera. Nu stii ce-ti poate aduce noaptea.

Horoscop TAROT ZILNIC MIERCURI 4 NOIEMBRIE 2020. Energia zilei si inspiratie mistica pentru zodii

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de MIERCURI 4 NOIEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Valetul de pentagrame

Cartea simbolizeaza manifestarea, oportunitatea financiara, o slujba noua. Se anunta o promisiune importanta. Simti ca ai mai multe posibilitati, mai multe oportunitati, ca ti se deschid mai multe usi. Ca si cand ti se da in mana un diamant neslefuit si trebuie sa iti arati indemanarea. Fii flexibil si da tot ce e mai bun din tine. Vor veni si rezultatele!

Horoscop tarot zilnic TAUR

8 de spade

Cartea simbolizeaza izolarea, restrictiile impune de sine, incarcerarea. Obstacole si restrictii apar in calea ta. Multe dintre ele sunt blocaje pe care ti le pui singur, din diverse credinte. Pentru a trece mai departe, redu acea voce din mintea ta care iti spune constant ca nu se poate. Ceva sta in calea ta si trebuie sa eviti sau sa depasesti acel obstacol.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Regele de cupe

Regele de cupe stapaneste toate elementele apei (creativitate, fertilitate feminine, emotie si arta). Este atat de bine echilibrat, incat este un om foarte corect si foarte cinstit in afaceri. Daca iti apare aceasta carte, inseamna ca persoana cu care ai sau urmeaza sa ai o relatie de orice natura, profesionala, romantica, spirituala, este de incredere si te poti baza pe sustinerea ei.

Etalare zilnica RUNE mistice MIERCURI 4 NOIEMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 4 NOIEMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Tiewaz: Runa Teiwaz (Tiwaz) aduce un mesaj spiritual puternic. Ea simbolizeaza descoperirea care scoate la lumina noi niveluri de intelegere. Ca si in cazul razboinicului Tyr, cel care si-a pierdut bratul pentru a-si eliberat poporul de lupul gigant Fenris, succesul rasunator poate avea in spate o durere/ o pierdere uriasa. Insa multa lume poate avea de castigat de pe urma sacrificiului personal.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – THURISAZ. Este munca destula de facut, atat in tine cat si in afara ta. Esti pregatit sa primesti mesaje de la divinitate. Acum vei putea vedea ce ascunzi in interiorul tau pentru ca iti va aparea in exterior si vei recunoaste. Daca ai de urmat o actiune, mai asteapta si asa elimini rezistenta.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO. Acele schimbari ce trebuiau sa aiba loc sunt complete, ramurile copacilor au fructe si te poti ocupa sa le culegi. Cunoasterea te transforma intr-o persoana inteleapta. Prin noua claritate dobandita, actualele ambitii, planuri sau obiective pot fi modificate si adaptate.

