HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI toamna 2019. O zodie repară greşelile trecutului, o altă face bani, bani mulţi

BERBEC – Vin vremuri intense in aceasta toamna pentru berbeci, scrie antena3.ro. In aceasta toamna este o oferta in a se redescoperi.

TAUR – Taurii se adapteaza in aceasta toamna si repara tot ceea ce au gresit in trecut. Taurii au sansa sa inceapa o viata noua.

Citeşte şi HOROSCOP 14 - 20 octombrie Mihai Voropchievici: ce zodie are protecţie totală, cine are zile de coşmar. PREVIZIUNILE RUNELOR

GEMENI – Gemenii primesc un impuls care le poate aduce fericirea in viata. Poate fi ceva care sa le trezeasca interesul. Ei se simt bine in mijlocul oamenilor.

RAC – Racul traieste in trecut in aceasta toamna. O persoana din trecut apare din nou. Atentie! Apare si ceva misterios in viata racilor.

LEU – Leul simte absenta cuiva foarte important care a facut parte din viata lui. Toamna aceasta este perfecta pentru reintalniri, dar si pentru a face ceva nou.

FECIOARA – Pentru Fecioare toamna asta aduce reinvierea unei iubiri. Flacara dragostei se reaprinde pentru ei.

BALANTA – Balanta poate face greseli in aceasta perioada mai ales in sfera profesionala. Poate strica cu o vorba tot ce a construit in acest an.

SCORPION – Scorpionii nu prea au noroc. Soarta le joaca feste celor care au deranjat pe altii. Pot intarzia fiindca au mizat pe altii. Scorpionii sunt obligati sa ia decizii clare in aceasta toamna.

SAGETATOR – Sagetatorii au multe oportunitati in aceasta toamna. Au parte de transformare spirituala. E o perioada magica pentru ei!

CAPRICORN – A avut o vara plina. Culege satisfactii in aceasta toamna si da sfaturi pentru toata lumea.

VARSATOR – E visator. Pentru ei vin schimbari in cariera. S-au saturat de rutina.

PESTI – Toate secretele lor ies la iveala in aceasta toamna. Au parte de succes in cariera!