Articol publicat in: Life

HOROSCOP 14 - 20 octombrie Mihai Voropchievici: ce zodie are protecţie totală, cine are zile de coşmar. PREVIZIUNILE RUNELOR

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sâmbătă, horoscopul runelor pentru săptămâna următoare. HOROSCOP Mihai Voropchivici a prezentat horoscopul runelor pentru săptămâna 13-20 octombrie. HOROSCOP BERBEC. O schimbare în casă. HOROSCOP TAUR. Pot găsi rezolvări la orice îi frământa. Au nevoie de ajutorul unei rude. HOROSCOP GEMENI. Cineva se gândeşte la ei şi le oferă un cadou minunat. HOROSCOP RAC. E sfătuit să mai aibă puţină răbdare ca să-şi rezolve toate problemele. HOROSCOP LEU. A avut o perioadă mai agitată, dar acum se pot relaxa. HOROSCOP FECIOARĂ. Intră într-o săptămână de protecţie totală. HOROSCOP BALANŢĂ. Au impresia că pot începe o viaţă nouă. Îşi fac tot felul de planuri. Citeşte mai multe aici loading...

