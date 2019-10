Articol publicat in: Life

Horoscop NOIEMBRIE 2019. Ce va aduce această lună în dragoste, bani, cariera şi sănătate pentru fiecare zodie

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Horoscop NOIEMBRIE 2019. Scorpionii își învigorează viața amoroasă, Vărsătorii mizează pe bani, citeşte pe RomaniaTV.net previziunile lunii. Horoscop NOIEMBRIE 2019: dragoste, bani, cariera, sanatate pentru BERBEC Planurile cu privire la venitul tău sau la locuința ta suferă o încetinire. Este posibil să nu ai energia pentru a obține ce vrei, dar în ciuda acestui fapt, viața profesională rămâne într-o lumină favorabilă.

În următoarele câteva săptămâni, șefii îți vor recunoaște eforturile și poate fi vorba de o promovare sau un bonus. Acesta este luna în care atragi oameni și circumstanțe care-ți vor facilita munca. Și în sfârșit, în cursul anului următor, vei avea oportunități de creștere sau de îmbunătățire, potrivit specialistilor in astrologie de la horoscop-2019 Horoscop NOIEMBRIE 2019: dragoste, bani, cariera, sanatate pentru TAUR Pentru că probabil ai fost foarte ocupat în ultima vreme, nu vei avea destul de mult entuziasmul tău obișnuit. Așa că este un moment bun să îți iei o vacanță. De fapt, este un moment bun pentru a întâlni oameni din diferite domenii. Și în cursul anului următor vei avea oportunități de a experimenta creșterea personală prin relațiile apropiate.

Nu este o coincidență faptul că Luna Nouă aici, pe 2 noiembrie 2019, anunță noi începuturi pentru tine în această zonă a vieții tale. Horoscop NOIEMBRIE 2019: dragoste, bani, cariera, sanatate pentru GEMENI Ai șansa unei discuții deschise cu partenerul, care poate genera o nouă înțelegere între voi. Fă acest lucru înainte de jumătatea lunii noiembrie, pentru a evita posibilitatea confuziei în orice fel de comunicare.

Legat de locul de muncă sau de sănătatea și alimentația ta, vei avea ocazia, în cursul anului următor, de a-ți îmbunătăți aceste zone ale vieții. De fapt, Luna nouă aici pe 2 noiembrie sugerează că acesta este un moment foarte bun pentru un nou început. Poate că vei găsi un loc de muncă nou, sau vei avea o nouă atitudine față de sănătatea sau dieta ta. Orice ar fi, alegerea este a ta, potrivit astrologilor de la horoscop-2019 Horoscop NOIEMBRIE 2019: dragoste, bani, cariera, sanatate pentru RAC Este un moment în care poți obține armonie cu toți cei cu care intri în contact, analizând relațiile tale apropiate de până acum și observându-ți greșelile. Ești capabil să exprimi mai ușor afecțiunea față de cei apropiați și înțelegi nevoile partenerilor, indiferent dacă vorbim de o relație personală sau de afaceri.

Și odată cu aceasta, la începutul lunii noiembrie Luna Nouă sugerează că puteți dezvolta o nouă aventură creativă, sau chiar o idilă romantică. Te poți aștepta la oportunități care să îți stimuleze creativitatea sub toate formele sale, chiar și șansa de a publica o lucrare dacă asta este dorința ta. Chiar și copiii pot fi prezenți mai mult în viața ta, în cursul anului următor. Horoscop NOIEMBRIE 2019: dragoste, bani, cariera, sanatate pentru LEU În timp ce rămâi cel mai ambițios, cu greu vei obține rezultatele pe care le cauți în acest moment. Cu toate acestea, efortul pe care îl depui în obiectivele tale va merita pe termen lung. De fapt, relațiile cu colegii devin mai ușoare și toate problemele legate de munca sau profesia ta ar trebui să se diminueze.

Între timp, poți să o iei de la capăt în ceea ce privește casa sau familia. De-a lungul anului următor, vor exista oportunități de creștere în această zonă a vieții tale, ceea ce ar putea însemna orice, de la o familie extinsă, la condiții de viață mai bune. HOROSCOP 2019 FECIOARĂ Ai ocazia să porți discuții deschise cu cei cu care îți împărtășești casa și poate ajungeți la noi înțelegeri. Cu toate acestea, ar fi recomandabil să faci acest lucru înainte de jumătatea lunii, întrucât după aceasta, orice comunicare poate fi supusă neînțelegerilor sau dezamăgirilor.

O mare parte din timp și energie continuă să se învârtă în jurul problemelor străine, fie cu călătorii sau cu oamenii, fie poate legat de afacerile. Poate părea că lucrurile nu se vor rezolva niciodată, dar răbdarea ta va fi răsplătită. HOROSCOP 2019 BALANȚĂ Nu ai îndoieli că ai luptat pentru ceea ce consideri că este cu adevărat al tău, dar fără succes. Problemele ar trebui să fie soluționate în decembrie, dar între timp, poți să ai parte de un nou început nou în ceea ce privește veniturile personale sau locuința.

Cu toate că soldul bancar poate crește, va exista, de asemenea, o tendință de extravaganță. Cu restricții corespunzătoare, totuși, ar trebui să poți investi cu înțelepciune pentru creșterea pe termen lung. HOROSCOP 2019 SCORPION Intri într-o fază cu totul nouă de creștere personală și dezvoltare proprie, care te-ar putea pune pe drumul cel bun pentru următorii doisprezece ani! Este un moment pentru învățare și pentru acumularea de noi experiențe, întorcând o nouă pagină în viața ta!

Din păcate, continuă să existe tensiune cu partenerii sau în relațiile cele mai apropiate și chiar și cu o relație foarte bună și puternică, munca pe proiectele comune este probabil să încetinească. Dar un lucru pe care poți fi sigur în această lună, viața ta socială și interacțiunea cu prietenii și vecinii vor fi distractive. HOROSCOP 2019 SĂGETATOR Marte rămâne retrograd în Taur și vei continua să suferi o anumită tensiune, fie la locul de muncă, fie în ceea ce privește sănătatea și starea ta de fitness. Cu toate că poate părea, uneori, ca și cum problemele dvs. actuale nu vor fi niciodată rezolvate, de fapt Luna Plină mai târziu în lună ar trebui să meargă într-un fel pentru a îmbunătăți situația.

Aveți grijă, totuși, că vă asigurați că nu există neînțelegeri în comunicare după jumătatea lunii, când Mercur din zodia dvs. se transformă în retrograd. În mod tradițional, este o perioadă în care scrisorile și coletele se descurcă, iar întârzierile în călătorii sunt norma mai degrabă decât excepția, așa că în a doua jumătate a lunii ar putea fi la fel de bine să permită timp suplimentar pentru călătorie!

Și, în sfârșit, Jupiter, conducătorul tău, petrece anul viitor în Scorpion și ești capabil să fii disipat și compătimitor atât cu tine, cât și cu ceilalți. Vei putea învăța multe lucruri despre tine prin empatia ta cu suferința celorlalți.



HOROSCOP 2019 CAPRICORN Venus se mută în zodia ta la începutul lunii și întreaga ta personalitate este mai deschisă la cald. Aveți o mare nevoie de a vă relaționa bine cu ceilalți în acest moment, așa că sunteți dispuși să faceți compromisuri pentru a menține armonia, făcând o impresie favorabilă tuturor.

Și în cursul anului următor, Jupiter din Scorpion sugerează că prietenii tăi vor avea un beneficiu considerabil pentru tine și că probabil te vei implica mai mult în activitatea de grup.

De fapt, probabil că veți face prieteni noi în anul următor și nu este o coincidență faptul că Luna Nouă aici, în ziua de 2, sugerează că fie noi prieteni, fie activități de grup noi sunt în meniu în această lună. Idealurile tale, și speranțele și dorințele tale pentru viitor vor juca, de asemenea, un rol foarte important în viața ta în acest an. HOROSCOP 2019 VĂRSĂTOR Planurile pentru casă și familie par să fie în așteptare, deși Luna Plină în cursul lunii anunță un fel de rezoluție aici, care ajută la eliminarea unori tensiuni. Lumea va începe să vă vadă într-o lumină diferită în curând.

Acesta este un an în care este probabil să primești recunoaștere pentru ceea ce ai realizat și acest lucru ar putea fi sub formă de recunoaștere publică, promovare la locul de muncă sau stima colegilor. La sfârșitul lunii se întrevăd schimbări benefice care ar putea afecta poziția ta financiară. HOROSCOP 2019 PEȘTI Octombrie îți aduce o oportunitate de a încerca ceva nou sub formă de călătorii, limbi, educație sau chiar filozofie, multe ocazii pentru a vă lărgi experiența și cunoștințele.

Așadar, poate că nu este o coincidență faptul că la sfârșitul Noiembrie ți se prezintă noi orizonturi și debutează câteva schimbări benefice în viața personală. Întreaga viață începe să se deschidă, așa că nu este de mirare că devii nerăbdător cu vechea rutină. Sursa horoscop-2019 loading...

