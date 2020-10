Horoscop NOIEMBRIE 2020. O luna EXTREM DE PUTERNICA cum rar apare! La ce sa ne asteptam?

Mercur si Marte isi incep miscarea directa. Jupiter si Pluto se intalnesc pentru ultima data in acest an. Spre finalul lunii ne vom bucura de o frumoasa eclipsa de Luna plina in penumbra, in zodia Gemeni. Sa nu uitam nici de "infricosatorul" vineri 13. Dar nici de puternica Luna noua in Scorpion din 15 noiembrie. Ca mai tot anul 2020, si luna noiembrie are un puternic rol transformator.

Iata HOROSCOP lunar NOIEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie:

HOROSCOP lunar NOIEMBRIE 2020 BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta luna vei fi foarte dinamic, creativ si capabil sa gestionezi cerintele nebune ale vietii si ritmul ridicat. Va trebui sa iti aperi interesele si sa lupti pentru ce vrei sa realizezi. Nu lasa alti oameni sa te irite sau descurajeze. Planetele te pot face sa te simti mai slabit, deci ai de muncit ca sa depasesi obstacole, dar conditia este sa te si odihnesti din belsug. In a doua parte a lunii vei primi influente pozitive care sa iti creasca increderea si vei fi activ, profitand de orice oportunitate.

Exista niste note de plata si credite de rezolvat gratie actiunilor tale din aprilie sau mai. Analizeaza ce ai facut bine si nu si invata pentru viitor. Daca totul merge bine, vei culege roadele in primavara 2019. relatiile iti vor fi relaxate si bune, gratie lui Marte care va avea o dispozitie relaxata prin Pesti. Poti folosi acest lucru in ultima parte a lunii, ca sa nu creezi inconveniente nici tie si nici altora.

HOROSCOP luna NOIEMBRIE 2020 TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prin cuvinte spunem la fel de multe precum o facem prin actiunile noastre iar tu esti sfatuit sa te asiguri ca in noiembrie ce spui sa se potriveasca cu ce faci. Perseverenta si entuziasmul te vor duce departe, dar fii cat de verbal poti ca sa iti exprimi aprecierea si recunostinta pentru oamenii din viata ta, ca sa eviti resentimentele si parerile de rau.

Noiembrie iti va fi foarte dinamic, creativ si vei fi in stare sa sustii ritmurile si solicitarile nebune ale vietii. Vei lupta pentru tot ce vrei sa obtii. Nu lasa alti oameni sa te irite si descurajeze. Planetele te pot face sa te simti uneori mai slabit, de aceea activeaza-ti puterea personala ca sa depasesti obstacolele. In a doua parte a lunii, vei primi influente pozitive ce iti vor creste increderea si vei si activ, profitand de orice oportunitate.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2020 GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Incepand din aceasta luna in continuare, intrebarile vietii devin din ce in ce mai urgente. Ca acestea sa nu devina o criza de identitate, priveste-ti ultimii 12 sau chiar 24 ani si intreaba-te: Am eu viata pe care candva mi-o doream cu orice pret ? Este viata mea plina de sens si bucurii? Am ajuns acolo sau inca ceva lipseste? Daca da, ce este? Ai un an la dispozitie in continuare in care poti cauta raspunsuri despre ce te implineste cu bucurie si sa le gasesti. Jupiter te va insoti.

In aceasta luna, vei mai avea de-a face si unele aspecte de familie. Tu ai multa incredere de sine si abilitatile de comunicare vor fi excelente. Dupa mijlocul lunii pot aparea unele tensiuni dar ele sunt o pata de culoare in monotonia vietii. Ia problemele in cele doua maini si schimba orice nu te satisface. Nu lasa lucruri mici sa te coboare, nu se merita. Vei rezolva orice situatii confuze si iti vei imbunatati finantele.

