Articol publicat in: Life

HOROSCOP NOIEMBRIE. Toamna patimilor pentru aceste zodii, se anunţă o lună de suferinţă

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP NOIEMBRIE. Pentru aceste doua semne zodiacale, toamna va aduce cumpene grele și vor fi nevoite să tragă ponoasele pentru păcatele și greșelile altora. HOROSCOP. Luna noiembrie, când Mercur tranzitează soarele, va avea un puternic impact asupra psihicului acestor zodii, aducând probleme de comunicare și dezechilibre majore. Gemenii vor trece prin riscuri legate de serviciu și sănătate. În ciuda adaptabilității lor, Gemenii se vor confrunta cu perioade de mare insecuritate în toamna 2019. La locul de muncă se vor asocia cu mai multe persoane într-un proiect dificil, care ar putea da greș. Deși nu vor avea nicio vină, Gemenii pot fi făcuți responsabili pentru acest eșec, determinat de confruntări de ambiții în cadrul echipei. Este posibil ca, dintr-un astfel de motiv, Gemenii să piardă o sumă importantă de bani către sfârșitul anului. Influența lui Mercur retrograd în luna noiembrie va amplifica riscurile, împiedicând comunicarea cu superiorii și atrăgând ostilitatea acestora asupra nativilor zodiei. Horoscop NOIEMBRIE 2019. Ce va aduce această lună în dragoste, bani, cariera şi sănătate pentru fiecare zodie Și sănătatea Gemenilor este pândită de riscuri, generate tot din cauze exterioare. Către mijlocul toamnei, unele persoane din această zodie ar putea fi implicate în accidente cauzate de apropiați sau cunoscuți. Și în aceste situații, Gemenii vor cădea la mijloc, pătimind din cauza unor greșeli ale altor persoane, neatente și încăpățânate. Nativii trebuie să aibă grijă mai ales la fracturi și traumatisme. Racul va cădea pradă dependențelor și depresiei. Către sfârșitul verii, nativii din zodia Racului vor începe să simtă influențele părții negative a personalității lor. Pe fondul problemelor cu partenerii, multe persoane din această zodie vor începe să manifeste tendințe depresive și pot cădea chiar în patima alcoolului. Pe fondul unei vulnerabilități resimțite încă de la începutul anului, Racii se vor confrunta în această toamnă cu un adevărat coșmar relațional. Nepăsarea partenerilor sau insuficienta lor implicare va duce la răbufniri dramatice din partea persoanelor născute sub semnul Racului. In toamna aceasta, 2 zodii vor fi mai vulnerabile la influențele astrale negative, dar nu direct, ci prin legăturile lor cu alte persoane. Pentru aceste 2 semne zodiacale, toamna va aduce cumpene grele și vor fi nevoite să tragă ponoasele pentru păcatele și greșelile altora. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay