HOROSCOP NOU. Ce fel de casă este perfectă pentru fiecare zodie FOTO

Casa noastra este castelul nostru. Fiecare dintre noi viseaza la casa lui confortabila. Si toata lumea o vede in felul sau.

Dar ce ar trebui sa fie o casa de vis? Iti prezentam mai jos un horoscop foarte neobisnuit, dar foarte interesant.

El iti va spune locul cel mai potrivit pentru caracterul si trasaturile tale astrologice.

Se pare ca un loc in care o persoana se va simti confortabil poate fi determinat de semnul zodiacului.

Multi se simt in siguranta in spatele unui zid de piatra si al unui sant, in timp ce altii se ascund dupa o usa sculptata in lemn. Acest horoscop te va ajuta sa-ti gasesti locuinta, care va fi o reflectie a personalitatii tale.

Berbec

Aventura amestecata cu energia fierbinte, intareste dorinta unui Berbec de a locui intr-un loc plin de posibilitati.

Cu toate acestea, este necesar ca intr-un oras mare sa aiba proprietati personale – casa terminata in cea mai recenta moda ar trebui sa satisfaca nevoile Berbecului pentru tot ceea ce are nevoie.

Reprezentantii acestei zodii, in ciuda neastamparului lor, sunt oameni destul de familiali care iubesc caldura si confortul.

Taur

Taurul prefera sa fie departe de agitatie. Locul lui ideal este o cabana la tara cu un teren imens. Aici, reprezentantii acestui semn nu numai ca au grija de familia lor, ci se si ocupa de agricultura, creativitate, admira peisajul frumos si gasesc fericirea.

Gemeni

Nu este dificil pentru Gemeni sa isi schimbe locul de resedinta cel putin de cateva ori pe zi. Ei nu sunt atasati de casa, si de altfel de nimic altceva.

Principalul lucru este ca acolo unde sunt localizati reprezentantii acestei zodii sa fie un loc linistit, frumos, extravagant si neobisnuit. Pentru odihna le sunt suficiente cateva ore de somn si mult aer in apartament – si pornesc din nou la drum, pentru ca Gemenii au atat de multe de facut.

Rac

Racii iubesc clasicul, sofisticarea, conservatorismul. Estetii zodiacului se simt minunat daca casa lor este precum un muzeu.

Articole decorative, mobilier scump, reparatii elegante – toate acestea reprezinta un mediu confortabil pentru Rac. Si, bineinteles, peretii sa fie plini cu fotografii ale celor dragi, multumita carora totul straluceste in aur si argint.

Leu

Leul are nevoie de libertate si spatiu. Casa lui de vis pare atat de vasta incat pur si simplu nu se poate cuprinde cu mintea.

In jurul lui, reprezentantul acestui semn incearca sa se imbrace in lux si eleganta. Leul are nevoie ca fiecare oaspete sa-i observe gustul rafinat, astfel incat arta poate fi adesea vazuta in intreaga casa.

Fecioara

Fecioarele sunt practice, ceea ce inseamna ca greu poti gasi statui si picturi in casa lor. Asigura-te ca ai tehnologia care va face totul pentru ele.

Tot ceea ce a inventat civilizatia in ultimii ani ar trebui sa fie cu siguranta in caminul unei Fecioare. Si, desigur, o gradina confortabila sub ferestre si spiritul antic sub forma de antichitati.

Balanta

Frumusetea este vitala pentru acest semn al zodiacului. In casa lor, totul trebuie sa fie plin de culori stralucitoare si sa emane optimism.

Este de dorit, bineinteles, ca totul sa fie pastrat in acelasi stil, dar e in regula daca fiecare camera este speciala. Principalul lucru este a crea o camera confortabila, calda si frumoasa, foarte frumoasa.

