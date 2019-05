HOROSCOP PEŞTI 2019. Anul acesta scăpaţi de problemele medicale şi veţi vedea care vă sunt duşmanii

Datorita culminantei unor planete importante, a faptului ca Destinul in Rac realizeaza vis a vis de Pesti aspecte frumoase si promitatoare, asa zice ca incheiem anul cu voi si cu bine, scrie astrostar.ro. Lilith care va trece din 3 mai in zodia Pesti pentru urmatoarele 9 luni si realizarea pe aproape intreg parcursul anului a unor careuri pe semne duble, datorita lui Jupiter in Sagetator si Neptun in Pesti, pot duce la multa ezitare si nesiguranta, intr-un an extrem de important pentru voi. Datele benefice ale anului sunt mai puternice si mult mai importante, restul va depinde de voi cum gestionati Timpul, scopul, mijloacele si cum va veti invinge slabiciunile.

Totusi a realiza acest Horoscop ajuns la zodia Pesti este mai mult o usurare, avand in vedere ca traversam o perioada aglomerata astral pentru zodiile dinaintea voastra. Si pentru ca realmente vreau sa inchei pozitiv, am sa incep cu ce este mai putin bun, pentru ca evident, nici voi nu sunteti scutiti de provocari.

Pana la 3 mai veniti cu o coada de anul trecut si anume Luna neagra pe ultima casa astrala, perioada numita "eliberare karmica". Va sugeram anul trecut sa nu ratati oportunitati importante ale vietii voastre, in special profesionale, incercand sa faceti curatenie in viata voastra si sa scapati de orice v-a consumat energia in mod parazitar in ultimii ani. Aveti in general o politica de prizonier si uneori nu stiti cum sa va eliberati. Sunteti la mijloc intre cei pentru care faceti exces de zel si cei pe care ii dezamagiti, prin decompensarea voastra fata de prima categorie. Aceste greseli ce provin din dezechilibrarea voastra, din a fi pentru unii muma si pentreu altii ciuma, le platiti acum, prin procese de constiinta mai agresive, prin singuratate, prin mai multe tipuri de incercari, dusmanii, probleme medicale, insomnii, frici, obsesii, imposibilitatea de a vedea o cale de iesire dintr-o anumita situatie, evident, nu toate odata. Nu aveti voie sa gresiti intr-un astfel de moment.

Acum va descarcati, nu aveti de ce sa va incarcati cu altele. Trebuie sa deveniti destul de cuminti. Evitati sa tradati, sa mintiti, sa inselati sau sa faceti orice lucru ascuns, doar pentru ca daca nu se vede, nu conteaza. O...si inca cat conteaza!

Dar, revin cu sfatul de anul trecut. Faceti tot posibilul sa faceti curatenie, sa va reglati relatiile de orice gen, in special cele de familie, pentru care adesea va sacrificati, fara sens si o spun in urma unei experiente indelungate. Nu vorbesc ca nu trebuie sa ajutati un bunic sau un parinte in varsta sau sa va implicati 100% cand o persoana draga este bolnava sau are un necaz, insa va trebui sa incetati in a fi martirii cauzelor altora.

O data decompensati, pentu sustinerea acestor cauze, aproape intotdeauna deveniti egoisti cu ceilalti de la care fuarati energie, pentru a continua parca sub o stare de transa, sa va sacrificati pentru cei pe care nu ii lasati sa evolueze singuri sau sa se dea cu capul de propriile probleme. Sunteti oamenii de care se abuzeaza si sunteti oamenii pe care altii nu ii inteleg de ce fac ceea ce fac si nimeni nu-i de vina in afara de voi, pentru ca fiind ultimii, ar trebui sa fiti cei mai intelepti.

De ce am insistat atat de mult cu acest lucru? Pentru ca dupa 3 mai, acest Lilith intra in Pesti pentru rmatoarele noua luni. In prima faza, o oarecare perioada de timp va fi o eliberare. Va veti simti usurati de stresul provocat de tranzitul pe ultima casa. In plus Kiron iese pe 18 februarie din zodia voastra, scapand astfel de o serie de lectii ce v-au tinut de multe ori incordati, fara sa fi inteles de ce, lectii firesti referitoare la menirea zodiei voastre.

Va veti rezolva problemele, veti scapa de probleme medicale, veti vedea cine v-au fost dusmanii, veti reusi sa dormiti bine si multe alte griji vor disparea. Doar ca Lilith in Pesti, in functie de provocarile lui 2019, care nu sunt deloc de ignorat, accentueaza slabiciunile voastre, asa cum spuneam, impreuna cu careurile formate la celelalte planete ce vor tranzita zodiile duble in cea mai mare parte a anului. Se poate ajunge la confuzie, frica, nesiguranta, inclinatie catre vicii, schimbarea dispozitiei, puteti avea unele ghinioane, insa multe depind si de intentia voastra de a face prea multe deodata, ori energia trebuie canalizata corect. Se suprapun situatii, evenimente. Adesea incurcati lucrurile sau uitati sa le explicati altora. Atentie la imagine, la cum va prezentati, fiti sinceri, evitati ambalajele pretioase, pentru ca sunteti in fata unor proiecte pe termen lung. Profesionalismul vostru nu inseamna si temperamentul vostru.

Creati un echilibru intre ce aveti bun si mai putin bun si oferiti celorlalti imaginea voastra clara. Timiditatea, dorinta de a nu dezamagi, puterea de sacrificiu, toate trebuiesc dozate si daca va place in contiuare sa tineti in spatele unei cortine Neptuniene aceste asa zise parti slabe din voi, macar schimbati cortina opaca, cu una de dantela, ce lasa sa se vada prin voi. Altfel, chiar in aceste 9 luni riscati sa treceti dintr-o extrema in alta si sa deveniti din cei mai buni comunicatori, oameni cu care greu se poate discuta sau din prieteni, persoane ostile prin exigenta sau chiar nerespectarea unor termene, promisiuni, angajamente.

Acest tranzit este singurul ce poate supara din punct de vedere medical. Pana pe 3 mai pot exista erori medicale si asa cum spuneam anul trecut, atentie la efectele rele ale unor diagnosticari prin iradiere, CT, radiografie, folosirea substantei de contrast. Destinul pe casa copiilor ajuta multe femei sa devina mamici si ar fi dramatic sa faceti o astfel de investigatie, nestiind ca sunteti insarcinate. 24,25 martie, atentie la accidentari. Mare grija, sa nu va spargeti dintii pana pe 7 martie, in special 12,13 martie, ori sa scoateti o masea ce putea fi vindecata. Asa cum spuneam, traversati o perioada de eroare medicala. Cereti si alte pareri. Nu faceti operatii estetice deloc anul acesta. Primele 4 luni nu sunt bune oricum in privinta relatiei voastre cu spitalele, iar apoi Lilith pe prima casa este orice altceva, mai putin estetic. Rezultatele pot fi foarte proaste. In iulie si august pot aparea situatii in care aveti nevoie de terapie invaziva, insa impusa de medic.

Faceti-va protectii tot anul sau treceti la un palier superior in privinta acestor protectii, sacroterapie, studiind bioenergie, Reiki, Cristaloterapie sau orice comunica mai bine cu voi. Este superficial spus ca Lilith si Neptun impreuna, mai ales la sfarsit de septembrie cand fac conjunctie, va vor expune deochiului frecvent, pierderilor nejustificate de energie sau starilor de ameteala sau lipsei de putere. Puteti fi atat de goliti energetic, incat, sa renuntati la lucruri importante, pentru ca nu aveti chef de ele, ori asta este un atac energetic mai puternic, pentru ca va pune sa faceti ceva impotriva voastra. Practic trebuie de data aceasta, sa luptati voi cu voi insiva.

Si cu asta cred ca am incheiat cu ce era mai critic. Axa Destin/Karma s-a repozitionat in mod fericit pentru Pesti, pe zodiile Rac/Capricorn ceea ce pentru voi reprezinta ruta iubire, copii, creativitate, recreere, prieteni, hobby-uri. Racul este o zodie de apa in armonie cu zodia voastra si pe o casa frumoasa nu poate aduce decat lucruri bune, dar in plus si cateva chestiuni ce tin de Destinul personal al fiecaruia.

Destinul pe Rac inseamna sa faceti numai ceea ce simtiti. A face ce simti nu poate fi niciodata egoist. Egoist este felul in care exprimi uneori anumite lucruri sau felul disproportionat al manierelor. In rezonanta cu Destinul pe casa iubirii, completez prin a spune ca trebuie sa mergeti spre ceea ce iubiti, ce nu este valabil doar pentru dragoste, dar si pentru profesie. Oricum este o perioada foarte importanta pentru capitolul iubire pentru ca se intampla ce este scris. Lucrurile sunt cat se poate de simple.

Va indragostiti, veti fi iubiti, puteti face copii, puteti face al doilea copil. Iubirea se conecteaza la notiunea de familie si nu mai acceptati in viata voastra decat ceea ce va poarta spre adevarate sentimente. Daca exista incompatibilitate intre relatia voastra, fie chiar si casatoriti, si ce inseamna familie cu adevarat, veti simti acum mai mult ca oricand o presiune ce ori va regla ori va rupe ce nu este bun. Daca iubirea se suprapune peste o alta casatorie, aici stiti ce am de spus. Ce am spus si mai sus. Lilith va poate ispiti in fel si chip, depinde doar de voi sa alegeti corect. De multe ori, cand Lilith traveseaza Pestii, multi uita de cele sfinte.

Domeniul creativitatii, artei, scenei, oricarei forme de exprimare corelata la personalitatea voastra devine puternic incurajat astral. Cireasa de pe tort este ca veti gasi timp si pentru voi, mai ales cei care nu sunteti atat de creativi, veti gasi refugiu in film, muzica, teatru, opera, balet, calatorii, distractie, cine stie, poate obligati chiar de iubirea care schimba intregul "PH" al sufletului, mintii si trupului vostru. Artistii, in schimb, sunt intr-un apogeu profesional. Pe aceasta cale, le uram succes!

La polul opus Destinului se afla Karma care face o figura foarte interesanta anul acesta, luandu-l captiv pe Saturn, mai exact, cele doua elemente astrale, tranzitand la acelasi grad (+-1) din aprilie pana in octombrie. Sectorul traversat vorbeste despre prieteni, ajutor, rolul social jucat de voi, hobby-uri, afirmarea voastra sociala prin idei, idealuri, aspiratii, abilitati, capacitati dobandite prin studiu sau abilitati native, rolul spirtitual jucat de unii dintre voi prin dobandirea unei forme de Maiestrie, cat si roluri socio profesionale, civice, politice, filantropice. Incep prin a spune intai, ca Saturn si Karma impreuna curata terenul.

Am mai vorbit despre Saturn si anul trecut, insa anul acesta este diferit. Anul trecut ati fost dezamagiti, pe cand 2019 aduce maturitate si asumare. Nu va mai repeziti sa dati vina pe nimeni, cu exceptia catorva Pesti, nu putini la numar, ce fac obsesii serioase, aproape patologice referitoare la cei care le vor raul. Fie ca veti fi parasiti de anumiti prieteni, fie ca veti simti ca nu mai aveti "drum" cu cineva anume, poate din motive extrem de obiective, ce tin de faptul ca sunteti din ce in ce mai ocupati aflandu-va in evolutie, situatiile sunt si efecte karmice, dar si decizii asumate, ce tin de trecerea voastra la un alt palier.

Tin sa mentionez ca Saturn desparte definitiv. In functie de varsta pe care o aveti, exista chiar si riscul de a pierde un prieten prin decesul acestuia, dar cel mai probabil pentru ca pleaca din tara, ori simplu, pentru ca fiecare merge pe drumul lui.

Atunci cand axa Vietii se aseaza concomitent pe axa prieteni-iubire, vorbim despre un fenomen de tip clespsidra ce aduce in mod firesc nevoia de a inchide anumite cercuri si grupuri de prieteni, in care nu se mai intampla nimic nou, pentru a pleca in cautarea iubirii. Prieteni Versus Iubire inseamna insa mai multe lucruri: pierdeti un prieten, pentru ca va devine iubit sau iubita. Noua relatie nu se simte foarte confortabil in cercul vostru de prieteni. La fel puteti pati si voi cu prietenii persoanei dragi si de aici vine acel blocaj de 7 luni.

Incapacitatea voastra de a intelege incompatibilitatea celor doua planuri, lipsa de maniera a noului iubit/iubita, va pot pune in pozitie defensiva, aparandu-va prietenii si renuntand la iubire. Este important ca aceasta dezlipire sa se faca lin, cu dipomatie si tact. Indicatoarele arata spre iubire si copii, iar cei care trebuie sa fie sacrificati de data aceasta sunt prietenii. Aveti grija ce alegeti, pentru ca riscati urmatorul scenariu, cu atat mai grav cu cat mentionasem mai sus ca acele Cruci duble va pot crea confuzii, amanari, chiar minciuna, cand vreti sa salvati ceva. Scenariul este ca puteti rata o iubire, iar peste un an, acel prieten pe care l-ati aparat dispare oricum, fiind doar o chestiune de timp.

Si pentru ca tot am pomenit de timp, Saturn aflat pe casa prietenilor este Planeta Timpului. Este un moment pentru toate in viata, mai ales pentru lectiile invatate alaturi de cei care va sunt sau v-au fost prieteni. Irosirea frecventa prin a consilia prieteneste o serie de persoane, voi fiind un fel de inger al tuturor, va manaca enorm de mult timp pretios evolutiei voastre. Sunteti sfatos cu prietenii, dar ati putea vindeca suflete la scara larga.

Faceti tot felul de servicii si comisioane, dar ati putea sa ganditi sis a puneti bazele unei activitati, care sa ajute mult mai multa lume, cat si sa platiti niste salarii unor angajati. Faceti in mod benevol aleatorii acte de carietate, dar acest lucru ar putea reprezenta pentru voi un viitor profesional, o implicare in terapii, politica, actiuni civice, sociale. Saturn scoate oameni din viata voastra, pentru a va da ulterior zeci, sute, mii sau zeci de mii pe care sa ii ajutati, de ce nu milioane. Este vorba despre o transformare a energiilor voastre canalizate la scara mica spre o scara larga, in raport corect cu puterea ce o detineti.

La final de an, pe 31 decembrie se produce o conjunctie rara, ce o vom avea si in ianuarie 2020, intre doi grei, Saturn si Pluton. Va fi foarte greu sa tineti ceva pe loc referitor la apartenenta voastra la un cerc mai mic sau mai mare de prieteni. Aici se vor produce schimbari obligatorii. Pur si simplu veti fi aruncati in mediul cel mai propice, gratie si unor situatii mai greu de inteles, in prima faza..

De ce nu mai vorbeste Rodica cu voi? Treaba ei! Mergeti inainte! Sa fie sanatoasa! De ce Rodica va face rau? Pentru ca ati avut avertizari sa va vedeti voi insiva de viata voastra si nu ati facut-o. Este capabila Rodica sa tulbure apele din viata voastra sentimentala? Da, tot cu acordul vostru si prin puterea voastra de iertare si toleranta, care stiti voi cum se mai numeste. Iubitul vostru v-a inselat cu Rodica? Inseamna ca Rodica v-a facut un bine, lasati-i pe amnadoi sa mearga pe drumul lor si trageti invataminte.

Foarte importanta este pozitia Saturniana in corelatie cu Destinul pe casa creativitatii. Multi Pesti merg spre independenta profesionala, dar si spre o autonomie, dobandind culmi de unde nu vor mai cadea. Lilith pe prima casa astologica, poate presupune si epuizarea voastra in functie de proiectele in care sunteti prinsi. Jupiter, Marele Benefic are o pozitie extraordinara in domiciliul sau din Sagetator, aflat pe cariera, unde a revenit dupa 12 ani. In ianuarie si noiembrie i se va alatura si Venus ceea ce inseamna o reusita fantastica.

Scapati de cei care va mananca energia si concentrati-va pe ceea ce aveti de facut. Nu stiu cand va mai intalniti cu ce aveti acum. Chiar si asa, multi va vor invidia, dar si mai multi va vor admira. Invidiile sunt abisuri personale ale fiecaruia. Au legatura cu voi, doar prin potentarea lor de catre ego-ul vostru. Este un an bun si pentru sportivi, competitii, recorduri, cupe...anul viitor, 2020, se leaga de anul acesta si va fi la fel de bine.

Poate va intrebati, acele femei care vreti sa corelati sarcina pomenita mai sus cu succesul profesional. Cum se pot impaca? Nici nu se pune problema ca ele nu ar veni la pachet sau ca nu a functiona impreuna. Madonna a facut rolul vietii ei in Evita, nu singura, ci impreuna cu fetita ei, inca nenascuta. Crucile duble va pot face sa va fie teama sau sa ezitati.

Cu Karma pe casa prietenilor, riscati sa primiti sfaturi proaste, insa eu am mentionat pentru toate zodiile ca primeaza ceea ce simte fiecare si familia. Toate celelalte aspecte se croiesc pe aceste doua repere. Pentru multe mamici ce sunt departe de a visa la o cariera sau la reusitele pe care le-am mentionat mai sus, copiii ce vin acum sau care deja exista, prin deciziile pe care le luati referitor la scoala lor sau anumite orientari extrascolare, pot insemna indeplinirea rolului vostru socio-profesional prin performantele viitoare ale copiilor vostri. Responsabilitatile asumate pentru copii sunt extrem de importante acum, iar satisfactiile vor veni prin ei.

Profesional, puteti lucra si peste hotare sau colabora cu persoane straine ori puteti exporta produsul vostru. Puteti ocupa functii inalte, puteti avea succes, dar mai ales, va puteti lansa in activitati independente profitabile, puteti sa va exploatati talentele, chiar daca munca voastra la baza nu are nimic de-a face cu talentul vostru.

Primele doua luni ale anului sunt putin riscante. Onorariile trebuiesc negociate. In alta ordine de idei, cand aveti bani, nu va laudati prea mult, pentru ca poate aparea cineva care are nevoie sa ii imprumutati. Stiti care este probabilitatea ca un Peste sa moara bogat? Destul de mica si ea depinde de cat de rezervata a fost acea persoana. Cel mai adesea, Pestele face bani, multi chiar, dar ramane fara ei, risipindu-i pe cauze nefericite.

In urmatorii 7 ani Uranus care intra pe casa comunicarii, a studiilor, a comertului si transporturilor, poate reconfigura intreaga structura a acestei case. Discursul vostru devine mai amplu , invatati lucruri noi, depre tehnica, politica, arta, spirtualitate dar lista este deschisa. Deveniti curiosi referitor la noi informatii, faceti cursuri, scrieti mult la computer sau faceti design pe calculator, puteti preda si instrui intr-o serie de proiecte noi, incep sa va atraga activitatile de transport, inclusiv comertul cu masini, pe unii dintre voi, cei pasionati. Toate acestea vor fi greoaie la inceput, dar le veti deprinde.

Nu in ultimul rand as adauga, ca de voi, in general, depind enorm de multi oameni, caci de aceea sunteti Pesti. Crucile de anul acesta pe semnele duble definesc Karma se superficialitate si ignoranta. Ignoranta de a nu intui corect ce responsabilitate aveti, ratarea unor oportunitati, nesiguranta de sine, ce nu reprezinta decat un viciu interior, presupun neocuparea locului vostru in societate, loc ce poate fi ocupat ulterior de cineva nepregatit, fara date astrale potrivite misiunii asumate, iar acest lucru inseamna ca oamenii ce puteau fi ajutati de voi, vor fi incurcati de altii. Ignoranta este un lucru grav. Faceti ceea ce simtiti si nu va indoiti de asta.