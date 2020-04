Horoscop PRIMAVARA 2020: Va inflori zodia ta in primavara unui an special?

Horoscop PRIMAVARA 2020: Urmam si noi ciclul natural al vietii si, o data cu primavara, ne vom lasa cuprinsi de energia noului inceput atunci cand Soarele va intra in zodia Berbec – reincepand calatoria prin cele 12 zodii – si ne va purta timp de trei luni trei energii diferite: Berbec, Taur si Gemeni.

Primavara 2020 este primul sezon de nou inceput dintr-un an cu totul special, anul noului deceniu si noii ere astrologice. Ea ne va da o blanda scuturare pentru a ne trezi acolo unde este cazul, ne va aduce surprize uimitoare, va aduce iubire, va aduce experiente intense si necesare.

Evenimentele astrale vor fi pe masura in aceste trei luni iar ele vor influenta majoritatea sectoarelor vietii noastre.

Saturn, lordul karmei si responsabilitatii, va intra in Varsator chiar in ziua echinoctiului de primavara, dupa 3 ani in Capricorn. Saturn in Varsator inseamna o mare schimbare pentru noi ! Saturn tine de munca, disciplina, reguli, seriozitate si este planeta conexiunii cu pamantescul pe care il manifestam in aceasta viata. Varsatorul este coordonat de futuristul si rebelul Uranus, planeta imprevizibilitatii si a viitorului, planeta conexiunii cu divinitatea. Iata o combinatie cel putin interesanta ce ne asteapta pentru urmatorii 3 ani si care va debuta in aceasta primavara !

Pana incepe vara, vom asista si la startul miscarilor retrograde a patru mari planete : Pluto – 25 aprilie, Saturn – 11 mai, , Venus – 13 mai, Jupiter – 14 mai.

Ce aduce aceasta energie speciala a primaverii 2020 pentru fiecare zodie?

Horoscop primavara 2020 BERBEC

Primavara ta 2020 se anunta a fi dulce

Primavara 2020 va debuta pentru tine sub forma unui start cu oarecari capcane dar de indata ce iti dai seama ce resurse ai ca sa treci prin vremuri provocatoare, totul devine brusc dulce si pozitiv. Trebuie sa ai rabdare, Berbecule, in special in luna martie pentru ca Mercur retrograd poate devia cursul unor evenimente si sa iti arunce viata obisnuita intr-un haos dar care va fi pana la urma constructiv. Cheia de a trece prin tot ce iti pregateste Universul in aceasta primavara este sa iei lucrurile cu zambetul pe buze si sa indraznesti sa fii curajos. Aprilie se anunta a fi o luna norocoasa pentru tine.

Horoscop primavara 2020 TAUR

Sezonul perfect pentru schimbare

Primavara 2020 va fi marcata de o neobosita determinare pentru schimbare, Taurule.Acasa, in relatia de cuplu si la munca, personalitatea Taurului va decide sa preia controlul si sa ia decizii importante. Daca esti nefericit cu felul in care merg lucrurile, aceasta primavara iti ofera perioada cea mai importanta de a schimba totul si a lucra puternic spre scopurile tale. Nu uita sa iti dedici timp doar pentru tine in acest sezon si sa te asiguri ca iti intretii o stare de fericire, energie te va ajuta sa obtii ceea ce vrei.

Horoscop primavara 2020 GEMENI

Ia lucrurile usurel in aceasta primavara

Unele provocari financiare te pot testa in acest sezon dar nu le lasa sa te stopeze din calea ta. Ele apar pentru a-ti redefini relatia cu banii si a pune prioritati corecte in finantele tale spre un viitor prosper. Personalitatea unui Geaman are puteri uluitoare de adaptabilitate si va gasi intotdeauna solutii la orice situatie de viata ar avea de infruntat si depasit. Incepand cu luna mai, astrele au lucruri minunate pentru zodia ta care te vor face sa zambesti, garantat. Fericirea va marca cu siguranta primavara ta 2020.

