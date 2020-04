Horoscop SAMBATA 18 APRILIE 2020. Clipe speciale de care sa profitam!

Horoscop SAMBATA 18 APRILIE 2020. Comunicarea este binecuvantata azi si ne poate ajuta sa ne marturisim un sentiment frumos, sa discutam despre un subiect ce tine de bani, bugete, planuri financiare in cuplu fara sa iasa scantei sau sa raspundem la corespondente pe mail intr-un mod eficient si constructiv. Orice sugestii pe care le facem, orice afirmatii pe care le lansam vor fi primite pozitiv. Dupa ce ne discutam optiunile, ne putem apropia mai mult de un plan de actiune gratie unui alt sextil de mare ajutor intre Mercur si Marte ce are loc pe seara.

Deci lucrurile se pot misca intr-un ritm rapid si benefic. Sa profitam!

Luna este in spiritualul Pesti tot weeekendul unde arunca o lumina romantica asupra lumii. Un val delicat de imaginatie ne face capabili de multe acte total lipsite de egoism. Este timpul sa vedem imaginea de ansamblu, sa iertam si sa dam drumul, sa ne conectam la cei dragi care ne ajuta sa facem exact asta. Acum e timpul sa ne indreptam spre acel cineva si sa ii spunem ce simtim. Indiferent cine este.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este bine sa te focusezi pe lucrurile mici care aduc satisfactii mari. Uneori nu esti foarte atent la agenda zilei, de exemplu. E bine sa iti reamintesti sa onorezi intalnirile importante. O participare la asemenea intalnire iti poate schimba viata in bine. Deasemenea, verifica de doua ori destinatiile spre care te indrepti azi. Daca ai de ajuns undeva cu masina unde nu ai mai fost, asigura-te ca mergi pe ruta corecta. Pot aparea surprize, deci ti se recomanda prezenta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este foarte posibil sa fie nevoie sa te focusezi pe obligatiile cu alti oameni. Poate ca vei petrece timp cu un copil mic. Poate ca vei ajuta pe cineva la o activitate. Poate partenerul te roaga sa faci ceva in casa, cum ar fi sa repari ceva stricat. E bine sa iti dedici o parte din energia zilei spre oameni dragi care sunt si ei acolo pentru tine la nevoie. Dar din dar se face Rai.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile vor merge din ce in ce mai bine pentru tine azi, pe masura ce ziua progreseaza. Incearca sa iti activezi partea din tine care e practica, logica si cu picioarele pe pamant pentru a face tot ce ti-ai propus iar seara sa fii liber pentru timp cu prieteni. Echilibrul va fi un element cheie pentru tine azi, deci asigura-te ca mentii totul sub control inainte de a le scapa de sub control.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.