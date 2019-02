Horoscop SĂPTĂMÂNAL 11-17 februarie 2019. Cosmosul strigă IUBIRE, tocmai când războinicul Marte intră în Taur 6 săptămâni!

Este o noua ocazie de a spune "te iubesc" unei persoane speciale pe care o iubesti sau de a cauta iubirea in caz ca nu o ai in viata ta. Totul incepe in viata cu iubirea, totul se vindeca in iubire. Venus, planeta iubirii, e in Capricorn deja si acest tranzit al ei are grija sa ne reaminteasca ce e important acum in relatia noastra de iubire.

Tot de ziua iubirii, pe 14 februarie, Marte, planeta energiei, actiunii, intra in Taur.

Marte a fost in Berbec inca din 1 ianuarie (da, deja a trecut o luna si jumatate de la Revelion !) iar acum, in Taur, Marte este de neoprit.

Saptamana incepe cu o nota dinamica, cu Luna in Taur Marti 12 februarie. Este un moment oportun sa iti consolidezi castigurile. Actioneaza acum pentru a-ti realiza planurile, vei vedea progres rapid in aceasta saptamana. Daca apar provocari, le vei face fata cu brio. Energia astrala te ajuta.

Miercuri 13 februarie, in ultima sa zi in Berbec, Marte este in conjunctie cu imprevizibilul Uranus aflat tot in Berbec, deci asteapta-te la surprize ! Oricare ti-ar fi planurile pentru Ziua indragostitilor (cum ar fi sa o ignori), Cosmosul poate avea alta opinie. Marte si Uranus isi unesc fortele pentru a crea scantei si atractii subite tocmai la timp pentru zilele de sarbatorire a iubirii. Planetele acestea se misca asa de repede incat nu ai cum sa vii cu scuze ci doar sa accepti si sa te supui !

Cel mai important moment al saptamanii astrologice este mutarea puternicului si energicului Marte in Taur in aceeasi zi cu Valentine's Day.

Taurul este o zodie ce pune mare accent pe iubire, in special pe cea simtita prin cele cinci simturi, este o zodie senzuala care se bucura de placerile dragostei. Marte in Taur devine un soldat al iubirii deci trimite-ti dorintele amoroase spre Marte si da-i tema sa ti le implineasca ! Cu Marte in Taur chiar incepand cu Ziua Indragostitilor, asteapta-te sa ti se trezeasca brusc toate simturile. Daca ai iubit(a), vei coplesi si rasfata aceasta persoana. Iar daca nu, totul se poate schimba oricand daca tu vrei, pentru ca nimic nu poate sa iti stea in cale intre tine si dorinta incepand de acum. Marte nu se opreste pana nu obtine ce si-a propus, iar Marte in Taur inseamna ca isi propune multe de care Taurul raspunde, printre care simturile, iubirea, banii, stabilitatea.

Weekendul 16-17 februarie este aproape total cufundat in romantism!

Daca nu ai gasit oportunitatea sa sarbatoresti iubirea pe 14 februarie, incearca sambata pe 16. atunci Venus este in sextil cu visatorul Neptun intr-o imbratisare dulce si iubitoare, ceea ce ne aduce noua o Sambata romantica si superba.

Sa ne bucuram de aceasta atmosfera magica! Din a doua parte a lunii februarie, energia astrala se va schimba semnificativ. Chiron, importantul astru vindecator de rani, va iesi din retrograd si ramane in Berbec pana in 2027 ; Soarele schimba zodia si intra in Pesti iar Luna plina este in Fecioara.

Insa pana atunci, sa fie iubire!

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in acest horoscop saptamanal:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca stai sa iei fiecare detaliu in considerare, capul iti va exploda si nimeni nu vrea asta. Luni si Marti, ia lucrurile usurel, dar nu atat de usor incat sa ajungi sa fii obsedat de aspecte ce nici macar nu au mare consecventa sau relevanta. Intentiile tale sunt bune si iti pasa cu adevarat de toti oamenii implicati in viata ta, asa cum o demonstrezi la mijlocul saptamanii. Vineri, fii gata sa farmeci pe cineva ce are o stare proasta cu sarmul tau unic. Dar tine minte ca si tu ai nevoie de atentie, de aceea profita de weekend. Daca ai nevoie de o pauza de odihna, ia-o. Patul tau confortabil abia te asteapta.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Totul merge mai bine atunci cand ai si putina iubire de partea ta, nu-i asa ? Muzica se aude mai bine. Arta este mai interesanta. Banii ofera asa de multe posibilitati. De Miercuri pana Vineri vei simti cum revii la sentimentele tale pline de entuziasm, nostalgie si traire spre viata si iubire, iar starea aceasta nu ai mai avut-o de ceva timp. Si o stare de comoditate apare in aceasta saptamana dar incearca sa nu iti acapareze ce ai mai bun din tine. In weekend, apar ca teme dominante pasiunea si gelozia legate de relatii, viata amoroasa sau casnicia ta. Zile intense !

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Poti sa te straduiesti mult si bine, comunicarea nu va curge usor Luni si Marti, in special cu familia. Mai bine trimite un mail decat sa suni. Miercuri, tocmai bine cand iti intorci atentia spre persoana iubita, vei avea mult succes in formularea cuvintelor ce exprima cat de mult inseamna pentru tine. Esti chiar cu inclinatii poetice. Joi si Vineri esti foarte ocupat si chiar fericit pentru ca ai vise, ai la ce si la cine sa visezi in mintea si inima ta. Weekendul te gaseste in dispozitia de a te gandi si la tine insuti pentru ca iti doresti sa fii sanatos si sa te simti foarte bine. Fa asadar actiuni de weekend care se potrivesc cu aceasta dorinta a ta.

