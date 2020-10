Horoscop SAPTAMANAL 12-18 OCTOMBRIE 2020. Pune-ti centura! Mercur intra in retrograd!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

In fiecare luni, te asteptam sa citesti horoscopul general al saptamanii pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana va fi foarte incurajataore si te vei bucura de fructele muncii tale. Ai dedicat mult timp si energie ca sa evoluezi. Este valabil si la munca, intrucat ai sustinerea mediului si vei progresa eficient si stabil. Pot aparea unele dileme si obstacole in timpul saptamanii, dar nu fii dezamagit pentru ca nu sunt decat temporare. Vezi-le ca pe o oportunitate de a regandi ce vrei, incotro vrei si daca e nevoie sa iti schimbi strategia. Este o saptamana buna care te ajuta sa vezi unde iti pui energia. Fii realist cu privire la prioritati si cat poti duce, pentru ca optimismul tau te poate face sa vezi lucrurile nerealist si sa ajungi sa nu poti gestiona chiar totul.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Saptamana aceasta iti poate aduce anumite provocari pentru care trebuie sa respiri adanc si sa le gestionezi cu calm. Nu face miscari pripite. Trebuie sa reverifici intentiile altor oameni, pentru ca tinzi sa fii confuzat usor zilele acestea. Nu te lasa dus de val de declansatori externi. Weekendul te va recompensa cu o sociabilitate crescuta si cineva dintre prieteni te va face fericit in felul sau special. Te poti simti fortat sa te gandesti la prioritati cand vine vorba de finante si cheltuit. Asta te poate irita, dar ai rabdare pentru ca vin vremuri bune in curand. Un punct de vedere diferit fata de ce credeai despre lucruri in trecut iti poate schimba intreg viitorul.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Saptamana va scoate la iveala personalitatea ta sociala. Iti place sa intalnesti oameni noi si sa ii cunosti, iti place sa fii parte din echipa si sa socializezi cu oamenii. Vei fi chemat sa rezolvi aspecte de familie si vei reusi. Totusi, un obstacol la munca te va face sa te simti ciudat si incurcat. Trebuie sa incerci si sa reusesti sa depasesti asta pentru ca astrele te favorizeaza sa reusesti orice iti pui in minte. Pot fi multe distrageri ale atentiei daca tu esti planificat iar asta iti va testa focusul si concentrarea. O problema mai veche de familie ar putea reaparea dar tu simti ca este mai intelept sa mergi mai departe ca sa nu o lasi sa se amestece cu prezentul.

Horoscop DRAGOSTE saptamanal 12-18 OCTOMBRIE 2020. Putina speranta!

Horoscop dragoste saptamanal pentru 12-18 OCTOMBRIE 2020. Saptamana incepe in aspecte romantice magice. Iti dau putina speranta gratie celei de-a treia intalniri si ultima pe acest an dintre Jupiter si Neptun. Pe fondul acestui an agitat, parca ti-a si pierit vocea cu care spuneai "Totul va fi bine!", insa nu trebuie sa renunti.

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Lumea ta interioara se cam zdruncina putin, in aceasta saptamana. Partenerul incepe sa devina suspicios, in timp ce tu vezi comportamentul lui dintr-o alta perspectiva. Ai tendinta de a denatura realitatea, de aceea ar fi recomandat sa nu incepi vreo discutie inainte de a fi absolut sigur de ce se intampla. Chiar iti poti exprima ingrijorarile intr-o maniera mai putin agresiva. Evita deciziile impotante pentru moment. Daca esti singur, cauta tovarasia prietenilor. Nu sta singur, foloseste-te de farmecul characteristic pentru a te face placut.

Horoscopul dragostei Taur

O saptamana romantica si incantatoare alauri de partenerul de cuplu. Faci totul pentru el si n u ratezi nicio oportunitate sa-ti arati romantismul si dragostea profunda. Partenerul este incantat de toata aceasta energie si perseverenta in a-l cuceri si seduce. Daca esti singur, weekend-ul te poate aduce in compania unor oameni incantatori. Nu este exclus ca printre ei sa se afle si marea dragoste.

Horoscop dragoste Gemeni

Configuratia astrala asigura un mediu calm si linistit in relatia intima. Te bucuri de sentimentul de companion, de compasiune care te apropie si mai mult de partenerul de cuplu. Este un moment prielnic sa mai discutati despre problemele care va framanta in cuplu. Weekend-ul poate aduce o scurta calatorie romantica. Daca esti singur, se pare ca norocul este de partea ta. Nu este exclus sa-ti intalnesti jumatatea. Incepe sa-ti faci planurile!

