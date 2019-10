Horoscop SAPTAMANAL 14-20 octombrie 2019. Aduce Cosmosul energie buna si noroc?

In mod natural, Soarele si Marte sunt o bomba de energie oriunde apar, dar nici combinatia interesanta pe care o vom avea dintre Mercur si Venus in Scorpion nu poate fi ignorata!

Orice ne da o mana de ajutor sa ne pregatim mai bine pentru propriul viitor este binevenit.



Mercur si Venus ne asigura o saptamana foarte placuta, asadar. Comunicarile ne sunt pline de inspiratie, iar relatiile primesc o aprobare sau o semnatura oficiala. Totul se incheie intr-o nota romantica, deci sunt multe momente frumoase pe care sa le asteptam cu drag in aceasta saptamana. Sigur ca exista si ceva provocator : luni, o cuadratura intre Soare si transformatorul Pluto poate aduce unele lupte de putere in relatii dar din fericire tot luni, Mercur si Venus preiau conducerea si netezesc orice probleme in relatii.



Indiferent daca cineva iti da un ultimatum si ti se pare ca nu ai incotro, retine ca ce nu te omoara te face mai puternic iar dupa ce trece ziua de luni, vei avea tot norocul si toate oportunitatile din lume ca sa iti aranjezi cum vrei lucrurile.

Luna plina in Berbec din noaptea de duminica 13 octombrie spre luni 14 octombrie continua sa vegheze saptamana cu energiile sale intense; norocul continua sa fie de partea noastra si il vom vedea in saptamanile ce urmeaza.



Mercur se armonizeaza cu sextilul Saturn-Neptun 2019 si asta ne ajuta sa ne punem in cuvinte cele mai frumoase vise dar si sa semnam o intelegere. Cuvintele ne inspira si ii inspira si pe cei din jur miercuri 16 octombrie.



Vineri 18 octombrie, un sextil cu Pluto este exact biletul necesar pentru a pune la punct un pact puternic si lucrativ. Asadar, cuvintele si intalnirile pot avea un impact real in aceasta saptamana pentru a ne materializa scopurile.



Si Venus este urmatoarea sa se conecteze cu acel sextil minunat de vise implinite dintre Saturn si Neptun pe 2019. Acest aspect aduce cele mai bune energii pentru iubire si relatii ! La ce visezi ? Venus se conecteaza cu Nodurile Lunare si ne aduce oamenii potriviti in cale. Unele relatii devin oficiale, unele intelegeri se semneaza si aduc impliniri bune.



Este o saptamana ce culmineaza cu un weekend romantic, inspirational, pozitiv. Este important acum sa ne facem timp in programul aglomerat si pentru acele momente romantice in doi.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Cel mai important lucru de care sa fii constient in aceasta saptamana este ca Soarele si coordonatorul tau, curajosul Marte, sunt opuse zodiei tale, fiind acum in Balanta. Asta pune focusul pe parteneri si prieteni apropiati ; sa fii, deci, atent cum gestionezi aceste zone. In particular, aceasta pozitie a Soarelui iti da si cea mai buna oportunitate din intregul an sa ai obiectivitatea necesara ca sa vezi cum te relationezi la altii. Este o sansa buna sa iti imbunatatesti cele mai apropiate relatii si e ai o sansa de neratat. Intre timp, Marte te poate face iritat si nerabdator cu altii, fapt ce iti poate atrage tensiuni sau conflicte. Din fericire, Venus te va inmuia si iti va crea o intimitate placuta si sexy dar te si ajuta sa atragi bani, cadouri si bunatati de la altii. Nu fii modest, primeste cu bucurie si spune din toata inima "multumesc!".

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)



O privire la planetele de pe harta ta la acest moment arata ca este timpul sa iti pregatesti performantele pentru urmatorul an pentru ca te indrepti spre un varf in cariera. Intre timp, Jupiter cel norocos este plasat frumos pentru tine si te ajuta sa iei imprumuturi si sustinere financiara de la altii. Mercur si Venus sunt in Scorpion, deci in zodia opusa tie, incurajandu-ti comunicarea si interactiunea prietenoasa cu cei dragi. Frumos ! In sfarsit, Soarele si Marte sunt in Balanta si plasati de asa natura incat muncesti intens si iti ies lucrurile. Ai multa energie sa realizezi ceea ce vrei sa faci si chiar vrei multe !

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Din unele puncte de vedere, tu te descurci cu mai putin in acest an si nu iti este rau asa. Ironic, multi Gemeni se bucura de relatii mai bune cu partenerii si cu prietenii apropiati pentru ca sunt mai fericiti asa. In aceasta saptamana, atat Mercur cat si Venus iti va promova conditii excelente de munca pentru tine, deci iesi din lentoarea in care iti este bine pentru ca te asteapta munca. Mercur vrea sa iti sufleci manecile si sa te implici total in orice faci. Venus netezeste relatiile cu colegii si iti atrage laude si poate chiar o marire. Si in plus, Soarele si curajosul Marte sunt in Balanta si vor ca tu sa te joci, sa te duci intr-o minivacanta, sa te bucuri de evenimente sportive oriunde le poti vedea si sa explorezi romantismul dar si momente frumoase alaturi de copii. Le poti duce pe toate. Bucura-te !



