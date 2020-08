Horoscop SAPTAMANAL 17-23 AUGUST 2020. 3 evenimente astrologice majore. Cine indrazneste razbeste!

Nu vei avea nevoie de o gradina de trandafiri si un palat sau de o ceremonie de incoronare, dar cu siguranta vei simti „sangele albastru" din tine. Singura Luna noua a anului 2020 in zodia Leu va scoate covorul rosu si ne invita pe toti sa ne simtim nobili sau macar celebritati.

Actiune cat cuprinde

Luna noua deschide ferestre de dezvoltare. Este foarte important sa actionezi acum. Schimba ce e de schimbat, vezi cum se configureaza lucrurile, apoi continua. Energia Leului este incantatoare si te ajuta sa iti atingi obiectivele. Atentie, insa, nu trebuie sa fii manipulator, ci diplomat. Creatitivatea, romantismul, exprimarea de sine, fertilitatea sunt activate. Luna noua favorizeaza impresiile placute, de aceea trebuie sa-ti dai voie sa stralucesti. Soarele, Marte si Mercur in Leu aduc armonie perfecta. Ai incredere in tine si pune-ti in aplicare cele mai indraznete idei. Numai cine indraznete are succes!

Mercur in Fecioara, pana in 5 septembrie

Miercuri, o alta zi plina. Mercur se instaleaza in Fecioara pana pe 5 septembrie si e timpul sa-ti asezi coroana. Timp de trei saptamani, comunicarea este directa si puternica. Vei putea obtine atentia oamenilor, pentru cat timp? Profita si actioneaza rapid.

Soarele in Fecioara pana in 22 septembrie

Sambata, Soarele il urmeaza pe Mercur si intra fastuos in zodia Fecioara. Sanatatea este capitolul important in viata semnelor de Pamant, asa ca ai grija de acest aspect. Petrece mai mult timp in natura, joaca-te, mergi cu bicileta, fa drumetii. Dupa o luna petrecuta in libertinul Leu, a venit vremea sa respecti reguli si sa fii mai ordonat.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, aceasta perioada este plina de evenimente si importanta pentru tine. Perceptia si abilitatile de comunicare sunt la limite superioare si, datorita pozitiei planetelor, iti poti exprima cu usurinta gandurile si sentimente. O situatie neasteptata si stresanta poate aparea spre sfarsitul saptamanii, mai ales daca trebuies a calatoresti. Saptamana iti ofera perspective noi pentru o probleme care te framanta. Ai incredere in instinctele tale!

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, saptamana aceasta aduce schimbari in unele relatii. Planetele creeaza mediul propice pentru a-ti pune in aplicare planurile. Atentie, insa! Nu trebuie sa le dezvalui oricui, ci doar persoanelor in care ai maxima incredere. Pentru a face fata eventualelor obstacole, trebuie sa faci un pas in spate si sa iti dai timp de gandire. Fa ordine, prioritizeaza, actioneaza!

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, fii pregatit pentru o saptamana extrem de activa in care orice activitate ce tine de sport, de copii si de lumea entertainmentului este favorizata si binevenita. Se anunta iesiri sociale, petreceri, participari in zone culturale, arta, teatru, muzica, dar si picnicuri, intalniri romantice si joaca cu copiii. Vei socializa intens si te vei bucura de aceste clipe. Poti fi implicat in proiecte creative pentru ca poti face orice cu mainile tale dibace.

Horoscop DRAGOSTE saptamanal 17-23 AUGUST 2020. Un nou inceput!

Horoscop dragoste saptamanal pentru 17-23 AUGUST 2020. Toata saptamana sta sub semnul unui nou inceput, gratie Lunii noi in Leu. Conjunctia cu Mercur si trigonul cu Marte te face sa te scuturi de tot ce e vechi si sa lasi loc energiei noi. Ai incredere, fii curajos si rezultatele vor veni!

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

Daca esti intr-o relatie, trebuie sa-ti schimbi atitudinea fata de partener si sa-i arati mai multa emotie. In cazul in care exista probleme care va distanteaza, cel mai bine este sa le abordati cu rabdare si intelegere. Daca esti singur, schimba-ti atitudinea fata de ceilalti oameni, permite-le sa te abordeze. Planetele vor ca tu sa flirtezi asa ca daca le faci pe plac este posibil sa fii recompensat.

Horoscopul dragostei Taur

Viata sentimentala iti este afectata de insecuritatile si indoielile personale. Nu-ti mai ataca partenerul si nu-l mai acuza de lucruri pe care nu le-a facut. Intotdeauna regreti comportamentul deplasat. Daca esti singur, ai timp sa te distrezi alaturi de prieteni, sa te simti liber si sa dai dovada de spontaneitate. Spre finalul saptamanii, planetele favorizeaza comunicarea si sociabilitatea.

Horoscop dragoste Gemeni

Asteapta-te la evolutii pozitive in aceasta saptamana. Daca te afli intr-o relatie, starea de spirit este una pozitiva si armonioasa. Daca esti singur, trebuie sa iei in calcul schimbarea comportamentului. O persoana din anturajul tau se poate transforma intr-o dragoste nebuna. Iar acest lucru te va face foarte fericit.

