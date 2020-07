Horoscop SAPTAMANAL 20-26 IULIE 2020. Luna Noua in Rac. Ce faci cu dramele?

Luna noua albastra in Rac te aduce cu picioarele pe pamant

Luna noua albastra in Rac, in opozitie cu Saturn, iti trimite un mesaj foarte clar. Analizeaza-ti realitatea. E timpul sa fii serios. Angajeaza-te suta la suta in punerea la punct a obiectivelor tale si asuma-ti responsabiltiatea pentru ele.

Luna noua, pentru a doua oara in Rac, dar fara eclipsa ca luna trecuta, te pune fata in fata cu realitatile si limitarile tale. Este vorba despre datorie, responsabilitate si simt practice. Lasa in urma zilele bizarre si nebune care ti-au dat viata peste cap in ultimele ase luni. Este vremea sa accepti noua realitate. Incotro te indrepti de-aici incolo?

Aroma anului 2020 incepe sa se schimbe. Mercur si Venus revin la normal si tu esti tu. Intre timp Marte in Berbec incetineste si se pregateste sa intre in retrograd, in septembrie. A doua jumatate a anului 2020 va avea nevoie de multa energie. Orice ai face in aceasta saptamana, da tot ce ai mai bun.

Mercur face cuadratura cu Chiron in Berbec si sextil cu Uranus in Taur miercuri si joi, ceea ce iti aduce inspiratia unor solutii de geniu. Descoperi ca este vremea sa vorbesti din inima, sa spui adevarul si sa mergi pana in miezul problemelor pentru a le solutiona.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, saptamana aceasta iti poate aduce probleme care tin de families i finante. La locul de munca, increderea de sine iti va pastra armonia care sa-ti permita sa te ocupi cu succes de toate sarcinile pe care le ai de indeplinit. Eforturile tale vor fi rasplatite fara doar si poate si vei face si pasii inainte necesari progresului.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, acorda mai multa atentie detaliilor! Ocupa-te responsabil de sarcinile pe care le ai. Numai asa iti poti atinge obiectivele. Se anunta un progres in cariera. Dar pentru asta ai nevoie deo analiza a lucrurilor care te tin pe loc. Desi nu va fi floarea la ureche, munca grea va fi rasplatita. Iar eforturile depuse nu vor ramane fara rasunet.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, saptamana aceasta te va ajuta sa-ti reconsideri viata profesionala. Sunt conditii care te fac sa gandesti negativ, de aceea ar trebui sa incerci si altceva. Nu intra in conflicte cu superiorii sau alti colegi. Pastreaza o atmosfera echilibrata, pacifista, care sa te ajute sa iei decizii corecte. Cere sfatul prietenilor apropiati, in care ai incredere oarba, pentru a iesi din dilema in care esti.

