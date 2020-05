Horoscop SAPTAMANAL 25-31 mai 2020. Ultima saptamana de primavara. Pregateste-te de surprize!

Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 25-31 mai 2020. Marte, aflat in Pesti, face sextil cu Uranus aflat in Taur. Ce incantare! Pregateste-te de surprize! Este ultima saptaman adin mai, deci trebuie sa profiti. Am avut o Luna noua in Gemeni la finalul saptamanii trecute, ceea ce a netezit calea spre noi proiecte. Unde vrei sa-ti canalizezi energia? Ce conteaza pentru tine cu adevarat? Venus este inca retrograd, de aceea va trebui sa-ti asculti in continuarea inima. Mercur va intra in Rac din 28 mai, astfel incat comunicarea va deveni si mai emotionala.