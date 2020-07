Horoscop SAPTAMANAL 27 IULIE – 2 AUGUST 2020. In asteptarea unui august plin de surprize de la Chiron, Pluto si Mercur

Saptamana romantica si secrete picante

Jupiter din Capricorn face sextil cu Neptun din Pesti si saptamana incepe intr-o nota blanda, dragastoasa. Poti incepe sa te relaxezi sis a visezi la lucruri mari, vibrante. Venus intra si ea in actiune si aduce stralucire si romantism. Si daca totul ti se pare prea dulce, nu trebuie sa-ti faci griji prea mari. Sfarsitul lunii iulie si inceputul lunii august aduce o conjunctura astrala cu note dramatice. Mercur face opozitie lui Jupiter si formeaza trigon cu Neptun, apoi se opune lui Pluto. Secrete socante ies la lumina, primesti vesti intense cu mare potential de a-ti schimba viata. Soarele face trigon cu Chiron din Berbec si deschide calea vindecarii.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

In fiecare luni, te asteptam sa citesti horoscopul general al saptamanii pe Sfatulparintilor.ro.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, in aceasta saptamana, asteapta-te la o restructurare a prioritatilor tale si a proiectelor de viitor. Exista influente pozitive de la astre care te vor ajuta sa iti intelegi adevaratele sentimente despre unii oameni si situatii pentru care ti-ai dedicat multa energie in ultimul timp. Fa-ti timp sa te gandesti daca ele si ei chiar isi au loc in viata ta, daca iti este bine cu ei aici. Un aspect de rezolvat poate aparea si la locul de munca. Incearca sa il gestionezi fara exces de sentimentalism care sa te faca dramatic din cale afara. Cheltuieli neasteptate te pot stresa, deci evita cumparaturi care nu sunt prioritate si bani aruncati in stanga si in dreapta.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, exact cand te gandeai ca ai capatat o viziune extrem de clara despre calea ta viitoare, noi bucati de puzzle vor aparea in fata ta. Nu este neaparat un lucru rau. Planurile tale continua sa se schimbe si, la un moment dat, idei sau aspecte noi uriase vor schimba lucrurile pentru totdeauna. Sa nu te sperie nimic din toate acestea ; ai rabdare si ia-o usurel si cu pasi prudenti inainte spre ce ti-ai propus. Rezultatele te vor recompensa, vei vedea. Acum insa este un timp bun sa iti clarifici obiectivele, ca apoi sa te comiti lor in totalitate.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, aceasta saptamana iti va aduce multe schimbari pozitive, cat timp reusesti sa faci compromisuri intre mai multe aspecte, in loc sa tot incerci sa controlezi oamenii si situatiile. In zona familiei si casei, pot aparea discutii despre lucruri ce trebuie puse la punct. Fii sincer. Spre finele saptamanii, vei ajunge la unele concluzii despre calea vietii tale. Iti pot scapa unele bucati din puzzle, deci ai nevoie de rabdar acum si sa lasi lucrurile sa se deruleze asa cum o fac iar tu sa astepti sa vezi care este urmatoarea mutare a vietii fara sa controlezi tu toate circumstantele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.