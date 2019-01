Horoscop SĂPTĂMÂNAL 28 ianuarie-3 februarie 2019. Ianuarie se încheie cu o mare influenţă! Pentru cine este bună?

Joi 31 ianuarie are loc un eveniment astral important cu influenta nu doar asupra saptamanii ci chiar a intregului an!

Saturn este in sextil cu Neptun. Acest tranzit ne arata ca visele se implinesc atunci cand alegi sa muncesti serios si sustinut si sa ai o abordare realista. Este prima data cand se intampla acest sextil in 2019 si se va mai repeta pe 18 iunie si 8 noiembrie. Energia sa este matura, pamanteasca, cu picioarele pe pamant dar totodata inspirata, unde spiritul si materia se intalnesc. Si este exact ce avem nevoie ca sa ne materializam marile vise pe care le visam pentru 2019.

Cu Mercur in intalnire cu Soarele in Varsator pe 30 ianuarie, claritatea este la ea acasa!

Gandeste-te inapoi la noiembrie-decembrie 2018. Atunci a inceput sa iti ruleze o noua idee in minte si ai incercat sa o faci sa capete sens. Apoi Mercur a intrat retrograd si totul s-a schimbat. Poate ca a durat pana ai pus lucrurile cap la cap in timpul sezonului de sarbatori. Iar acum este momentul in care poti vedea cu multa claritate toate detaliile acestei calatorii si sa decizi cu privire la viitorii tai pasi. Iata un mod optimist si binevoitor al Universului de a ne incheia luna ianuarie !

Luna februarie incepe in forta cu multa energie a iubirii.

Asa este si firesc, dat fiind ca la jumatatea lunii ne asteapta Valentine's day. Planeta iubirii Venus este in trigon cu imprevizibilul Uranus in Berbec exact in aceeasi zi in care Marte este in cuadratura cu Pluto si din asemenea combinatie te poti astepta la un cocktail sexy incendiar pentru iubirea ta ! Sageti de dragoste zboara in aer, gelozia isi poate scoate capul din prea multa pasiune.

Saptamana se incheie cu Venus intrand in Capricorn – este timpul sa ne uitam la toate aspectele foarte pragmatice ale relatiei noastre de iubire si cuplu dar si ale oricarei relatii : profesionale, familiare, de prietenie. Spre orice iti este inima atenta acum, va capata conotatii practice, nu cai verzi pe pereti sau vise. Esti tentat si vei si reusi sa construiesti relatii cu oameni puternici – doar vorbim despre pragmaticul Capricorn aflat la fraiele relatiilor noastre cateva saptamani !

Vor aparea la orizont oportunitati grozave, in acest context. Esti pregatit sa le vezi si sa le primesti ?

Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in acest horoscop saptamanal:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De Luni pana Joi, gandirea clara si rapida te va face mai eficient la munca mentala, la scris si la vorbit. Poti sa absorbi si sa retii multa informatie, deci este o perioada buna pentru studiu si cercetare. Ajusteaza-ti scopurile si fa-ti planurile. Este un timp bun sa discuti planurile cu altii pentru ca vei primi feedback si suport bun. Oamenii te asculta datorita entuziasmului si logicii tale.

De Vineri pana la finele saptamanii iti poate aparea o stare de urgenta de a incerca ceva nou care sa se aplice la toate domeniile vietii, de la hobby la iubire. Afectiunile iti vor fi stimulate si o noua iubire este foarte posibila. Oricum, esti atras usor de tot ce e nou sau stralucitor, deci ai dificultate sa te focusezi pe rutine. Daca deja ai partener, cauti un alt tip de placere si satisfactie. Experimentarea in dormitor poate fi necesara.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

De Luni pana Miercuri vor fi zile foarte ocupate mental. Cu asa de multe idei cate iti tasnesc din minte, iti poate fi dificil sa devii constient de fiecare in parte. Supraincarcarea cu informatii poate duce la gandire distorsionata, deci de aceea ai putea avea dificultati sa te exprimi cu claritate. Altii te pot nelinisti daca pun la indoiala planurile tale sau gandirea ta pe un anumit subiect. Evita sau amana decizii importante, in special daca te simti presat sa le ei.

Toata saptamana cu varf pe ziua de Joi iti poti implini visele cu munca sustinuta si cu o abordare realista. Iti vei intelege propriile limitari dar vei fi si optimist in acelasi timp. Vei capata si o mai profunda intelegere a scopurilor tale spirituale si cum se potrivesc ele in planul amplu al vietii tale. Intelepciunea spirituala iti aduce rabdarea si disciplina de sine ca sa sacrifici satisfactia de termen scurt pentru succesul de termen lung.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

De Luni pana Joi vei avea parte de gandire echilibrata si de comunicare ce curge usor. Iti vei da seama mai usor de diverse lucruri, in special de detaliile scopurilor tale si cum sa le atingi. Iti poti exprima aceste ganduri si planuri foarte usor. Altii pot veni cu mai mare usurinta alaturi de tine in planurile tale, deci este o perioada buna sa spui ceea ce vrei si sa ceri favoruri. Calatoriile scurte si dealurile de afaceri ar trebui sa curga usor. Relaxeaza-te si socializeaza.

De vineri pana la finele saptamanii, este bine sa incepi sa te gandesti mai mult la viitor si sa faci planuri. Gandirea pozitiva, o vedere mai ampla si abilitatile excelente de a luat decizii iti permit sa vizualizezi clar calea din fata ta. Iti e mai usor sa iti faci prieteni pentru ca altii te gasesc mai abordabil si prietenos. Deci este un timp bun pentru negocieri de afaceri, studii si examene.

