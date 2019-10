Horoscop SĂPTĂMÂNAL 28 octombrie-3 noiembrie 2019. Mercur retrograd, Luna Nouă şi Venus în Săgetator! Orice ar fi, Universul ne susţine

Luna Noua este in opozitie cu imprevizibilul Uranus, deci ne putem astepta ca ce aduce ea nou sa fie intr-o forma atipica si neanticipata.

Venus va intra in zodia Sagetator tot acum, dand aripi inimilor si relatiilor noastre.

Avem nevoie de optimismul Sagetatorului pentru tot ce inseamna cuplu, relatie, iubire ! Este o saptamana spectaculoasa pe care e bine sa o intampinam optimist pentru ca si o calatorie intr-un roller coaster pana la urma ne aduce in siguranta la destinatie in ciuda trairilor intense.

Incepem saptamana cu Luna Noua in Scorpion care este in opozitie cu Uranus ce aduce revelatiile sale specifice. Uranus este in Taur si uneori clatina corabia doar ca sa se distreze si sa vedem cat de stabili ne mai simtim in vietile noastre. Sunt patru zile speciale, de luni pana joi 31 octombrie atunci cand Mercur intra in retrograd in zodia sexy, machiavelica si secretoasa a Scorpionului. Nimeni nu scapa de consecintele alegerilor sale din trecut pe care, iata, trebuie sa le reviziteze si sa aleaga acum diferit. Schimbarile sunt inevitabile si sunt aduse de aceasta Luna Noua in Scorpion.

Este bine ca Mercur retrograd ne da ocazia sa reprivim unele foste alegeri si sa le schimbam acum o data pentru totdeauna, altfel am fi suportat consecintele acestora cine stie cand si cum si nu tocmai placut.

Mercur va sta in retrograd din 31 octombrie pana pe 20 noiembrie dar nu isi va normaliza miscarea pana in decembrie (vremea eclipselor) deci avem timp destul sa facem ajustarile necesare.

Vestea buna este ca Venus, minunata planeta a iubirii, relatiilor, banilor, frumusetii, se muta in Sagetator din 1 noiembrie iar acest nou tranzit da aripi relatiilor noastre de la care ne putem astepta, in sfarsit, la lucruri bune si foarte bune, dupa curatarea si scuturarea adusa de Venus in Scorpion. Ne vom putea ridica precum pasarea Phoenix din propria cenusa si sa vedem o noua viata de cuplu, mai buna, mai benefica, dar si un nou peisaj financiar sau o imagine personala mai buna.

Orice isi doreste inima ta, poate obtine cu Venus in Sagetator !

Pana sambata, Soarele in Scorpion se armonizeaza cu Nodurile Lunare si cineva important iti va da sustinerea sa. Apoi, Venus si Chiron in weekend iti vor arata ca unele poduri din viata ta pe care le credeai rupte nu sunt asa de imposibil de reparat...

Sa privim cu optimism fiecare clipa pentru ca Universul ne sustine pentru orice avem de trait si invatat !

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana are provocarile sale, schimbarile si evenimentele pe care poate nu le asteptai si in fata carora e bine sa fii calm si rational, orice ar fi, pentru ca totul este spre binele tau. Pot aparea unele conflicte in discutii cu cei apropiati pentru ca atmosfera generala este una intensa si unii oameni pot reactiona mai puternic decat de obicei. Bucura-te de clipe linistite alaturi de cei dragi si evita sa clarifici fix acum aspecte din trecut, va fi timp destul pentru asta. Ramai calm. E cel mai important. Esti protejat, stii si singur sa te protejezi si ce va fi, va fi.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Atmosfera intensa a saptamanii actioneaza benefic pentru tine intrucat vei rezolva unele aspecte din trecut ce chiar trebuiau reprivire si clarificate dar te vei si focusa pe prioritati, facand un program solid. Fii atent sa nu te extenuezi inutil pentru ca nu poti face multe in acelasi timp si sa fii la fel de eficient peste tot. Mentine un ritm echilibrat ca sa eviti obstacole si sa fii totodata si puternic. Pot aparea unele preocupari financiare care sa iti monopolizeze discutiile cu familia si cei apropiati, insa apar si dezvoltari noi care vin sa clarifice acest peisaj.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Saptamana aceasta intensa iti solicita prudenta, echilibru, focus si planificare impecabila. Acestea iti vor fi armele cele mai bune cu care vei elimina orice dificultate ce poate aparea. Daca iti activezi gandirea rationala si iti revizuiesti toate datele problemei inainte de a lua decizii importante, vei iesi cu bine din orice. Iti apare nevoia de a-ti desface aripile si sa zbori spre a descoperi noi orizonturi. In cariera, fa tot ce poti mai bine sa iti securizezi si stabilizezi pozitia.

