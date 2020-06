Horoscop SAPTAMANAL 29 IUNIE – 5 IULIE 2020. Saptamana eclipsei de Luna si a intalnirii legendare Jupiter-Pluto. Incotro ne indreptam?

Nu vom mai avea alta eclipsa pana in noiembrie-decembrie. Dar vor fi alte evenimente astrale majore pana atunci. Ca de exemplu, a doua intalnire din acest an dintre Jupiter si Pluto. Conjunctia dintre cele doua planete te fac sa mergi pe varfuri. Apoi, Saturn revine in Capricorn, unde va poposi pana la finalul anului, in decembrie 2020. Soarele si Mercur planteaza si ei cateva "seminte" in mintea ta. Incotro ne indreptam?

Vestea cea mare a saptamanii?

Iata inca o saptamana incredibila de vara pe care ne-o ofera iunie. Jupiter si Pluto se intalnesc pentru a doua oara in acest an si hotarasc soarta lumii. Societatea ca intreg, sistemul de valori,k de credinte, legile, economia, toate se schimba. Renasc sub ochii nostri!

Pluto si Jupiter in Capricorn s-au intalnit in aprilie, in plina criza de sanatate si financiara. Este vremea sa reanalizezi pozitia pe care ai avut-o atunci pentru a vedea daca ti se mai potriveste sau nu. Ce ai invatat in martie-aprilie 2020? Trage linie si socoteste! O noua viziune va renaste, precum pasarea Pheonix renaste din propria cenusa.

Mercur, retrograd in Rac, este la jumatatea calatoriei sale. La 1 iulie 2020 se va intalni cu Soarele pentru a sadi ceva nou, pentru a vindeca si pentru a-ti aduce noi idei. Este un inceput proaspat, este un proiect nou de care trebuie sa ai grija, sa-l protejezi, sa-l ingrijesti. Aceste inceputuri mici pot avea o dezvoltare uimitoare.

Saturn se reintoarce in Capricorn in aceasta saptamana, pe 2 iulie. Ai la dispozitie o fereastra de sase luni sa te ocupi de viata ta. Pana in decembrie 2020 trebuie sa-ti pui ordine in casa. Simti chemarea spre ceva nou incepand din 2021. Pana atunci, vezi ce vrei cu adevarat.

Spala trecutul cu ultima eclipsa de Luna plina in Capricorn

La finalul saptamanii, eclipsa de Luna plina in penumbra in zodia Capricorn (5 iulie), ultima de acest gen, incheie cilul Rac-Capricon inceput in vara lui 2018. Lumea arata sigur diferit acum, fara de atunci, iar aceasta eclipsa vine sa-ti arate clar lucrurile. E vremea sa renunti la trecut, la credinte vechi, la lucruri vechi. Eclipsa de Luna va face opozie cu Mercur si Soarele din Rac si te convinge sa te uiti dincolo de umbra indoielii pentru a vedea ce e acolo. Invata sa gandesti diferit!

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, aceasta saptamana iti va aduce o gama larga de emotii si situatii. Vei fi in contact cu emotiile tale foarte bine, deci iti vei exprima dragostea fata de oamenii din viata ta in moduri variate, spre incantarea lor si prosperitatea relatiilor voastre. Familia iti va fi preocuparea principala, nu pentru ca exista probleme de rezolvat ci pentru ca tie iti face bine sa ii sustii. Asta iti da tie acum un sentiment de bine in interiorul tau. In acelasi timp, iti vei dedica clipe si propriilor obligatii ca sa avansezi spre realizarile pentru care muncesti. O perioada de mare putere emotionala este pe cale sa inceapa pentru tine, deci profita din plin de ea.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, aceasta saptamana iti poate activa si aduce o paleta de emotii si situatii pe care le ai de vazut si gestionat, dar vestea buna este ca vei ramane cu un gust dulce dupa toate. Esti pe cale sa intri intr-o perioada care iti va permite sa te exprimi dinamic si in acelasi timp sa ai energie si sa actionezi cu eficienta in spatele scenelor. Timpul este bun pentru tine sa gestionezi orice treburi ce implica discretie si miscare rapida. Starea de spirit iti va fi buna si nu se anunta obstacole in calea ta.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, in aceasta saptamana vei avea de gestionat unele aspecte de viata ce necesita discretia ta. Esti in stare sa actionezi asa cum iti spune intuitia ta ceea ce este foarte bine si vei asculta si de subconstientul tau. De acolo vin solutiile si tu stii prea bine. Vei simti nevoia sa te indrepti spre familie pentru putere si echilibru. Miscarile tale dinamice te fac sa te simti increzator si eficent. Spre mijlocul saptamanii, asigura-te ca esti responsabil la munca ; nu e vreme sa neglijezi acest domeniu chiar daca zilele pot parea ca o vacanta prelungita.

