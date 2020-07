Horoscop SAPTAMANAL 6-12 IULIE 2020. Mercur revine direct! Vreme de vindecare!

Duminica, 12 iulie, Mercur – aflat in miscare retrograda in Rac – isi incepe cursul direct! Iar, pe masura ce Mercur isi incetineste mersul, vei simti nevoia de a relua activitatile tale obisnuite. De exemplu, sa calatoresti, activitate care a fost ingradita de mai bine de 4 luni.

Cuadratura cu Merte din data de 8 iulie agita si mai bine spiritele. Iar intrarea in miscare retrograda a lui Chiron din 11 iulie da startul vindecarii. Lasam in urma ultima eclipsa a verii (eclipsa de Luna plina din Capricorn de duminica 5 iulie), a doua intalnire dintre Jupiter si Pluto care a intors totul cu susul in jos.

Ce e de vindecat?

Chiron isi incepe miscarea retrograda in Berbec, in timp ce Mercur intra in miscare directa in Rac. Aceasta este ultima saptamana super-intensa din aceasta perioada tulbure. Lucrurile ar trebui sa inceapa sa se stabilizeze, macar pentru o perioada scurta. Mai ales ca in program sunt si alte evenimente, ca de exemplu intrarea in miscare retrograda a lui Marte.

Pana atunci, insa ne confruntam cu Mercur retrograd in Rac. Un moment de instabilitate din cauza faptului ca esti fortat sa lasi trecutul in urma si sa mergi inainte. Cuadratura cu Marte in Berbec va aprinde cateva scantei. Ai grija cand conduci sau daca umbli cu obiecte/utilaje grele. De asemenea, fii atent la cuvintele pe care le spui. Se pot intorce impotriva ta ca un bumerang.

Apele se linistesc abia spre finalul saptamanii, cand mercur intra in miscare directa. Momentul planetelor retrograde si al eclipselor se incheie, dandu-ne tuturor un mic moment de respire. Chiron in Berbec intra in miscare retrograda sambata, 11 iulie. Venus este aproape ca sa-l sustina, intr-un sextil care iti da sansa sa restabilesti punti de comunicare, sa vindeci relatii, sa te bucuri de iubire si de placeri.

La in urma trecutul

Ultima eclipsa a verii este in urma ta si iti asterne inainte un nou viitor. Un capitol din viata ta a ajuns la final. Deci, inchide-l! Jupiter si Pluto in Capricorn s-au intalnit pentru a doua oara intr-o conjunctie de zile mari, dandu-ti prilejul sa risipesti frica si sa privesti inainte cu optimism. Repira usurat acum! In toamna se vor intalni din nou, pentru a treia oara si ultima data in acest an.

Saptamana se incheie intr-o nota emotionala, Soarele face trigon cu Neptun retrograd. Pe fondul in care, asa cum spuneam Mercur intra in direct, iar Chiron in retrograd, da-ti voie sa te bucuri de iubire. Romantismul este in crestere, profita de asta!

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Va incepe sa devina din ce in ce mai usor pentru tine sa pui totul la locul sau in viata ta in mod armonios. Asta poate fi valabil la orice situatie generala, dar mai ales pe orice subiect ce tine de casa si familie. Poti gasi cu usurinta modalitati pentru a satisface dorintele unei alte persoane importante pentru tine, cu toate acestea tot va fi nevoie sa te descurci cu toata presiunea obligatiilor pe care altii se asteapta sa le accepti. Nu fii excesiv de generos cu timpul, energia si resursele tale.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Evenimentele din saptamana trecuta si din saptamana aceasta pot genera inceputuri importante in viata ta in urmatoarele 6 luni. Aceste noi situatii te pot indemna sa reconsideri ceva din trecutul tau. Trebuie sa ai grija sa nu te implici in situatii ce iti scapa usor printre degete, de aceea acum este important pentru tine sa tii lucrurile sub control.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta saptamana, poti trai experienta de a avea prea multe informatii si de a nu fi sigur ce decizii sa iei. Aceasta indoiala se datoreaza si faptului ca inca mai sunt anumite detalii care nu sunt clare si evidente acum. Tocmai de aceea, pe orice subiect in care trebuie sa decizi ori stanga ori dreapta si nu iti este foarte usor sa alegi, cel mai bine este sa te abtii de la orice decizie si sa iti iei tot timpul necesar pana ai claritate. Te vei bucura sa cheltui bani pe anumite lucruri marunte care iti fac viata de zi cu zi mai usoara.

