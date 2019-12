Horoscop SAPTAMANAL 9-15 decembrie 2019. Luna plina in Gemeni. Ce adevaruri vindecatoare ies la lumina?

Luna plina in Gemeni anunta un nou inceput, momentul adevarului! Jupiter face cuadratura cu Chiron, inca la inceputul saptamanii, lasand adevaruri vindecatoare sa iasa la suprafata. Totul are un scop, nu lasa nimic sa-ti scape din vedere. Vei intelege altfel momente din trecut. Adevarurile, desi dureroase si inconfortabile te vor face sa treci mai departe si sa privesti altfel prezentul si viitorul.



Magia Lunii pline in Gemeni vine si din cuadratura cu incantatorul Neptun. Te afli inca sub vraja lui si a lui Venus, planeta iubirii, care este pozitionata intre Saturn si Pluto. Nu mai este loc de intors caruta. Te asteapta un angajament important. Faci o cerere in casatorie, primesti o cerere in casatorie? Este un moment de DA sau NU, dar definitive. Nu exista cale de mijloc.



Vineri 13, Chiron in Berbec se afla in stationare directa si scoate din nou la lumina emotii puternice. Te asteapta revelatii importante. Vineri 13 nu este cu ghinion, cum spun superstitiile, ci cu inspiratie si emotii puternice.



Weekend-ul se anunta sexy. Marte face trigon cu Neptun, Jupiter face trigon cu Uranus. Simti ca esti omul potrivit la locul potrivit?



Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti :

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Saptamana aceasta iti aduce o stare de optimism si perspective bune. Ai ocazia sa incepi ceva nou, deci lasa-ti visele sa iti directioneze planurile si alegerile viitoare. Reconstruieste acele zone din viata ta care au nevoie de asa ceva si implementeaza un program care te va duce spre scopul tau, pas cu pas. In weekend, vei avea un timp minunat si iti vei vedea visele implinite. Startul saptamanii te poate preocupa pe planul finantelor dar e ceva bun pentru ca te face mai impamantat si responsabil. Dar nu o lasa pe Venus sa te indemne sa dai o tura la cumparaturi in weekend. Luna plina iti poate aduce trairi fara sa fii in stare sa le opresti cand vrei. Lasa emotiile sa fie simtite, lasa conversatiile sa fie purtate, e mai bine sa fie expuse la lumina, apoi vezi ce ramane si mergi mai departe eliberat.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Saptamana aceasta iti da oportunitatea sa iti redefinesti anumite aspecte din viata si sa sa revizuiesti viitorul care se potriveste mai bine obiectivelor tale. Iti vei seta noi planuri si esti total capabil sa le obtii pentru ca ai spontaneitate si stare buna care te vor duce unde ai nevoie, constient si plin de cunostinte intelectuale. Ce ai trait pana acum nu a fost la intamplare si nu ramane fara ecou pentru viitor. Foloseste fiecare lectie de viata cu intelepciune daca vrei sa vezi viata cum face progrese pentru tine.



Petreceri, intalniri sociale si evenimente – se anunta la orizont. Neptun si Venus contribuie la creterea numarul invitatiilor si participarilor sociale. Saptamana are o vibratie ridicata, insa poti auzi si de la cineva din trecut care te face sa iti reconsideri relatia cu aceasta persoana. Clarifica ce e de clarificat, rosteste ce e de rostit si mergi mai departe eliberat.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Aceasta saptamana pare a fi croita pentru tine. Nu mai ai cum sa scapi de constientizarea de sine si de tot ce ai invatat pana acum din experientele vietii tale. Lectiile pe care viata ti le-a predat te ajuta sa ai claritate si sens si sa iti determini alegerile viitoare. Nu poti ignora ce ai experimentat si stii sa te feresti de pericole. Da,poti face schimbarile dorite cat timp ai disciplina stricta si organizare brici.



Vei incepe saptamana dornic sa faci tot ce se poate face, dar ai grija, nu te epuiza. Familia este un focus al saptamanii , iar Venus te incurajeaza sa ii aduni pe toti laolalta. In sfarsit, nu fii socat daca simti nevoia sa spui intregii lumi cum te simti – Luna plina e de vina.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.