Horoscop saptamanal BANI si SUCCES, 25 februarie - 1 martie 2020. Situatia abundentei zodiilor in saptamana bisecta

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 24 februarie – 1 martie 2020, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. In aceasta saptamana, energiile din sectorul banilor zodiilor sunt influentate de urmatoarele evenimente astrale: abia a trecut Luna Noua in Pesti, ultima din actualul an astrologic ce se va incheia pe 20 martie; Soarele este deja in zodia Pesti, intr-o luna cu accent mai mare pe spiritualitate; Mercur este in stationare retrograda tot in Pesti; Marte, planeta actiunii si energiei, este in Capricorn unde nu a mai fost de 2 ani si unde se simte in mare putere.