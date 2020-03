Horoscop saptamanal BANI si SUCCES, 9-15 martie 2020. Situatia abundentei zodiilor in saptamana iesirii lui Mercur din retrograd

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 9-15 martie 2020, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Mercur iese din retrograd. Uraa! Asta da prilej de bucurie! Nebunia ia sfarsit. Mercur a fost retrograd de la mijlocul lui februarie, in zodia Pestilor, adica fix zodia-Kriptonita pentru Mercur. Ratiunea a "zburat", cosmarurile s-au ridicat din adancurile fiecaruia si nimeni n-a avut de ales. Toata lumea a trebuit sa infrunte valul. Dar, gata! Mercur este direct in rationalul Varsator. Sa deschidem sampania!