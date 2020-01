Horoscop săptămânal Cassandra. Vin vremuri grele, este săptămâna în care multe zodii dau de bucluc

BERBEC 21.03-20.04: Debutati saptamana aceasta gandindu-va la o relatie care nu a mers sau la un fost partener. Din punct de vedere al sanatatii s-ar putea sa nu fiti in cea mai buna forma. Straduiti-va sa nu pierdeti timpul cu fleacuri.

TAUR 21.04-21.05: Va concentrati pe proiectele de viitor, iar acest lucru va poate aduce succesul, mai ales in plan profesional. In plan social, lucrurile evolueaza pozitiv si veti deveni populari in randul cunoscutilor. Este important sa fiti in echilibru cu propria persoana.

GEMENI 22.05-21.06: Incepeti aceasta saptamana concentrandu-va pe imbunatatirea felului in care comunicati cu sefii sau cu colegii. Este posibil sa va inscrieti la un curs de specializare, de pe urma caruia sa puteti beneficia si de castiguri financiare.

RAC 22.06-21.07: Trebuie sa va folositi atent fortele, astfel incat sa nu fiti nevoiti sa va epuizati prin munca inutila. Relatia cu partenerul de viata evolueaza in bine si tineti neaparat sa lamuriti lucrurie pana ce situatia nu se tensioneaza.

LEU 22.07-22.08: Discutiile cu apropiatii va pot necaji destul de mult, dar trebuie sa recunoasteti ca afirmatiile au un sambure de adevar. Daca stiti care sunt persoanele care profita de pe urma dumneavoastra, atunci nu ar fi rau sa va indepartati de ele.

FECIOARA 23.08-22.09: Va faceti noi prieteni si asta va da o nota de optimism in viata sociala. Discutati mult si va avantati chiar si in subiecte pe care nu le prea cunoasteti. In weekend, va retrageti in propria locuinta si va faceti poftele dupa bunul plac.

BALANTA 23.09-22.10: In aceste zile ar fi bine sa evitati semnarea documentelor sau deciziile pe termen lung. La locul de munca se prefigureaza noi decizii care va vor determina sa munciti mai mult. Rabdarea trebuie sa stea la temelia dumneavoastra.

SCORPION 23.10-21.11: Nu ar fi rau sa faceti ordine prin acte, facturi si tot felul de inscrisuri oficiale. Acum a venit vremea materializarii unor planuri pe care le pregatiti de mult timp. Si realizarile financiare se apropie de un varf absolut. Succes!

SAGETATOR 22.11-21.12: Trebuie sa fiti atenti la cheltuielile ce tin de acte, facturi, impozite si tot felul de taxe. In viitorul apropiat se ivesc castiguri importante pe care le puteti folosi pentru a lamuri un bun in comun sau alte cheltuieli substantiale.

CAPRICORN 22.12-19.01: Ar fi bine sa aveti mai multa grija de dumneavoastra. Poate incepeti o noua dieta, poate va veti odihni mai mult, oricum, orice metoda de relaxare este binevenita. Atentie la discutiile aprinse. Pastrati-va cumpatul!

VARSATOR 20.01-18.02: In plan profesional va merge din plin. Veti avea in curand cateva succese insa veti fi nevoiti sa faceti fata unor provocari. Acasa insa totul merge struna. Va impacati bine cu cei dragi si relatiile se afla pe culmi. Pastrati aceasta atmosfera!

PESTI 19.02-20.03: Va preocupa in mod deosebit casa si familia. Aplanati niste discutii aprinse cu unul dintre parinti si nu faceti rau, deoarece oricand situatia o poate lua razna. Sanatatea este sensibila. Aveti grija la ce si cat mancati!