Horoscop SĂPTĂMANAL general 20-26 mai 2019. Cine este pregătit pentru GEMENI? Pe locuri, fiţi gata... START!

Entuziasmul, vorbaria si flirtul – toate sunt active in ce ne aduc astrele acestei saptamani!

Dupa ce Luna plina in intensul si seducatorul Scorpion din weekendul ce a trecut ne-a solicitat si chiar epuizat emotional cu constientizarile aduse, este si firesc sa avem nevoie de putina odihna emotionala si mentala. Luni exact asta ne ofera. Luna este in optimistul Sagetator si gandul ne zboara spre iubire si relatii dar abordate cu un spirit deschis si aventuros. Ce iti rezerva astrele in ziua de Luni afli AICI in horoscopul zilnic dragoste.

Marti 21 mai este o zi de notat pentru ca Soarele intra in zodia Gemeni 2019 pentru o luna dar si Mercur schimba zodia si intra in Gemeni deci la el ACASA. In aceeasi zi, cele doua sunt in conjunctie ! Ce aduce acest lucru ? Momente de perfecta claritate precum si tone de intalniri, miscari, discutii, comunicare si vesti apetisante. Orice este, cu siguranta iti incita si fascineaza mintea, deci mentine-te deschis, flexibil si bine aerisit. In sezonul Gemenilor, cu atata socializare orice se poate intampla ! Suntem mult mai curiosi, sociabili, prietenosi. Mercur este coordonatorul Gemenilor deci aici se simte la maxim, iar noi gasim moduri sa comunicam mai bine iar calatoriile pe distante scurte sunt usoare si pline de beneficii.

Miercuri 22 mai are loc un sextil important : Marte proaspat instalat in Rac pana la inceput de iulie cu Uranus cel rebel aflat in Taur pana in 2026. Marte inseamna energie, actiune iar Uranus vine cu orice fel de imprevizibilitate pentru directia viitorului, sigur NU la ce te-ai astepta. Pregateste-te sa bagi viteza ! Totul se deruleaza incredibil de repede si vei fi surprins cat de multe poti obtine intr-un timp asa de scurt. Este o energie care elibereaza si umple de entuziasm, o sansa uriasa sa scapi cu viteza luminii de o problema. Asteapta-te la surprize ! Lasa o fereastra deschisa in agenda ta sa te ocupi de neasteptat, dar de unul placut.

Joi si Vineri au suisurile si coborasurile lor, apoi Marte se va conecta cu Chiron, vindecatorul ranilor noastre profunde de identitate, aflat in Berbec pana in 2027 cum scrie AICI. Este un timp excelent sa vorbesti sincer dar ai putea si atinge niste nervi facand astfel. Este un aspect cu doua taisuri. Ai insa si sansa sa abordezi in discutie orice, sa vindeci ceea ce inca are nevoie sa fie vindecat si sa mergi mai departe

Luna in Pesti completeaza tabloul de weekend, ajutandu-te sa mergi mai departe privind totul dintr-o perspectiva mult mai ampla, romantica si plina de imaginatie.

Savureaza si pregateste-te pentru aceasta saptamana astrologica fantastica si citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, aceasta saptamana va fi destul de solicitanta deci ai face bine sa fii pregatit temeinic. Cu un moral si incredere de sine la cote bune vei reusi sa rezolvi o cautare interna substantiala si de folos. Poti fi incapatanat, da, cu abilitati puternice de negociere, emotii intense si pasiune. Asadar, acum este bine sa te ocupi de sarcini profesionale solicitante dar si sa iti dedici timp pentru viata amoroasa pentru ca le poti duce pe ambele cu brio. Cuvintele tale au putere, deci foloseste-le cu intelepciune. Vorbeste din inima despre un subiect drag sufletului tau. Ia legatura cu un vechi prieten si vorbeste tot ce nu ai apucat sa spui. Comunicatul cu intreaga lume este de acum mai usor si mai plin de sens si semnificatie, doar incepe sezonul Gemenilor. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, aceasta saptamana iti va aduce o varietate de sentimente si influente, asa incat in general va fi nevoie sa faci un efort semnificativ. La inceputul saptamanii, logica va domina si alegerile tale vor fi mai responsabile si practice. Fii atent, nu doresti sa devii prea insistent, pentru ca presiunea pusa pe oameni si situatii nu te va ajuta sa obtii ceea ce vrei. instinctele iti sunt foarte crescute si iti imbunatatesc abilitatea sa te focusezi pe ceea ce tintesti. Perseverenta si diligenta te vor duce unde doresti. Emotiile vor fi intense dar tu ai abilitatea sa le gestionezi si sa le ascunzi de ochii lumii cand este necesar.

Accentul va fi pus sa iti hranesti increderea de sine pentru ca uneori esti in stare ca nimeni altul sa te pui singur la pamant. Focuseaza-te pe tot ceea ce faci bun si bine si pe zonele pe care stralucesti. Ai asa de multe puncte forte ! Pompeaza-te singur in sus, sa fii vazut si laudat pentru ca meriti. In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, aceasta saptamana te aduce in prim plan asa cum meriti si astepti de un an de zile. Vei fi in elementul tau, in timp ce te vei amesteca printr-o selectie mixta de oameni. Este foarte usor sa iti faci noi prieteni iar daca esti singur acum, sa cunosti pe cineva ce este un potential interes amoros. Vei balansa intre logica rece si emotiile intense. Decizii importante vor fi luate bazate pe logica stricta. Profita de asta daca ai de rezolvat lucruri care necesita acest tip de abordare. In urmatoarele zile, emotiile vor domina iar scena ta si vei simti determinare puternica, pasiune nestavilita de a face fara frica ceea ce te bucura. Asa se traieste ! In iubire, poate fi saptamana care schimba totul.

